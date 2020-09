Đưa 232 công dân Việt Nam từ Uzbekistan về nước

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 1-2/9/2020, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (kiêm nhiệm Uzbekistan) đã phối hợp với hãng hàng không Uzbekistan Airways, các cơ quan chức năng Uzbekistan đưa về nước an toàn 232 công dân Việt Nam. Trong đó có 226 người làm việc tại Uzbekistan theo hợp đồng cung ứng lao động giữa công ty Công ty TNHH Tư vấn và Nghề nghiệp (CEC) và công ty China Petroleum Jili Chemical Engineering and Construction Co., Ltd (JCC), 4 sinh viên và 2 đại diện doanh nghiệp bị mắc kẹt tại Uzbekistan do dịch Covid-19.

Trong nhóm 226 công dân lao động tại Uzbekistan có một số trường hợp từng bị công bố dương tính với virus SARS-CoV-2 nay đã được cơ quan chức năng sở tại xác định âm tính sau xét nghiệm lần hai. Tuy nhiên, chuyến bay vẫn được áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ nhằm đảm bảo an toàn y tế ở mức cao nhất cho toàn bộ công dân và tổ bay.

Trong điều kiện đi lại khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga (kiêm nhiệm Uzbekistan) đã làm việc chặt chẽ với hãng hàng không Uzbekistan Airways, các cơ quan chức năng Uzbekistan, các công ty sử dụng và phái cử lao động tạo điều kiện thuận lợi nhất để công dân hoàn thành các thủ tục xuất cảnh cần thiết, đảm bảo chuyến bay được diễn ra an toàn theo đúng kế hoạch.

Trước đó, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã thường xuyên giữ liên lạc với các công dân, kịp thời động viên, thăm hỏi, cộng đồng người Việt tại Uzbekistan cũng hỗ trợ nhóm công dân một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, toàn bộ người trên chuyến bay được đưa về khu cách ly và thực hiện kiểm tra y tế theo đúng quy định.

Thời gian tới, việc đưa công dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nước sẽ được sắp xếp theo nguyện vọng của công dân, phù hợp với tình hình dịch bệnh và năng lực cách ly trong nước./