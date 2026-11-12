Công bố Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu năm 2026 tại Pháp

Diễn đàn dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12 tới tại thủ đô Paris (Pháp) với chủ đề: "Việt Nam 2045: Cửa ngõ vào tương lai". Theo thông tin từ Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu, sự kiện năm nay hướng đến cột mốc 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm độc lập của dân tộc vào năm 2045, nhằm kết nối và huy động sức mạnh tổng lực của trí thức, chuyên gia trong và ngoài nước để tìm kiếm những con đường, giải pháp đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Diễn đàn dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/12 tới tại thủ đô Paris quy tụ khoảng 100 gương mặt người Việt và gốc Việt tiêu biểu đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới.

Nhấn mạnh về tầm nhìn chiến lược của diễn đàn kỳ này, Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global cho biết: "Chúng tôi mong muốn thông qua Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 tập trung vào tầm nhìn của Việt Nam chúng ta: năm 2045 biến Việt Nam trở thành một quốc gia thịnh vượng, có thu nhập cao và hội nhập quốc tế sâu rộng... Chúng tôi đang muốn có một góc nhìn từ tương lai quay lại thực tại để xác định xem đâu là những con đường để Việt Nam có thể vươn tới thịnh vượng một cách nhanh nhất, đâu là con đường để người Việt Nam của chúng ta phát triển tốt nhất và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước một cách tốt nhất".

Giáo sư Nguyễn Đức Khương, Chủ tịch AVSE Global mong muốn thông qua Diễn đàn Người Việt có tầm ảnh hưởng 2026 tập trung vào tầm nhìn của Việt Nam.

VGL Forum 2026 dự kiến quy tụ khoảng 100 gương mặt người Việt và gốc Việt tiêu biểu đến từ gần 30 quốc gia trên thế giới, đại diện cho 5 nhóm lĩnh vực then chốt: lãnh đạo doanh nghiệp lớn; chuyên gia kinh tế - quỹ đầu tư; văn hóa - thể thao; hoạt động xã hội - chính sách; cùng các chuyên gia định hình tư tưởng (KOL). Đặc biệt, diễn đàn năm nay đẩy mạnh sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong các ngành công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ lượng tử, cùng các giá trị văn hóa - lịch sử.

Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global nhấn mạnh diễn đàn năm nay đẩy mạnh sự góp mặt của các chuyên gia hàng đầu trong các ngành công nghệ đột phá như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ lượng tử.

Chia sẻ về mạng lưới khách mời tham dự, Tiến sĩ Đinh Thanh Hương, Giám đốc Điều hành Tri thức và Dự án của AVSE Global thông tin: "Năm nay có hai nội dung đặc biệt quan tâm: thứ nhất là những yếu tố đang thay đổi thế giới như lượng tử, AI và thứ hai là muốn làm gì thì làm, đến 2045 phải giữ được văn hóa, lịch sử. Về gương mặt, trong các nhà hoạt động xã hội có cô Trần Tố Nga, hay các giáo sư gắn bó nhiều năm với chương trình như Giáo sư Trần Thanh Vân và Giáo sư Lê Kim Ngọc, cùng những chuyên gia nhận nhiều giải thưởng quốc tế về AI đến từ Thụy Điển, Canada..."

Bên cạnh các phiên thảo luận chuyên sâu về khoa học công nghệ, hạ tầng kiến trúc và tăng trưởng kinh tế, VGL Forum 2026 sẽ xây dựng Báo cáo khuyến nghị chiến lược đệ trình lên Chính phủ, đồng thời xúc tiến các dự án hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ thực tế nhằm đóng góp cụ thể vào sự bứt phá của đất nước trong kỷ nguyên mới.