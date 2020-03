Khuyến cáo người Việt ở Thái Lan không di chuyển về cửa khẩu với Lào

Sau khi Chính phủ Thái Lan thông báo sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để chống dịch Covid-19 từ 26/3 đến 30/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã khuyến cáo công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập ở quốc gia Đông Nam Á này bình tĩnh, ở lại nơi cư trú, đồng thời tiến hành các biện pháp tự cách ly, phòng chống dịch bệnh.

Ảnh minh họa: AFP

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan nói trong thông báo ngày 25/3 rằng công dân Việt Nam cần theo dõi chặt chẽ trên phương tiện thông tin đại chúng, tích cực hợp tác và tuân thủ nghiêm túc các biện pháp khẩn cấp của các cấp chính quyền sở tại.

Đại sứ quán đề nghị công dân Việt Nam chấm dứt việc di chuyển về các cửa khẩu biên giới Thái Lan-Lào để tìm cách về Việt Nam vì đây là hoạt động vi phạm luật của Thái Lan về tình trạng khẩn cấp, mặt khác các cửa khẩu này sẽ được đóng lại bất kỳ lúc nào. Tính đến hết ngày 24/3, Đại sứ quán đã nhận được gần 500 đăng ký nguyện vọng hỗ trợ về nước của công dân theo đường link trực tuyến.

Thực hiện chủ trương tạm dừng tiếp nhận, giãn cách các chuyến bay về Việt Nam do tình trạng quá tải, Đại sứ quán sẽ tạm đóng đường link đăng ký cho đến khi có thông báo tiếp theo. Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của Thái Lan để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam được gia hạn thị thực do không thể rời Thái Lan vì lý do bất khả kháng.

Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã thông báo chính phủ nước này sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp và đưa ra những biện pháp mới để đối phó dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vào ngày 26/3 tới. Trong bài phát biểu được truyền hình trực tiếp ngày 24/3, Thủ tướng Prayut nói rằng việc áp dụng Sắc lệnh Hoàng gia năm 2005 về các tình hình khẩn cấp là cần thiết để ngăn chặn đại dịch Covid-19.

Cho đến hôm nay, tất cả các hãng hàng không đã tạm dừng các chuyến bay giữa Việt Nam và Thái Lan. Bộ Y tế Thái Lan ngày 25/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 107 ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm virus trên cả nước lên thành 934 bệnh nhân./.