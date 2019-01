Khai mạc giải bóng đá Hữu nghị Lào – Việt Nam Vientiane 2019

Giải năm nay diễn ra với quy mô lớn, với sự tham gia của 12 đội bóng của các Bộ ngành trung ương Lào như Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch, Ban tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Thể thao, Bộ Năng lượng và Mỏ, Sở Công An thủ đô Vientaine. Phía Việt Nam có sự tham gia của các đội bóng đá mạnh trong cộng đồng người Việt như FC LAOSTYLE, CC-55, FC The new 2019 và FC Phetmungkhun. 12 đội bóng sẽ bước vào 2 tuần thi đấu sôi nổi để tìm ra người vô địch vào ngày 19/01 tới đây.

Đại diện các đội chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức.

Giải bóng đá Hữu Nghị Lào – Việt Vientaine 2019 là hoạt động có ý nghĩa vô cùng thiết thực, là cơ hội tăng cường hiểu biết, quan hệ gắn bó hữu nghị giữa tuổi trẻ hai nước . Sau lễ khai mạc là 2 trận đấu đầu tiên giữa 4 đội: Bộ Giáo dục Thể thao Lào - Ủy ban kiểm tra Trung ương Đảng; Bộ Công an – Bộ Ngoại giao, dưới sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả và các đội tuyển khác.

Ban tổ chức giải cho viết, toàn bộ số tiền tài trợ của các doanh nghiệp, cá nhân cho giải, trừ một phần nhỏ trao cho các đội bóng đoạt giải Nhất-Nhì- Ba sẽ được dùng để hỗ trợ cho người nghèo, các trường học, trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Vientaine./.