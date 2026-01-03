中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Công dân Việt Nam cần cân nhắc kỹ việc đến Venezuela thời điểm hiện tại

Thứ Bảy, 22:49, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trước tình hình căng thẳng tại Venezuela diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công dân, ngày 3/1, Bộ Ngoại giao đã phát đi khuyến cáo, đề nghị công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác, chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn cá nhân.

Theo Bộ Ngoại giao, công dân Việt Nam cần cân nhắc kỹ việc đến Venezuela trong thời điểm hiện tại. Đối với công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại Venezuela, Bộ Ngoại giao khuyến cáo chủ động rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại và cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela).

cong dan viet nam can can nhac ky viec den venezuela thoi diem hien tai hinh anh 1
Khói bốc lên sau đòn tấn công quân sự của Mỹ nhằm vào Venezuela. Ảnh: Reuters

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ đường dây nóng Bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela: +58 212 635 7402, email: vnemb.ven@mofa.gov.vn.

Tổng đài Bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84; Email: baohocongdan@gmail.com

PV/VOV.VN
Tag: bộ ngoại giao cảnh báo venezuela công dân việt nam tại venezuela khuyến cáo công dân việt nam ra nước ngoài tình hình venezuela căng thẳng
