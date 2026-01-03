Công dân Việt Nam cần cân nhắc kỹ việc đến Venezuela thời điểm hiện tại

Theo Bộ Ngoại giao, công dân Việt Nam cần cân nhắc kỹ việc đến Venezuela trong thời điểm hiện tại. Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Venezuela, Bộ Ngoại giao khuyến cáo chủ động rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

Khói bốc lên sau đòn tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: Reuters

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com