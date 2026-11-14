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Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản

Thứ Bảy, 16:26, 14/11/2026
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VOV.VN - Hôm nay (14/11), tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản, Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026 chính thức khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động văn hóa, giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và quảng bá ẩm thực Việt Nam, lan tỏa bản sắc Việt tại xứ sở hoa Anh đào.

Diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11, chương trình do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka chỉ đạo, với sự tham gia của Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai, ông Hà Hùng Cường - nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Đại sứ Đoàn Xuân Hưng, Cục trưởng Hợp tác quốc tế phủ Osaka Ichisaka Hirofumi, đoàn làm phim “Trại buôn người” gồm NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang, diễn viên Đinh Viết Tường cùng các thành viên đoàn làm phim và nghệ sĩ; đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức, hội đoàn người Việt Nam tại Nhật Bản, doanh nghiệp và đông đảo bà con cộng đồng khu vực Kansai.

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Khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản. Ảnh: VOV-Tokyo

Với chủ đề “Kết nối cộng đồng - Lan tỏa bản sắc Việt - Gắn kết Việt Nam và Nhật Bản”, ngày hội hướng tới phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường sự gắn bó giữa các hội đoàn, doanh nghiệp và gia đình; đồng thời tạo không gian để các thế hệ người Việt cùng gìn giữ tiếng mẹ đẻ, bảo tồn bản sắc văn hóa và hướng về quê hương.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và phát huy nguồn lực kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Đồng thời, việc duy trì các hoạt động văn hóa, giáo dục và giao lưu cộng đồng có vai trò quan trọng trong gìn giữ tiếng Việt, bản sắc dân tộc và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Đại diện Ban Tổ chức, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai - cho biết ngày hội được tổ chức với mong muốn tạo dựng một không gian chung để các hội đoàn, doanh nghiệp, gia đình và cá nhân người Việt tại Nhật Bản gặp gỡ, chia sẻ và tăng cường gắn kết. Thông qua các hoạt động giáo dục, điện ảnh và nghệ thuật, Ban Tổ chức mong muốn đưa những giá trị văn hóa, xã hội đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, đồng thời xây dựng một cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập và luôn hướng về quê hương.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của ngày hội là chương trình trình chiếu bộ phim “Trại buôn người” vào chiều 14/11, kết hợp giao lưu trực tiếp với đoàn làm phim và các nghệ sĩ. Sự hiện diện của NSND Như Quỳnh, đạo diễn Dương Bảo Anh, nhà biên kịch Mèo Bảo Trang và diễn viên Đinh Viết Tường mang đến cơ hội để khán giả gặp gỡ những người trực tiếp tham gia thực hiện tác phẩm, lắng nghe những câu chuyện phía sau bộ phim và trao đổi về thông điệp mà ê-kíp muốn gửi gắm.

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Cộng đồng chào đón đoàn làm phim "Trại buôn người". Ảnh: VOV-Tokyo

Không chỉ là hoạt động giao lưu nghệ thuật, chương trình chiếu phim còn mang ý nghĩa xã hội thiết thực khi sử dụng ngôn ngữ điện ảnh để phản ánh những vấn đề liên quan đến mua bán người, lừa đảo, dụ dỗ và bóc lột con người. Đây là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và lao động ở nước ngoài.

Thông qua tác phẩm, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác và hiểu biết pháp luật, giúp người Việt Nam ở nước ngoài chủ động nhận diện những nguy cơ, thủ đoạn lừa đảo, môi giới việc làm bất hợp pháp và các hành vi xâm hại quyền con người. Việc đưa bộ phim đến với cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản cũng mở ra một hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, kết hợp giữa văn hóa, nghệ thuật và phổ biến kiến thức pháp luật.

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, chương trình dành nội dung tri ân các thầy cô giáo, những người làm công tác giáo dục và đội ngũ tình nguyện viên đang bền bỉ duy trì các lớp học tiếng Việt tại Nhật Bản. Đây là dịp ghi nhận những đóng góp thầm lặng trong việc truyền dạy tiếng mẹ đẻ, gìn giữ văn hóa và bồi đắp tình yêu quê hương cho thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban Tổ chức cũng tổ chức trao giải cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết số 23-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW, góp phần nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

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Đông đảo quan khách và đại diện cộng đồng tham dự Lễ khai mạc. Ảnh: VOV-Tokyo

Ngày 15/11, các hoạt động tiếp tục với chương trình giới thiệu phở và cà phê Việt Nam, biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản và cuộc thi Áo dài Việt Nam. Những hình ảnh áo dài, nón lá, âm nhạc và ẩm thực truyền thống góp phần giới thiệu vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè Nhật Bản.

Đặc biệt, không gian check-in “Việt Nam tại Osaka” được xây dựng tại khuôn viên Tổng Lãnh sự quán, trở thành điểm nhấn quảng bá văn hóa và kết nối cộng đồng. Ban Tổ chức kỳ vọng thu hút gần 1.000 lượt khách tham quan, check-in trong hai ngày diễn ra sự kiện.

Với sự phối hợp của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, chính quyền địa phương, các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp, nghệ sĩ và đông đảo tình nguyện viên, Ngày hội Đại đoàn kết và Ngày Văn hóa Việt Nam tại Osaka 2026 góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại và đóng góp vào việc vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản.

Thông qua giáo dục, điện ảnh, nghệ thuật và các hoạt động giao lưu nhân dân, ngày hội tiếp tục lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng và tình yêu quê hương, góp phần xây dựng hình ảnh người Việt Nam năng động, gắn bó và giàu bản sắc trong xã hội Nhật Bản.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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