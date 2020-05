ĐSQ Việt Nam tại Ukraine tổ chức cuộc thi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mặc dù Ukraine vẫn đang phải chịu các tác động của dịch Covid-19, nhưng Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine và cộng đồng người Việt tại đây đã nỗ lực tổ chức một số hoạt động nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020).

Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã phối hợp với Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động cuộc thi viết online tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đất nước, con người Việt Nam. Cuộc thi kéo dài trong khoảng thời gian một tháng, từ ngày 15/4-15/5/2020, Ban tổ chức đã tiếp nhận nhiều bài viết của các em học sinh Trường chuyên ngữ số 251 mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phòng truyền thống của Trường chuyên ngữ số 251 lưu giữ và trưng bày hàng trăm hiện vật và ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đánh giá về kết quả cuộc thi, Đại sứ Việt Nam tại Ukraine Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban giám khảo cho biết, nội dung các bài viết thể hiện những hiểu biết sâu sắc về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tựu đổi mới của đất nước Việt Nam, cũng như mối quan hệ hữu nghị Ukraine-Việt Nam.

Điều đặc biệt, tại ngôi trường này, các em học sinh Ukraine, cũng như các em học sinh là con em người Việt thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh ra và lớn lên tại Ukraine đều tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi có Phòng bảo tàng nhỏ lưu giữ những kỷ vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh, những tài liệu và tư liệu quý về mối quan hệ hữu nghị Ukraine - Việt Nam. Ban tổ chức đã bình chọn 03 bài viết tiêu biểu, công phu để trao giải thưởng.



Trong bài viết “Hồ Chí Minh - nhân cách nổi bật của thế kỷ XX”, học sinh Maxim Makhno đã khái quát hóa cuộc đời và sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam của Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định Chủ tịch Hồ Chí Minh là một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn đến lịch sử thế kỷ XX.

Những tài liệu do Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn thảo như "Bản yêu sách của nhân dân An Nam”, chiến thắng vang dội của nhân dân Việt Nam trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các nhà cách mạng Việt Nam tiêu biểu khác đã có sức lan tỏa, tác động lớn đến phong trào giải phóng dân tộc, phá vỡ hệ thống thuộc địa do các nước Tây Âu xây dựng trong nhiều thế kỷ tại châu Á và châu Phi…Đặc biệt, tư tưởng mà Hồ Chí Minh theo đuổi suốt cuộc đời: "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" đến nay vẫn là chân giá trị phù hợp với các dân tộc trên thế giới.



Bài viết “Hồ Chí Minh - nhà hoạt động văn hóa kiệt xuất, nhà thơ tài năng”, của 2 học sinh Nguyễn Phương Thảo và Tachiana Okhrimenko đã ngợi ca tiếng thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hoàn cảnh tù đầy. Mặc dù mất tự do, phải đối mặt với cái chết, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn ung dung làm thơ, thể hiện lòng yêu Tổ quốc, trân trọng con người, yêu thiên nhiên, cũng như thể hiện khí phách kiên cường, tinh thần vượt qua gian lao thử thách, niềm tin, tinh thần lạc quan tin tưởng vào sự thành công của cách mạng.

Nguyễn Phương Thảo và Tachiana Okhrimenko đã trích dẫn 4 bài thơ “Nhớ bạn”, “Pha trò”, “Nhà ngục Nam Ninh” và “Đêm trăng” trong tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh làm dẫn chứng. Hai học sinh đã dẫn ra Nghị quyết của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) nhân Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công nhận Người là “Anh hùng giải phóng dân tộc và Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam", cũng như “ghi nhận những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền văn hóa thế giới”.



Trong bài viết “Việt Nam ngày nay”, Osana Larisha đã nói lên những hiểu biết của mình về đất nước Việt Nam ngày nay với sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống cổ xưa và thành tựu của thế giới hiện đại. Bài viết cũng nhấn mạnh những thành tựu đổi mới của Việt Nam sau công cuộc cải cách, nhắc đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, Vũng Tàu, Phú Quốc. Đặc biệt, Osana Larisha đề cập tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị Ukraine - Việt Nam.



Cũng trong chuỗi các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890-19/5/2020), chiều 10/5, Ban tiếng Việt-Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov đã tổ chức cuộc thi Rung chuông vàng trực tuyến với chủ đề “Theo chân Bác” dành cho con em cộng đồng đang theo học các lớp tiếng Việt trong thành phố.

Thí sinh nhỏ tuổi nhất Phạm Văn Tiến đã lọt vào chung kết và xuất sắc giành Giải Nhất cuộc thi.



Trưởng ban giám khảo cuộc thi, ông Vũ Huy Dương - Phó Chủ tịch thứ nhất, Trưởng ban tiếng Việt-Hội người Việt Nam tỉnh Kharkov cho biết, mục đích cuộc thi là tạo cơ hội để học sinh tìm hiểu về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp của Bác Hồ, tình cảm của Bác dành cho thiếu nhi, qua đó khích lệ các em học tập và phấn đấu làm theo những lời dạy của Bác bằng hành động và việc làm thực tế.

Thông qua quá trình tìm hiểu về Bác, các em học sinh còn biết thêm nhiều điều về lịch sử đấu tranh gian khó, hào hùng của dân tộc Việt Nam kéo dài gần một thế kỉ, giành độc lập tự do, thống nhất đất nước; Từ đó, sẽ góp phần để các em trau dồi, phấn đấu, trở thành những công dân tốt cho hai đất nước Việt Nam và Ukraine, trở thành những sứ giả để thắt chặt, củng cố tinh thần đoàn kết hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia./.