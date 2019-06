Đại sứ Việt Nam tại Ukraine thăm và làm việc tại thành phố Chernivtsi

Ngày 28/6, theo lời mời của Hội đồng thành phố Chernivtsi, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác của Đại sứ quán đã đến thăm và làm việc tại thành phố Chernivtsi, một trong những thành phố lớn ở phía Tây Ukraine.

Đây là buổi làm việc đầu tiên của Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn với lãnh đạo một địa phương lớn ở miền Tây Ukraine sau khi Tổng thống Zelensky tuyên thệ nhậm chức. Tiếp đoàn, ông Paskar Oleksandr Evgenovich, Phó Thị trưởng thay mặt Hội đồng thành phố nồng nhiệt chào đón Đại sứ đến thăm và làm việc tại thành phố Chernivtsi, bày tỏ hy vọng chuyến thăm này sẽ mở ra cơ hội hợp tác giữa thành phố Chernivtsi và các địa phương của Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và đoàn công tác làm việc với Phó thị trưởng thành phố Chenivtsi.



Đại sứ chúc mừng Ngày Hiến pháp Ukraine 28/6, bày tỏ sự ngưỡng mộ nét đẹp văn hóa đặc trưng, vẻ đẹp cổ kính của Chernivtsi, những con đường lát đá từ thế kỷ XIX của thành phố được mệnh danh là Paris nhỏ của Đông Âu; chia sẻ những hiểu biết về cuộc cách mạng của vùng miền tây Ukraine; giới thiệu về thành công sự kiện “Ngày Văn hóa Việt Nam” tại thành phố Lviv năm 2018, về người Việt Nam hiện đang sinh sống ở vùng miền Tây và thành phố Chernivtsi.

Tại buổi làm việc, Đại sứ đã điểm lại tình hình quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Ukraine thời gian qua và thông báo việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng tới tân Tổng thống Zelensky và Tổng thống đã gửi thư cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước ta.

Đại sứ thông báo việc Việt Nam đã được 192/193 nước của Liên Hợp Quốc bầu làm Uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và khẳng định, Việt Nam với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021 sẽ nỗ lực với trách nhiệm cao nhất trong việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh quốc tế.

Về phần mình, ngài Phó Thị trưởng giới thiệu đôi nét lịch sử thành phố, nơi hội tụ của văn hóa đa sắc tộc, nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, xã hội đặc biệt là trong nghiên cứu văn hóa, hợp tác giáo dục với các nước phương Đông như Việt Nam, Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc….

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn và ngài Phó Thị trưởng trao đổi quà lưu niệm.

Ngài Phó Thị trưởng cũng như lãnh đạo thành phố và người dân Chernivtsi sẵn sàng ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa Chernivtsi và các tỉnh của Việt Nam.



Cùng ngày, Đại sứ đã thăm Công ty Bukovinska Troya, một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe, y học cổ truyền và là doanh nghiệp có mối quan tâm hợp tác với Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực y học cổ truyền của Việt Nam (đã hợp tác với lương y Lê Minh của bệnh viện quân đội 108), mong muốn có điều dưỡng viên người Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn cùng Tổng Giám đốc Vladimir Voronuk trao đổi về tiềm năng hợp tác và cùng nhau tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; bàn kế hoạch để doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia hội chợ quốc tế về du lịch và giới thiệu hàng hóa nông sản vào cuối tháng 9/2019 tại Chernivtsi.

Đại sứ cũng dành thời gian thăm một số gia đình người Việt và các bạn Ukraine có tình cảm tốt đẹp với Việt Nam. Thậm chí có những người còn coi Việt Nam là quê hương thứ hai, là đất nước đã mang lại cuộc sống cho gia đình họ nhờ những lương y rất giỏi và có tâm của Việt Nam. Họ đánh giá cao trình độ và chất lượng của y học dân tộc cổ truyền Việt Nam./.