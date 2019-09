Du học sinh Việt Nam tại Australia hào hứng với các dự án khởi nghiệp

Tối qua (21/9), Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales, Australia phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Khoa học Công nghệ (Startup Vietnam Foundation) tổ chức đêm chung kết Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp tại Sydney. Ý tưởng sản xuất túi thời trang từ chất liệu thiên nhiên của Việt Nam của ba cô gái trẻ đã được các giám khảo trao giải quán quân của cuộc thi.

Ba đội lọt vào vòng chung kết đều được ban giám khảo đánh giá có ý tưởng nhiều tiềm năng triển khai trên thực tế.

Vượt lên trên 17 dự án, trong đó có 3 dự án được lọt vào vòng chung kết, ý tưởng xây dựng doanh nghiệp sản xuất túi thời trang được các nghệ nhân Việt Nam làm từ nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam của 3 cô gái trẻ là Đặng Hồng Nhung, Trịnh Thanh Huyền và Trương Gia Vy đã được các giám khảo trao giải quán quân trong Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp do Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales và Quỹ Khởi nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam phối hợp tổ chức. Nhóm The Sister Big rất bất ngờ song cũng rất vui khi dự án của mình nhận được nhiều sự ủng hộ và được đánh giá có nhiều tiềm năng.

Bởi theo bạn Đặng Hồng Nhung, một trong 3 người sáng lập ý tưởng cho biết, giải thưởng không chỉ thể hiện rằng các bạn đang đi đúng hướng mà còn là niềm tự hào về các sản phẩm túi xách tay thời trang Việt Nam đang tiến gần hơn tới việc được giới thiệu ra thị trường thế giới.

“The Sister Bag là một thương hiệu thời trang mong muốn mang đến cho cộng đồng ở Australia những chiếc túi được thiết kế độc đáo và làm tư nguyên liệu thiên nhiên Việt Nam, được làm từ đôi bàn tay khéo léo của người Việt Nam”, Đặng Hồng Nhung nói.

Ngoài việc được nhận những lời động viên, nhận xét và hướng dẫn từ các giám khảo, các tác giả tham gia cuộc thi còn nhận được những phần quà là những khoản tiền hỗ trợ nhỏ, những chiếc vé máy bay và cả các khóa học để giúp các bạn tiếp tục nỗ lực phát triển và sớm đưa ý tưởng trở thành hiện thực.

Chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại bang New South Wales Nguyễn Dương Nguyên cho biết, cuộc thi ý tưởng sáng tạo được Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales khởi xướng từ 11/2018. Sau một thời gian bàn bạc và tìm đối tác, đến tháng 3/2019, Tổng hội cùng với Quỹ Khởi nghiệp Khoa học Công nghệ Việt Nam chính thức phát động cuộc thi. Chỉ trong vòng 3 tháng, cuộc thi đã nhận được 17 ý tưởng của các bạn sinh viên và cựu sinh viên đang sinh sống tại Australia. Sau 3 vòng tuyển chọn, 3 ý tưởng khả thi nhất đã được chọn để tham gia vào vòng chung kết. Đó là dự án Mediskin thiết kế ứng dụng để kết nối bác sỹ da liễu với những người muốn được tư vấn và theo dõi quá trình chăm sóc da; dự án Spendera thiết kế ứng dụng để tối ưu hóa và làm giảm thời gian doanh nghiệp phê duyệt chi tiêu công tác phí cho nhân viên và dự án The Sister Bag kinh doanh túi thời trang được các nghệ nhân Việt Nam làm từ nguyên liệu thiên nhiên của Việt Nam.

Một thành viên ban giám khảo là anh Dimitry Trần, nhà sáng lập và cũng là Giám đốc điều hành của công ty Harrison chuyên sử dụng trí tuệ nhân tạo vào việc chăm sóc sức khỏe nhận xét, các ý tưởng mà các bạn sinh viên, cựu sinh viên đưa ra trong cuộc thi này đã kết hợp được kinh nghiệm và mối quan hệ tại Việt Nam với thị trường tại Australia.

Anh Dimitry Trần cũng đánh giá cao một số dự án có sự chuẩn bị chi tiết cho thấy rõ ý tưởng và kế hoạch phát triển: “Mình thấy trong cuộc thi sáng tạo lần này, các bạn đều có mô hình kinh doanh rất là chi tiết, và các bạn đã suy nghĩ rất là cụ thể xem mình sẽ phát triển công ty của mình như thế nào, mục tiêu cần đạt được, vốn cần đạt được. Mình thấy sự chi tiết này rất là hay, thể hiện sự chín chắn trong việc phát triển mô hình kinh doanh. Mình nghĩ là trong thời gian tới, các bạn cọ sát với thực tế thì ý tưởng sẽ phát triển, sẽ thay đổi rất là nhiều và các bạn cứ kiên trì với nó cho đến khi mình trong một thời gian nhất định thì ý tưởng của mình sẽ chín muồi”.

Anh Phạm Duy Hiếu, Phó Chủ tịch Quỹ khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam, Tổng giám đốc Ngân hàng ABBank cũng đánh giá các ý tưởng đưa ra trong cuộc thi này có tính sáng tạo cao song đều cần thêm nhiều nỗ lực để hoàn thiện trở thành phương án kinh doanh tối ưu. Theo anh Phạm Duy Hiếu, cuộc thi này mới chỉ là sự khởi đầu để khuyến khích và tạo động lực nhằm thúc đẩy các tác giả hoàn thiện ý tưởng và phát triển cả bản thân:

“Tôi mong muốn được nhìn thấy các bạn hãy là chính mình. Việc nghĩ ra ý tưởng và tham dự cuộc thi khởi nghiệp như thế này đã là một điều tuyệt vời, một bước khởi đầu, vì thế tôi mong muốn chúng ta không nên coi cuộc thi chỉ là một cuộc thi mà hãy coi đây là cơ hội để kết nối, trưởng thành và đón nhận những góp ý để sau đó chúng ta thực sự sắn tay vào và làm cho ra sản phẩm rồi từ sản phẩm đó chúng ta sẽ bước vào các vòng gọi vốn cao hơn. Tôi mong muốn từ cuộc thi này cho ra đời nhiều Starup thành công của người Việt, đặc biệt các bạn Việt Nam ở tại Sydney”, anh Hiếu nói.

Đây là lần đầu tiên Tổng hội Du học sinh Việt Nam tại bang New South Wales tổ chức Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp. Bạn Nguyễn Dương Nguyên cho biết, Tổng hội hy vọng, trong vòng 2 năm sẽ tổ chức được một cuộc thi như thế này để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên và cựu sinh viên Việt Nam đang sống tại Australia trải nghiệm, bộc lộ khả năng của bản thân và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của các thanh niên Việt Nam tại Australia./.