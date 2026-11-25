Hội thảo do Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA), Chi hội bang Tây Australia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth và Văn phòng Khoa học và Công nghệ, Đại sứ quán Việt Nam tại Australia phối hợp tổ chức.

Hội thảo là diễn đàn để giới học thuật, các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp Australia và Việt Nam trao đổi tri thức và mở rộng mạng lưới. Mục tiêu của Hội thảo là đưa nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, khoa học thực phẩm và bảo đảm an ninh lương thực.

Ông Phạm Hải Anh -Tổng lãnh sự Việt Nam tại Perth phát biểu. Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Perth.

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh nhấn mạnh chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 8/2026 đã xác lập những khuôn khổ mới cho hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Hai bên đã ra Tuyên bố chung về làm sâu sắc Đối tác Chiến lược Toàn diện, ký Bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp mới và thông qua Chiến lược hợp tác nghiên cứu với Trung tâm Australia về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế giai đoạn 2026–2035.

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh đề nghị biến những khuôn khổ đã có thành các dự án, sản phẩm và lợi ích cụ thể, thiết thực cho nông dân và người tiêu dùng. Nhận định hai nền kinh tế bang Tây Australia và Việt Nam bổ trợ cho nhau và cùng ứng phó với những thách thức chung về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu, ông Phạm Hải Anh khẳng định chính khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sẽ đóng vai trò then chốt trong việc tìm giải pháp cho những vấn đề này.

Dẫn các Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài và về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Phạm Hải Anh cho rằng các nhà khoa học VASEA là cầu nối sống động giữa hai nước và khẳng định Tổng Lãnh sự quán sẵn sàng hỗ trợ kết nối.

Tại hội thảo ông Sam Oakden, Giám đốc Điều hành, Bộ Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển vùng cho rằng nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp là chìa khóa để giải quyết những thách thức chung và xây dựng hệ thống lương thực, thực phẩm bền vững. Australia và Việt Nam có nhiều điểm tương đồng và thế mạnh bổ trợ, tạo nền tảng cho hợp tác lâu dài. Những sáng kiến như AVAS2026 giúp kết nối con người và ý tưởng, biến các cuộc thảo luận thành hành động thiết thực và quan hệ hợp tác bền vững.

Tiến sĩ Trần Đào Anh Thiện, đồng chủ tịch Chi hội bang Tây Austsralia của VASEA khẳng định hội thảo hướng tới kết nối giới khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý của Australia và Việt Nam, phát huy thế mạnh hai nước để giải quyết những thách thức về nông nghiệp, biến đổi khí hậu và an ninh lương thực. Thành công của hội thảo không chỉ được đo bằng số lượng đại biểu hay báo cáo khoa học, mà quan trọng hơn là những hợp tác lâu dài, dự án chung và giá trị thực tiễn mang lại cho nông dân và doanh nghiệp.

Bốn phiên chuyên đề, 25 báo cáo và diễn giả

Chương trình khoa học của hội thảo gồm bốn phiên chuyên đề, mỗi phiên tập trung vào một hướng then chốt của phát triển nông nghiệp bền vững gồm: Nông học, nông nghiệp bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; Công nghệ sinh học thực vật, hệ gen học và sinh học tổng hợp; Khoa học thực phẩm, dinh dưỡng và các công nghệ mới nổi; Chuyển giao nghiên cứu, kinh doanh nông nghiệp và chính sách nông nghiệp.

Bên cạnh 12 báo cáo khoa học của các nhà nghiên cứu tham dự, hội thảo còn có sự góp mặt của 13 diễn giả khách mời là các giáo sư và chuyên gia hàng đầu đến từ Đại học Curtin, Đại học Murdoch và Đại học Tây Australia và Bộ Công nghiệp Sơ cấp và Phát triển Vùng Tây Australia, Trường Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh và Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội thảo cũng đã diễn ra các hoạt động kết nối doanh nghiệp, triển lãm và giới thiệu 15 poster khoa học. Tại đó, các nhà khoa học giới thiệu kết quả nghiên cứu, trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp và thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, chuyển giao tri thức và phát triển sản phẩm.

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Tọa đàm: Từ phòng thí nghiệm đến thực tiễn

Một điểm nhấn của hội thảo là phiên tọa đàm “Xây dựng quan hệ đối tác Australia - Việt Nam vì đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và an ninh lương thực”, do Phó Giáo sư Dương Thị Hồng Liên (Đại học Curtin), Trưởng Ban ESG và Phát triển Bền vững, thành viên Ban Điều hành VASEA, điều phối. Năm diễn giả đến từ Đại học Murdoch, Đại học Curtin, Đại học Tây Australia và Đại học mở TP. Hồ Chí Minh đã cùng thảo luận về việc đưa kết quả nghiên cứu đi vào đời sống. Các nội dung chính được đề cập gồm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.

Kết nối để tạo ra giá trị thực tiễn cũng chính là sứ mệnh xuyên suốt của VASEA trên toàn Australia, trong đó có Chi hội bang Tây Australia (VASEA-WA). VASEA là nền tảng để các trí thức, chuyên gia và nhà nghiên cứu ở mọi giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp cùng tham gia, đóng góp và phát huy vai trò dẫn dắt. Hội cũng thúc đẩy kết nối tri thức, chia sẻ chuyên môn và mở rộng cơ hội hợp tác giữa hai nước, góp phần tạo ra những giá trị thiết thực và bền vững cho cả Australia và Việt Nam.

Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) được thành lập vào năm 2023, với Ban Điều hành gồm 8 thành viên hoạt động tại nhiều bang trên khắp Australia. Tại bang Tây Australia, Chi hội VASEA-WA có đội ngũ lãnh đạo gồm 2 Đồng Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch, tập trung kết nối cộng đồng trí thức, chuyên gia và thúc đẩy hợp tác giữa Tây Australia và Việt Nam.