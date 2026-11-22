Tối 21/11, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Vientiane, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao cùng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trọng thể chương trình nghệ thuật quy mô lớn với chủ đề “Gắn kết cộng đồng, thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam mang đến những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước và tình hữu nghị vĩ đại Việt - Lào. (Ảnh: Cảnh Thành)

Đây là hoạt động văn hóa thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt tại Lào; đồng thời trực tiếp cụ thể hóa các chủ trương, chính sách theo tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam biểu diễn. (Ảnh: Cảnh Thành)

Với các phần trình diễn qua 3 chương nghệ thuật ấn tượng của các nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, đêm nhạc đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết và tình hữu nghị thắm thiết Việt – Lào.

Trước đó, tối 18/11/2026, tại Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du, Hội người Việt Nam thủ đô Vientiane phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức giao lưu văn hóa.

Màn biểu diễn Lân Sư Rồng sôi động tại Trường Song ngữ Lào – Việt Nam Nguyễn Du tối 18/11. (Ảnh: Cảnh Thành)

Chương trình mang đến các màn trình diễn Lân Sư Rồng sôi động, võ thuật cùng các bài ca quê hương. Chuỗi sự kiện đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tình hữu nghị thắm thiết Việt – Lào trong lòng đông đảo bà con kiều bào.