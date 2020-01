Hội Người Việt tại Cộng hòa Séc tổ chức chương trình Mừng Xuân 2020

Tham dự chương trình có Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Séc Hồ Minh Tuấn, đại diện lãnh đạo Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc cùng gần 500 đại biểu đại diện cho bà con người Việt đang sinh sống và làm việc tại tỉnh Pardubice và vùng lân cận.

Ông Phạm Tiến Dũng, chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Pardubice.

Tại buổi lễ, ông Phạm Tiến Dũng, chủ tịch Hội người Việt tại tỉnh Pardubice cho biết, năm 2019 đã khép lại với nhiều thành công của bà con người Việt tại đây. Cộng đồng người Việt tại Pardubice đã không ngừng vươn lên, phát triển và hội nhập với người dân nước sở tại. Nhiều hoạt động cộng đồng đã được tổ chức như Tết Trung thu và chương trình Chào xuân năm mới nhận được sự ủng hộ, hưởng hứng đông đảo bà con cộng đồng. Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt tại đây cũng luôn dành sự quan tâm, đầu tư giáo dục cho thế hệ thứ 2 và thứ 3 qua đó khẳng định khả năng, sự hòa nhập của người Việt tại địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hồ Minh Tuấn đánh giá cao những kết quả vừa qua của Hội người Việt Nam và bà con người Việt đang sinh sống, học tập tại tỉnh Pardubice và các vùng lân cận. Những kết quả đó cho thấy sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội nước sở tại của cộng đồng người Việt tại Pardubice nói riêng và cộng đồng người Việt tại Séc nói chung. Bước sang năm mới, Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, đùm bọc, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống và dành những sự quan tâm đặc biệt hướng tới thế hệ tương lai thứ 2, thứ 3 để tiếp tục khẳng định vị thế của cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc và luôn hướng về quê hương đất nước. Dịp này, Đại sứ Hồ Minh Tuấn cũng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới bà con trong năm mới 2020.

Đại sứ Hồ Minh Tuấn.

Chương trình “Mừng xuân Canh Tý” năm nay là dịp để bà con gặp gỡ, cùng nhìn lại một năm qua, là dịp để họ chia sẻ, cùng nhau thưởng thức những nét đẹp truyền thống của dân tộc mỗi dịp tết đến xuân về.

Trong khuôn khổ chương trình”Mừng xuân Canh Tý” còn có các tiết mục văn nghệ đặc sắc do do đoàn ca nhạc Hoa Mai biểu diễn và các tiểu phẩm hải do các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng như Nghệ sỹ ưu tú (NSƯT) Đức Khuê, NSƯT Thu Hà cũng đã tạo ra một không khí ấm áp vui vẻ và thu hút được đông đảo bà con người Việt hưởng ứng. Chia sẻ với phóng viên VOV, NSƯT Đức Khuê cảm thấy thực sự hạnh phúc khi nhận được những tình cảm đặc biệt của bà con cho mình và các nghệ sĩ khi sang biểu diễn tại đây.

NSƯT Đức Khuê.

NSƯT Đức Khuê nói: “Tôi rất may mắn được phục vụ cộng đồng người Việt sống xa tổ quốc rất nhiều lần, sự yêu mến các nghệ sĩ của bà con người Việt ở khắp mọi miền làm cho chúng tôi thực sự xúc động. Và điều đặc biệt là cộng đồng người Việt ngày càng phát triển cả không những vật chất mà còn tinh thần”.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc của bà con Việt kiều.

Chương trình “Mừng xuân Canh Tý” diễn ra trong không khí gần gũi, đầm ấm, thắm tình đoàn kết của bà con tại đây, họ cùng quan tâm chia sẻ động viên lẫn nhau và mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho năm 2020./.