Chuyên gia thần kinh học người Việt tại Mỹ nhận giải Thành tựu trọn đời IAPRD

Bác sĩ Daniel Trương tốt nghiệp Đại học Ludwig Albert ở Freiburg, Đức. Ông đã được chứng nhận về cả thần kinh học và tâm thần học (Đức) trước khi chuyển đến Mỹ, nơi ông hoàn thành khóa đào tạo về thần kinh học tại Đại học Y khoa Nam Carolina. Sau đó bác sĩ Trương đã hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh 3 năm tại Đại học Columbia, New York và Bệnh viện Thần kinh Quốc gia tại Queen Square, London, Vương quốc Anh, dưới sự hướng dẫn của Giáo sư Stanley Fahn và David Marsden.



Bác sĩ Trương thành lập chương trình Bệnh Parkinson và Rối loạn Vận động tại Đại học California, Irvine và rời đi vào năm 1997 để thành lập Viện Parkinson và Rối loạn Vận động gần đó. Ông đã phát triển mô hình rung giật cơ trên động vật, được sử dụng để thử nghiệm các loại thuốc chống rung giật cơ. Bác sĩ Trương là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên về độc tố botulinum trước khi được các công ty dược phẩm phát triển, tham gia vào việc sử dụng sớm chất này trong chứng khó phát âm co thắt và phát triển các chất mới khác. Cùng với các bệnh nhân loạn trương lực cơ, bác sĩ Trương đã thành lập Hội Chứng khó phát âm co thắt quốc gia.

Chuyên gia thần kinh học người Việt tại Mỹ nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời IAPRD



Bác sĩ Trương đã xuất bản hơn 200 ấn phẩm khoa học và chương sách và 6 cuốn sách. Cuốn sách về độc tố botulinum của ông đã trở thành tựa sách y học bán chạy nhất của Nhà xuất bản Đại học Cambridge và hiện đã được tái bản lần thứ ba. Ông là Phó Tổng biên tập của Tạp chí Khoa học Thần kinh Thế giới và Chủ biên sáng lập của Tạp chí Bệnh Parkinson lâm sàng và các rối loạn liên quan, đồng thời phục vụ trong ban biên tập của nhiều tạp chí thần kinh.

Bác sĩ Daniel Trương là Chủ tịch Hiệp hội Quốc tế về Bệnh Parkinson và các Rối loạn Liên quan (IAPRD) từ năm 2015 đến năm 2023, nơi ông lãnh đạo việc thành lập tổ chức này tại Mỹ và định hướng cơ cấu hiện tại. Trong thời gian làm việc tại IAPRD, Tiến sĩ Trương được biết đến với sự tiên phong tiếp cận các nước đang phát triển và cũng có nhiều hoạt động kết nối tại quê hương Việt Nam. Gây quỹ từ nhiều nguồn khác nhau với sự hỗ trợ của vợ ông, Daniel Trương, thông qua quỹ riêng của bà, IAPRD đã vươn tới những nơi xa trên thế giới gồm Kazakhstan, Uzbekistan và Mông Cổ. Bác sĩ Trương cũng thành lập Nhóm Nghiên cứu Tardive bao gồm các nhà thần kinh học và bác sĩ tâm thần quan tâm đến chứng rối loạn vận động muộn, đã được đưa vào IAPRD trong 3 năm qua. Bác sĩ Trương đã phục vụ trong nhiều ủy ban khác nhau của IAPRD, Học viện Thần kinh học Mỹ và Liên đoàn Thần kinh học Thế giới. Ông đã giảng dạy ở hơn 25 quốc gia, chủ yếu ở các nước đang phát triển.