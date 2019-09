Đề nghị tử hình kẻ giết bé Nhật Linh ở phiên tòa phúc thẩm lần 2

Hôm nay (26/9), tại Tòa án tối cao Tokyo, phiên tòa phúc thẩm lần hai xét xử bị cáo Shibuya Yasumasa tội giết hại bé Lê Thị Nhật Linh ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba đã được tiến hành.

Lý do có phiên tòa phúc thẩm lần 2 là do Viện Kiểm sát tối cao cho rằng do bị cáo Shibuya bị kết tội tù chung thân ở phiên tòa phúc thẩm lần 1 là quá nhẹ, cần phải tử hình.



Viện kiểm sát cho rằng bị cáo Shibuya vốn là Chủ tịch Hội phụ huynh của trường bé Nhật Linh theo học, đáng lẽ ra phải bảo vệ cháu, nhưng đã có ác ý, lừa gạt và giết hại cháu. Đây là hành vi cực kỳ tàn nhẫn, do đó phán quyết ở phiên phúc thẩm lần 1 với mức tù chung thân đối với bị cáo là quá nhẹ, cần phải tử hình.

Luật sư bào chữa của bị cáo cho rằng những chứng cứ mà bên cảnh sát thu thập được đều không có căn cứ và sai luật và cần phải hủy bỏ. Bị cáo không có tội.

Anh Lê Anh Hào, cha của bé Lê Thị Nhật Linh cho rằng bị cáo Shibuya được phán quyết vô tội thì thế giới này sẽ trở thành thế giới mà ai cũng có thể phạm tội.

Anh khóc và nói rằng anh không thể quên được hình ảnh cháu, nếu cháu còn sống thì bây giờ cháu đã lên lớp 6 (năm cuối cùng của bậc tiểu học Nhật Bản). Cứ nhìn thấy các cháu học sinh đã từng học với bé Linh đến trường là bản thân anh tự hỏi tại sao Linh không được đến trường. Điều mong mỏi bây giờ là bản án tử hình đối với Shibuya phải được thực thi.

Anh Lê Anh Hào tại buổi họp báo ở phiên tòa phúc thẩm lần 1.

Trước đó vào ngày 6/7/2018, tại phiên tòa phúc thẩm lần 1, Chánh án Tòa án tỉnh Chiba, Nhật Bản đã ra phán quyết với bị cáo trong vụ sát hại em Lê Thị Nhật Linh. Cụ thể, bị cáo Yasumasa Shibuya bị tuyên án tù chung thân với tội danh giết người.

Bị cáo Shibuya Yasumasa, 47 tuổi, bị bắt hồi năm 2017 vì tình nghi sát hại bé Lê Thị Nhật Linh. Cô bé mất tích ngày 24/3/2017, trên đường đến trường tiểu học Mutsumi Daini ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba. Cơ quan chức năng tìm thấy thi thể em 2 ngày sau tại mương nước cách nhà 10km.

Viện Kiểm sát đưa đưa ra kết luận rằng, ADN của nạn nhân và bị cáo đã tìm thấy trong các vật chứng là trùng khớp, chứng cứ cho thấy bị cáo là kẻ giết người.

Mặc dù tôn trọng pháp luật Nhật Bản, anh Lê Anh Hào đã không đồng ý với phán quyết mức án tù chung thân đối với bị cáo Shibuya, và anh đã kháng cáo lên Tòa án tối cao Tokyo.

Anh cũng cho biết, hiện tại anh đã lập trang web bằng tiếng Nhật và tiếng Anh để kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng người Nhật Bản và thế giới với mục đích kêu gọi sau vụ bé Lê Thị Nhật Linh, tất cả các em bé trên thế giới sẽ được sống an toàn, và không còn những kẻ ác quỷ như Shibuya.

Đây là vụ án được dự luận Nhật Bản đặc biệt quan tâm, bởi nó liên quan tới an ninh trường học Nhật Bản đang có xu hướng mất an toàn. Tất cả những hãng truyền thông lớn như NHK, Asahi Shimbun, Yomiuri, truyền hình Fuji, TBS… đều đến đưa tin và truyền hình trực tiếp về vụ án.

Nhân dân Nhật Bản phẫn nộ trước tội ác của kẻ giết người. Nhiều người dân Nhật Bản đã kêu gọi sự ủng hộ đối với gia đình bé Lê Thị Nhật Linh./.