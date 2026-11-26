Chiều 26/11, tại cuộc họp báo thông tin về Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, liên quan đến những vướng mắc về nghĩa vụ thuế dẫn đến việc một số người Việt Nam ở nước ngoài bị tạm hoãn xuất cảnh khi về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, các trường hợp được phản ánh chủ yếu liên quan đến doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc cá nhân bị mạo danh để thành lập doanh nghiệp.

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Để tránh phát sinh vướng mắc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, Thứ trưởng khuyến nghị, bà con chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần sớm liên hệ cơ quan thuế có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng hướng dẫn cách tra cứu thông tin thuế, đồng thời lan tỏa nội dung này trên các trang thông tin điện tử của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, thông qua các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp bà con tiếp cận thông tin và chủ động phòng tránh vướng mắc.

Thời gian qua, trên cơ sở nhu cầu của bà con kiều bào, Bộ Ngoại giao đã phối hợp với Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội tổ chức phổ biến pháp luật cho các nơi có đông cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)... Đây là việc làm rất thiết thực, vừa chủ động hướng dẫn bà con tuân thủ quy định mới trong nước; qua đó tuyên truyền, khuyến nghị bà con thực hiện nghiêm túc, chấp hành luật pháp của nước sở tại.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, Bộ Ngoại giao yêu cầu các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thiết lập đường dây nóng bảo hộ công dân để bà con có thể liên hệ, nắm bắt thông tin và được hướng dẫn khi cần thiết. Các phản ánh của kiều bào sẽ được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để bà con về thăm quê hương, gia đình.