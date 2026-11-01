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Khai thác tiềm năng hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri, Campuchia với Việt Nam

Chủ Nhật, 16:37, 01/11/2026
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VOV.VN - Tỉnh Mondulkiri nằm ở phía Đông Bắc Campuchia, có điều kiện địa lý và tự nhiên rất phong phú, đa dạng, đường biên giới dài hơn 300 km với Việt Nam. Đây là địa phương có nhiều tiềm năng hợp tác với các tỉnh khu vực Tây Nguyên của Việt Nam.

Ngày 31/10, tại Trụ sở Ủy ban Hành chính tỉnh Mondulkiri, Campuchia, đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia do Đại sứ Nguyễn Minh Vũ dẫn đầu đã có cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh Mondulkiri để trao đổi và thảo luận về việc tăng cường quan hệ, thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Mondulkiri với các tỉnh giáp biên của Việt Nam.

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VOV Đại sứ Nguyễn Minh Vũ và ông Dim Ny, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri.

Tại buổi làm việc, ông Dim Ny, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri đã chia sẻ tổng quan tình hình kinh tế-xã hội, tiềm năng, thế mạnh và nhu cầu hợp tác phát triển của địa phương. Ông cho biết tỉnh Mondulkiri hiện đang dựa chủ yếu vào hai mũi nhọn kinh tế chính là nông nghiệp và dịch vụ du lịch, hiện tỉnh vẫn còn nhiều tiềm năng, thế mạnh có thể khai thác với sự hợp tác của các doanh nghiệp Việt Nam; như mở rộng diện tích trồng cây ăn quả, cây công nghiệp, phát triển các khu nghỉ dưỡng, khai thác khoáng sản, phát triển các dự án năng lượng sạch… những lĩnh vực này được kỳ vọng sẽ giúp đẩy mạnh thu hút đầu tư tại tỉnh Mondulkiri trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Mondulkiri bày tỏ mong muốn các nhà đầu tư Việt Nam sẽ tận dụng lợi thế về vị trí địa lý và quan hệ chặt chẽ, gần gũi giữa hai nước để tăng cường tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Mondulkiri, góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa các tỉnh giáp biên của hai nước.

Trao đổi với lãnh đạo tỉnh Mondulkiri, Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, quan hệ Việt Nam-Campuchia đang phát triển rất tốt đẹp với điểm sáng về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Các doanh nghiệp Việt Nam có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế-xã hội của Campuchia như nộp thuế cho ngân sách Nhà nước, tạo công ăn việc làm, đảm bảo an sinh xã hội cho người lao động, hỗ trợ người dân Campuchia tại các địa phương.

Thời gian qua, một số doanh nghiệp Việt Nam đã có các dự án đầu tư lớn tại tỉnh Mondulkiri, đặc biệt liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và trồng cây cao su. Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đề nghị Quyền Tỉnh trưởng Dim Ny cũng như các lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp Việt Nam trong đầu tư, làm ăn, kinh doanh tại địa phương phù hợp theo pháp luật Campuchia.

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Quang cảnh buổi làm việc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia, ông Dim Ny, Quyền Tỉnh trưởng Mondulkiri cho biết địa phương này có tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, diện tích đất đai lớn, thuận lợi cho phát triển các loại cây trồng như cao su, điều, cà phê và lĩnh vực khai thác khoáng sản. Chính quyền tỉnh Mondulkiri mong muốn có thêm nhiều doanh nghiệp Việt Nam đến đầu tư, làm ăn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư bằng nhiều chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Chính phủ Campuchia, cũng như đơn giản hóa các thủ tục hành chính.

Sự tăng cường hợp tác phát triển giữa các tỉnh giáp biên Việt Nam-Campuchia nói chung và tỉnh Mondulkiri với các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam nói riêng sẽ tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, ổn định cuộc sống cho người dân tại các vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, góp phần tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, cùng hướng tới sự phát triển thịnh vượng chung giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.

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Y, bác sĩ Việt Nam tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho người dân Campuchia

VOV.VN - Hoạt động chăm sóc sức khỏe và tặng quà của các bệnh viện Việt Nam tại Campuchia có ý nghĩa rất sâu sắc, vừa là hoạt động nhân văn hỗ trợ cho các gia đình khó khăn, không có điều kiện được khám, chăm sóc sức khoẻ đầy đủ, vừa thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh
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