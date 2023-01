Cộng đồng người Việt tại New Zealand đón Tết Quý Mão 2023

Tham dự buổi lễ tại trụ sở Đại sứ quán có đông đảo thành viên Hội người Việt tại Wellington đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Wellington và một số địa phương lân cận cùng toàn thể gia đình các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tết cộng đồng tại Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand. Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam Việt Nam tại New Zealand.

Trong không khí đón Xuân Năm mới ấm áp tình quê hương, Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Văn Trung đã điểm lại thành tựu phát triển của đất nước, sự phát triển trong quan hệ Việt Nam – New Zealand trong năm qua và chúc bà con đón Tết cổ truyền dân tộc thật vui vẻ, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong năm mới Quý Mão.

Đại sứ vui mừng thông báo với cộng đồng về bước phát triển vượt bậc trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam và New Zealand trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục, chính trị, ngoại giao và an ninh, quốc phòng.

Đặc biệt, các chuyến thăm chính thức của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Việt Nam và của Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ đến New Zealand, cùng các chuyến thăm của Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến New Zealand là những dấu mốc mới, quan trọng trong khuôn khổ Đối tác chiến lược giữa hai nước, cho thấy sự phát triển quan hệ song phương trên tất cá các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và giao lưu nhân dân.

Hoạt động đón Xuân Quý Mão tại Auckland (New Zealand). Nguồn: Đại sứ quán Việt Nam Việt Nam tại New Zealand.

Đại sứ nhấn mạnh mức độ tin cậy chính trị cao, thiện chí hợp tác và thiện cảm mà chính phủ và nhân dân hai nước dành cho nhau là những điều kiện hết sức thuận lợi để cộng đồng người Việt tại New Zealand tiếp tục phát huy được vị thế và vai trò của mình trong đời sống kinh tế, xã hội sở tại, giữ gìn và phát huy hình ảnh, uy tín của đất nước ta, dân tộc ta tại New Zealand.

Đại sứ cũng hoan nghênh hoạt động của các tổ chức hội đoàn người Việt tại các thành phố, các hội đoàn thanh niên, sinh viên, doanh nghiệp… trong năm vừa qua đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần tương thân, tương ái cộng đồng, hướng về quê hương, đất nước và đóng góp tích cực vào việc thắt chặt hơn nữa quan hệ gắn bó, hợp tác chặt chẽ và tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước.

Sự kiện nổi bật trong năm 2022 là việc thành lập Hội sinh viên Việt Nam tại New Zealand, trực thuộc Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, cho phép từng bước thống nhất hoạt động sinh viên, học sinh nước ta ở nhiều địa phương khác nhau tại New Zealand. Với các thỏa thuận liên kết được ký kết trong Diễn đàn Giáo dục lần đầu tiên được tổ chức năm 2022, hứa hẹn số lượng học sinh và sinh viên Việt Nam sẽ tăng nhanh tại New Zealand.

Thay mặt cho Cộng đồng người Việt tại New Zealand, ông Vũ Phương Diện, Phó Chủ tịch Hội phát biểu cám ơn sự quan tâm sâu sắc, đồng hành và hỗ trợsát sao của cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam tại New Zealand đối với cộng đồng người Việt, bày tỏ phấn khởi trước thành tựu phục hồi của đất nước sau đại dịch Covid-19, triển vọng tốt đẹp trong hợp tác với New Zealand, vị thế ngày càng được củng cố của cộng đồng người Việt tại địa bàn. Đại diện Hội người Việt cũng thể hiện tình cảm gắn bó sâu sắc của cộng đồng người Việt tại New Zealandđối với Tổ quốc, kêu gọi bà còn đoàn kết, gắn bó, luôn hướng về quê hương, đất nước, góp phần là cầu nối cho tình hữu nghị và thúc đẩy hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Với đặc thù về điều kiện địa lý của quốc gia hải đảo, cộng đồng người Việt tại New Zealand, tại nhiều địa phương khác nhau, cũng đã có nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng đa dạng và phong phú để đón Xuân năm mới Quý Mão, như Tết của Hội VietNz tại thành phố Auckland, Hội PVA tại Palmerston North, hay các Hội người Việt tại các Christchurch, Hamilton, New Plymouth…

Hoạt động văn hóa nhân dịp Tết Nguyên đán đã trở thành một nét đẹp hàng năm của cộng đồng người Việt tại đây, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, nét đẹp văn hóa truyền thống và tính cách của con người Việt Nam, hội nhập và gắn kết với các cộng đồng dân tộc sinh sống tại New Zealand. Nhân dịp này, Đại sứ quán Việt Nam, các Hội người Việt, Hội sinh viên đều tổ chức có các hình thức liên quan ẩm thực, biểu diễn văn nghệ và giới thiệu các sản phẩm văn hóa hay sản vật đặc trưng của Việt Nam với bạn bè và người dân sở tại./.