Đưa công dân Việt Nam từ Sri Lanka và Bangladesh về nước

Ngày 2-3/7, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh, Hãng hàng không Vietjet Air và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa khoảng 200 công dân Việt Nam từ các nước Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives về nước an toàn.

Công dân Việt Nam từ các nước Sri Lanka, Bangladesh, Nepal, Bhutan và Maldives được đưa về nước đợt này.

Công dân trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành chương trình học, tăng ni, phật tử tu, thiền phải về nước do các trường thiền đóng cửa, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động đã kết thúc hợp đồng lao động và nhiều tháng không có lương.



Chuyến bay được bố trí hạ cánh ở Sri Lanka và Bangladesh để đón tối đa công dân ở khu vực Nam Á. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia hạn chế việc di chuyển, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka, Bangladesh và Ấn Độ đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để chuẩn bị các thủ tục cần thiết về cấp phép bay, xin phép cho công dân từ Nepal, Bhutan và Maldives được quá cảnh tại Sri Lanka và Bangladesh để nối chuyến bay.

Đồng thời, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka và Bangladesh đã cử cán bộ trực tiếp ra các sân bay, phối hợp với hãng hàng không và các cơ quan chức năng sở tại hướng dẫn, hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Vietjet Air đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay Vân Đồn, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Ở chiều đi, chuyến bay cũng đã đưa một số công dân Bangladesh ở Việt Nam về nước.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương./.