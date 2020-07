Đưa người Việt Nam từ Bờ Biển Ngà, một số nước châu Phi, châu Âu về nước

Ngày 23-24/7, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Phi và Pháp, Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp thực hiện chuyến bay đưa gần 270 công dân Việt Nam từ Bờ Biển Ngà, một số quốc gia Châu Phi (Algeria, Maroc, Nigeria, Ai Cập, Senegal, Lebanon, Tanzania, Guine Conark) và Châu Âu về nước an toàn.

Công dân trên chuyến bay bao gồm trẻ em dưới 18 tuổi, du học sinh đã hoàn thành chương trình học, người cao tuổi, người có bệnh nền, người đi du lịch bị kẹt lại, người lao động đã hết hạn thị thực và hợp đồng lao động.



Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia hạn chế việc di chuyển, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Châu Phi đã tích cực làm việc với các cơ quan chức năng sở tại để thông tin đến công dân Việt Nam đăng ký về, hỗ trợ công dân ta di chuyển từ các nước Châu Phi đến sân bay ở Paris; Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân đến quá cảnh tại Pháp hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi lên máy bay về nước.

Với mục tiêu đảm bảo sức khỏe cho công dân, ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh, hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã thực hiện nghiêm túc các biện pháp về an ninh, an toàn và vệ sinh dịch tễ trong suốt chuyến bay. Ngay sau khi hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng, những người tham gia chuyến bay đã được kiểm tra y tế và đưa về cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định.

Thời gian tới, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và các hãng hàng không trong nước sẽ tiếp tục thực hiện các chuyến bay đưa công dân về nước, trên cơ sở diễn biến dịch bệnh trong nước và quốc tế, nguyện vọng về nước của công dân và năng lực cách ly tại các địa phương./.