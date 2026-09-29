Hiện thực hóa tinh thần 'khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc'

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm một lần nữa nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, kết hợp với sức mạnh của thời đại.

Gặp cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ tối 21/9, sự kiện có số lượng kiều bào tham dự lớn nhất từ trước đến nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kêu gọi bà con khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc, cũng là vì chính tương lai của con cháu chúng ta. Đây không chỉ là mong muốn, mà là trách nhiệm của thế hệ chúng ta với thế hệ mai sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TTXVN.

Cùng hành động

Nói về ý nghĩa của thông điệp này, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn - Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco, California, Mỹ cho rằng, điều đặc biệt trước hết nằm ở thời điểm, địa điểm và đối tượng mà thông điệp được gửi tới.

Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh chiến tranh đã kết thúc hơn nửa thế kỷ, Việt Nam và Mỹ đã bình thường hóa quan hệ hơn 30 năm và hai nước đã bước sang năm thứ tư triển khai khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đặc biệt, thông điệp được gửi tới cộng đồng người Việt tại Mỹ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lớn nhất thế giới.

“Vì vậy, theo tôi, “khép lại quá khứ” không có nghĩa là quên lịch sử, mà là trân trọng lịch sử, tiếp tục giải quyết những vấn đề còn lại và cùng hướng tới tương lai. Tôi đặc biệt chú ý đến hai chữ “kiến tạo”. Thông điệp không chỉ nói về hòa hợp mà còn hướng tới cùng hành động, với điểm gặp gỡ chung là mong muốn xây dựng một Việt Nam hòa bình, phát triển, thịnh vượng và tương lai tốt đẹp hơn cho các thế hệ con cháu”, ông Hoàng Anh Tuấn nói.

Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội XIV và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Theo Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, cách nhìn về vai trò của người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng mở rộng, “kiều bào không chỉ “hướng về quê hương” hay “đóng góp cho đất nước”, mà có thể trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và cùng kiến tạo tương lai Việt Nam”.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, nơi có nguồn lực lớn về tri thức, khoa học - công nghệ, kinh doanh và mạng lưới quan hệ.

Một giáo sư có thể kết nối các trường đại học; một kỹ sư tại Silicon Valley có thể kết nối các nhóm nghiên cứu, công nghệ mới; một doanh nhân có thể đưa doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ...

Đại sứ Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh: “Theo nghĩa đó, nguồn lực quý của cộng đồng không chỉ là vốn hay kiều hối, mà còn là tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới và khả năng kết nối Việt Nam với thế giới. Phát huy tốt nguồn lực này vừa đóng góp cho đất nước, vừa góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam với các nước sở tại”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Hiệp hội Chính sách Đối ngoại Mỹ. Ảnh: TTXVN.

Cùng nhận định, TS. Ngô Di Lân, nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế, Viện Nghiên cứu chiến lược, Học viện Ngoại giao, cho rằng điểm đáng chú ý trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là ông đặt câu chuyện “khép lại quá khứ, cùng chung tay kiến tạo tương lai dân tộc” trực tiếp trước cộng đồng người Việt tại Mỹ, một cộng đồng rất đa dạng về thế hệ, hoàn cảnh và trải nghiệm lịch sử.

“Điều đó cho thấy trọng tâm đang được đặt nhiều hơn vào việc tìm ra những điểm chung để cùng hướng về tương lai”.

TS. Ngô Di Lân nhấn mạnh cộng đồng người Việt ở nước ngoài nói chung và Mỹ nói riêng có thể trở thành nguồn lực rất lớn về tri thức, kinh nghiệm và mạng lưới về các lĩnh vực “nếu có những cơ chế phù hợp để kết nối với trong nước”.

Chung quan điểm, TS. Phan Cao Nhật Anh, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi (ISAWAAS) thuộc Viện hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam khẳng định thông điệp “khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc” được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ trong chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao tại Đại hội đồng Liên hợp quốc có ý nghĩa rất lớn.

“Hai bên cần gạt bỏ những mâu thuẫn trong quá khứ để hướng tới xây dựng tương lai cho hai quốc gia, hai dân tộc. Thông điệp này cũng hàm ý hai nước trân trọng mối quan hệ tốt đẹp hiện có, cần phát triển thực chất hơn nữa và chia sẻ các lợi ích chiến lược trong tương lai.

Suy rộng hơn, qua chuyến thăm, Việt Nam muốn chia sẻ các phương hướng phát triển và đường lối đối ngoại phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Mỹ; đồng thời kỳ vọng Mỹ sẽ đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, thịnh vượng và quản trị toàn cầu”, TS. Phan Cao Nhật Anh bình luận.

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Chuyển hóa thành kết quả cụ thể

Theo TS. Phan Cao Nhật Anh, cùng với Nghị quyết 23-NQ/TW (và các kết luận, nghị quyết liên quan) của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy hiệu quả nguồn lực to lớn từ kiều bào, tinh thần “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” sẽ thúc đẩy cộng đồng củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, cùng chung tay kiến tạo tương lai và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng thịnh vượng.

“Đây cũng là động lực thúc đẩy kiều bào tham gia đóng góp tích cực hơn vào các thỏa thuận hợp tác, qua đó phát huy vai trò cầu nối cho quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Mỹ”.

Nhìn lại hơn ba thập niên quan hệ Việt Nam - Mỹ, các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn tới, những lĩnh vực hai nước có lợi ích chung, quan điểm chung cần tiếp tục được chuyển hóa thành những chương trình, kết quả cụ thể. Việc thúc đẩy hợp tác đi vào thực chất sẽ trở thành động lực mang tính chiến lược, không chỉ đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân hai nước mà còn đóng góp tích cực vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên thế giới.

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“Theo tôi, quan hệ hai nước đang chuyển từ cùng giải quyết những vấn đề do lịch sử để lại sang cùng tạo dựng những giá trị mới cho tương lai. Đây là bước phát triển có ý nghĩa trong quá trình xây dựng lòng tin và mở rộng hợp tác”, Đại sứ Hoàng Anh Tuấn chia sẻ.

Theo Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, nhất là thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng; khoa học-công nghệ, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và đổi mới sáng tạo; năng lượng; giáo dục-đào tạo; hợp tác địa phương và giao lưu nhân dân.

“Nhìn lại chặng đường từ năm 1995 đến nay, một bài học có ý nghĩa là trân trọng quá khứ, cùng nhìn về phía trước, xây dựng lòng tin và chuyển những lợi ích chung thành các chương trình hợp tác cụ thể”.

Theo chuyên gia, nếu được chuyển hóa thành những dự án và kết nối thiết thực, tinh thần “khép lại quá khứ, chung tay kiến tạo tương lai dân tộc” sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của Việt Nam và đưa quan hệ Việt Nam - Mỹ ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và bền vững.

Còn TS Ngô Di Lân nhận định “chính quá trình cùng xử lý hậu quả chiến tranh đã góp phần tạo dựng lòng tin giữa hai bên trong nhiều thập niên. Trong giai đoạn tới, phần lòng tin đó cần tiếp tục được chuyển hóa thành những kết quả cụ thể hơn trong kinh tế, công nghệ, giáo dục, khoa học - công nghệ và các lĩnh vực hai nước có lợi ích chung và quan điểm tương đồng”.