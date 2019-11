Đại sứ Việt Nam tại Ukraine thăm khu vực chiến sự Donbass

Trong 3 ngày (5-7/11/2019), Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn đã tham gia phái đoàn của Liên Hợp Quốc tại Ukraine đến thăm khu vực chiến sự Donbass và khu vực gần đường giới tuyến (contact line) do chính phủ Ukraine kiểm soát (phía bên kia giới tuyến do lực lượng ly khai kiểm soát).

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn tại buổi làm việc với tỉnh trưởng Donetsk.

Đoàn đã được đến thăm một số cơ sở phúc lợi xã hội ở khu vực Donbass do các tổ chức của Liên Hợp Quốc tài trợ như trường học, bệnh viện, nhà ở, cơ sở cung cấp điện nước, các dự án hỗ trợ cộng đồng, rà phá bom mìn ở khu vực giới tuyến, đến thăm 1 điểm kiểm soát ra vào của giới tuyến (Maiorske check point) giành cho dân cư đi lại giữa khu vực do chính phủ kiểm soát và khu vực do chính quyền ly khai kiểm soát.

Trong buổi tiếp xúc của đoàn với tỉnh trưởng Donetsk ông Pavlo Kirilenko và lãnh đạo tỉnh, Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhấn mạnh, Việt Nam đã trải qua hơn 30 năm chiến tranh nên biết rất rõ giá trị của hòa bình và cái giá phải trả của chiến tranh. Việt Nam luôn quan tâm theo dõi tình hình tại Ukraine và cho rằng mọi vấn đề cần phải được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của Luật pháp quốc tế để tình hình sớm ổn định vì hòa bình và ổn định ở khu vực và trên thế giới./.