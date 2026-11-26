Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 dự kiến diễn ra từ ngày 18-20/12 tại Hà Nội, với điểm nhấn là kết nối trí tuệ, nguồn lực kiều bào với các lĩnh vực phát triển chiến lược, hướng tới những chương trình hợp tác thực chất. Với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”, hội nghị không chỉ là dịp gặp gỡ, kết nối cộng đồng người Việt trên toàn thế giới mà còn hướng tới mục tiêu phát huy hiệu quả hơn nữa nguồn lực kiều bào phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tại cuộc họp báo thông tin về Hội nghị, chiều 26/11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, hội nghị lần này có ý nghĩa quan trọng khi được tổ chức sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 23 ngày 12/8/2026 về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Đây cũng là hội nghị đầu tiên sau Đại hội XIV của Đảng, diễn ra trong bối cảnh đất nước đặt ra những yêu cầu mới về huy động nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại cuộc họp báo (Ảnh: Hồng Nguyễn)

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hiện có hơn 6,3 triệu người, sinh sống, học tập và làm việc tại hơn 130 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, khái niệm người Việt Nam ở nước ngoài hiện nay được tiếp cận theo nghĩa rộng hơn, không chỉ bao gồm những người đã định cư, mang quốc tịch nước ngoài mà còn có cả những người Việt Nam học tập, làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Những con số này cho thấy phạm vi kết nối, tập hợp và phát huy nguồn lực cộng đồng ngày càng đa dạng. Bên cạnh đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân đã định cư lâu năm, lực lượng du học sinh, lao động và những người trẻ đang học tập, làm việc tại nước ngoài cũng là nguồn lực cần được quan tâm, kết nối.

Huy động nguồn lực kiều bào gắn với phát triển chiến lược

Một trong những điểm đáng chú ý của Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5 là cách tiếp cận, khi không chỉ dừng ở việc củng cố tình cảm, sự gắn bó của kiều bào với quê hương mà hướng mạnh tới kết nối năng lực, kinh nghiệm và nguồn lực quốc tế của cộng đồng với những nhu cầu phát triển cụ thể trong nước.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, hội nghị hướng tới bốn mục tiêu trọng tâm: Cụ thể hóa các chủ trương, định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, trọng tâm là triển khai Nghị quyết 23; Củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương; Kết nối trí tuệ, nguồn lực cộng đồng với nhu cầu phát triển của đất nước; Đồng thời, tạo diễn đàn để người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, sáng kiến và đề xuất hoàn thiện chính sách.

Điểm mới thể hiện rõ trong chương trình hội nghị là ba phiên chuyên đề được thiết kế theo những lĩnh vực có tính chiến lược và gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của Việt Nam.

Cụ thể, phiên chuyên đề thứ nhất có chủ đề “Người Việt Nam ở nước ngoài phát huy vai trò trong phát triển kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược”, tập trung vào việc kết nối chuyên gia, trí thức kiều bào với các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp trong nước. Mục tiêu là thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đây là hướng kết nối đáng chú ý, bởi lợi thế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ nằm ở nguồn lực tài chính mà còn ở tri thức chuyên sâu, kinh nghiệm quản trị, khả năng tiếp cận công nghệ tiên tiến và mạng lưới hợp tác quốc tế. Việc đưa kinh tế dữ liệu và các ngành công nghệ chiến lược thành một nội dung chuyên đề riêng cho thấy định hướng huy động nguồn lực kiều bào đang được đặt trong mối liên hệ trực tiếp với những động lực tăng trưởng mới của đất nước.

Phiên chuyên đề thứ hai tập trung vào vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài trong quảng bá văn hóa, đất nước và con người Việt Nam. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, đây là một nội dung quan trọng của Nghị quyết 23, khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là cầu nối với quê hương mà còn có thể trở thành những đại sứ văn hóa, đại sứ hữu nghị, góp phần nâng cao sức mạnh mềm quốc gia.

Các nội dung thảo luận dự kiến xoay quanh việc kết nối cội nguồn, gìn giữ bản sắc và tiếng Việt, quảng bá hình ảnh Việt Nam, tăng cường kết nối cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong đó chú trọng cả không gian số.

Trong khi đó, phiên chuyên đề thứ ba hướng tới phát huy vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài trong mở rộng thị trường, phát triển mạng lưới phân phối hàng Việt Nam ra nước ngoài và kết nối với các địa phương, doanh nghiệp trong nước.

Thông qua việc kết nối thị trường, chuỗi cung ứng, xúc tiến thương mại và đầu tư, cộng đồng doanh nhân kiều bào được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp hàng hóa, sản phẩm và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Ba phiên chuyên đề tạo thành ba hướng kết nối tương đối rõ nét: tri thức và công nghệ; văn hóa và sức mạnh mềm; kinh tế, thương mại và đầu tư. Đây cũng là điểm nhấn cho thấy hội nghị hướng tới khai thác đồng bộ nhiều thế mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thay vì chỉ tập trung vào một nguồn lực đơn lẻ.

“Qua Hội nghị, chúng tôi tiếp tục khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời dân tộc Việt Nam, là nguồn lực chiến lược quan trọng và là chủ thể tích cực đồng hành, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh.

Chuyển sáng kiến, đề xuất của kiều bào thành hợp tác cụ thể

Dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị-xã hội, viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và khoảng 400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp. Các đại biểu kiều bào là trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, hoạt động văn hóa, giáo dục, chức sắc tôn giáo và thế hệ trẻ tiêu biểu...

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu rõ, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, đặt ra yêu cầu rất lớn huy động và phát huy hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Với tri thức, kinh nghiệm, tiềm lực kinh tế và mạng lưới quan hệ quốc tế, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng đóng góp ngày càng tích cực và quan trọng.

Một điểm đáng chú ý khác là hội nghị dự kiến không chỉ dừng ở hoạt động thảo luận mà còn hướng tới xây dựng chương trình hành động, giới thiệu các sáng kiến, dự án, mạng lưới kết nối và tổ chức ký kết các văn kiện hợp tác giữa cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức trong nước với các đối tác, doanh nghiệp của kiều bào.

Bên cạnh các hoạt động tại Hà Nội, đại biểu dự kiến tham gia các chương trình kết nối tại Hải Phòng, Bắc Ninh và một số địa phương khác. Thành phố Đà Nẵng cũng dự kiến tổ chức chương trình trao đổi về định hướng phát triển, xúc tiến đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kết nối kiều bào với địa phương.

Bộ Ngoại giao cũng đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12/2026. Đây cũng là dịp để kiều bào tìm hiểu những thành tựu, năng lực và bước phát triển của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

“Ý nghĩa và thành công của Hội nghị không chỉ được thể hiện qua các nội dung trao đổi, thảo luận tại Hội nghị, mà quan trọng hơn là việc chuyển hóa các ý tưởng, sáng kiến, đề xuất và kết nối thành chương trình, dự án hợp tác cụ thể. Vì vậy, việc tiếp tục theo dõi, thúc đẩy và triển khai các kết quả sau Hội nghị, tăng cường kết nối kiều bào với các cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp trong nước sẽ là một nhiệm vụ hết sức quan trọng”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nêu.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao tin tưởng rằng, sự đồng hành của các cơ quan thông tấn, báo chí sẽ góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó, khát vọng cống hiến của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thúc đẩy kết nối và phát huy nguồn lực kiều bào hiệu quả, thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.