Kiều bào là một nguồn lực quan trọng của Việt Nam. Trong Nghị quyết 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Chính trị khẳng định cộng đồng dân tộc Việt Nam là nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Tiếp đến, Nghị quyết 336 của Chính phủ về thu hút, trọng dụng nhân tài cũng đánh giá cao những nhân tài người Việt ở nước ngoài và khẳng định việc Việt Nam sẽ xây dựng Mạng lưới nhân tài Việt Nam để quy tụ và kết nối các cá nhân kiều bào với các mục tiêu phát triển của Việt Nam.

Tại Australia cộng đồng người Việt đang ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và vị thế trong xã hội đồng thời có nhiều gắn kết với Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam cũng mong muốn các kiều bào Việt Nam tại Australia đóng góp nhiều hơn nữa quá trình phát triển đất nước trong bối cảnh mới.

Giáo sư Nghiêm Đức Long, một kiều bào trí thức Việt Nam tại Australia.

Để tìm hiểu thêm về nguyện vọng của Việt kiều Australia và lắng nghe ý kiến đóng góp về cách thức để kiều bào có thể tham gia sâu rộng hơn vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển của Việt Nam, Việt Nga, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Australia đã phỏng vấn Giáo sư Nghiêm Đức Long thuộc trường Đại học Công nghệ Sydney và là Chủ tịch Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA).

PV:Việt Nam đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm thu hút các nhân tài là kiều bào tham gia vào các nỗ lực phát triển đất nước. Australia là nơi có đông đảo cộng đồng người Việt sinh sống, theo ông cộng đồng người Việt tại Australia có thể đóng góp những mảng nào?

GS Nghiêm Đức Long: Cộng đồng người Việt tại Australia có một tiềm năng rất lớn để đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam. Hiện nay, Australia có hơn 300.000 người Việt. Đây là một nguồn lực quý báu, không chỉ về tri thức và chuyên môn mà còn về kinh nghiệm quốc tế và khả năng kết nối giữa nhiều quốc gia với nhau. Một trong những thế mạnh nổi bật của cộng đồng người Việt tại Australia là sự đa dạng. Chúng ta có nhiều nhà khoa học, chuyên gia, doanh nhân và những người đang đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong các trường đại học, viện nghiên cứu là người Việt Nam tại Australia. Họ có chuyên môn sâu trong nhiều lĩnh vực, từ trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, y tế, giáo dục đến nông nghiệp, môi trường, năng lượng và phát triển bền vững.

Hội Trí thức và Chuyên gia Việt Nam - Australia (VASEA) mà tôi đang làm chủ tịch là một ví dụ. Với mạng lưới hơn 600 thành viên, VASEA quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chúng tôi không chỉ thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và kết nối doanh nghiệp, mà còn tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, gìn giữ văn hóa và tiếng Việt tại Australia.

Cộng đồng người Việt tại Australia đã có nhiều cố gắng mang tri thức và công nghệ về Việt Nam. Tuy nhiên, tôi cho rằng tiềm năng đóng góp còn lớn hơn nằm ở khả năng kết nối Việt Nam với các nguồn lực quốc tế, từ tri thức, công nghệ đến các mạng lưới nghiên cứu, đầu tư và hợp tác kinh doanh.

Bên cạnh đó, cộng đồng người Việt còn đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong một xã hội đa văn hóa như Australia. Đây là những thế mạnh mà chúng tôi có thể phát huy để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của cả Việt Nam và Australia.

PV: Bản thân ông là một nhà nghiên cứu, nhà khoa học có nhiều năm thực hiện các dự án chung với Việt Nam, thúc đẩy hợp tác giữa trường Đại học Công nghệ Sydney (UTS) với các đối tác Việt Nam và xây dựng cộng đồng chuyên gia, tri thức kiều bào làm nơi trao đổi kiến thức, chuyên môn và kinh nghiệm để đóng góp vào sự thịnh vượng và lợi ích của cả Australia và Việt Nam. Vậy điều gì thôi thúc ông tham gia và khởi xướng các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong những năm qua?

GS Nghiêm Đức Long: Tôi luôn trân trọng những gì mà cả Việt Nam và Australia đã mang lại cho mình. Việt Nam là nơi tôi sinh ra, lớn lên và hình thành những giá trị đầu tiên. Australia là nơi tôi được đào tạo đại học, phát triển chuyên môn và xây dựng sự nghiệp khoa học.

Australia là một quốc gia đa văn hóa. Phần lớn người dân Australia có nguồn gốc từ nhiều quốc gia và nền văn hóa khác nhau. Theo tôi, gìn giữ bản sắc văn hóa và duy trì mối liên hệ với quê hương, cội nguồn không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm, là cách mà tôi tri ân đến quê hương Việt Nam. Đối với Úc, những mối liên hệ này góp phần tăng cường quan hệ quốc tế, mở rộng cơ hội kinh tế và củng cố vị thế của Australia trong khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, tôi mong muốn góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt tại Australia đoàn kết và gắn bó. VASEA được thành lập để tạo không gian cho các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân người Việt kết nối, chia sẻ kiến thức, và tìm cơ hội hợp tác. Đây cũng là nơi các thành viên có thể hỗ trợ, hướng dẫn và học hỏi lẫn nhau, không phân biệt tuổi tác hay vị trí nghề nghiệp. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn phát huy năng lực của từng cá nhân và sức mạnh chung của cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt đóng góp cho cả Việt Nam và Australia.

Thứ ba, tôi nhận thấy hợp tác giữa Australia và Việt Nam mang lại lợi ích cho cả hai bên. Australia có thế mạnh về khoa học, công nghệ và quản lý. Việt Nam có nhiều nhu cầu thực tiễn và cơ hội ứng dụng các kết quả nghiên cứu. Việt Nam là một thành viên quan trọng trong các quốc gia Đông Nam Á, như vậy hợp tác giúp hai bên bổ sung thế mạnh cho nhau và cùng phát triển.

PV: Theo ông, điều gì sẽ thúc đẩy các nhân tài kiều bào tham gia đóng góp nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác chung với Việt Nam?

GS Nghiêm Đức Long: Tôi xin trả lời câu hỏi này từ góc nhìn của một nhà khoa học. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ nhà khoa học nào cũng mong muốn những kết quả nghiên cứu của mình được ứng dụng vào thực tiễn và mang lại giá trị cho xã hội. Đối với các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài, mong muốn được đóng góp cho quê hương cũng là một động lực quan trọng.

Theo tôi, điều cốt lõi là tạo ra những cơ hội để các nhà khoa học và chuyên gia kiều bào được trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển của đất nước. Họ cần có điều kiện để đóng góp chuyên môn, cùng triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng kết quả vào thực tiễn và nhìn thấy những thành quả từ sự đóng góp của mình.

Bên cạnh đó, theo tôi những đóng góp này cũng cần được ghi nhận và đánh giá một cách xứng đáng.

Tôi tin rằng, khi có cơ hội tham gia thực chất, nhìn thấy kết quả và được ghi nhận, các nhà khoa học và chuyên gia kiều bào sẽ có thêm động lực để gắn bó và đóng góp lâu dài cho Việt Nam.

GS Nghiêm Đức Long tiếp lãnh đạo bang New South Wales tới thăm phòng thí nghiệm. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

PV: Thực tế có không ít kiều bào đã rất tích cực tham giao các hoạt động hợp tác với các đối tác Việt Nam nhưng sau một thời gian, không ít người đã dừng lại. Vậy, với một người có nhiều kinh nghiệm trong các hoạt động hợp tác với Việt Nam trong nhiều năm qua, theo ông, điều gì sẽ giữ chân và thúc đẩy các nhân tài kiều bào tham gia và chủ động tìm kiếm/đề xuất các dự án hợp tác với Việt Nam?

GS Nghiêm Đức Long: Tôi cho rằng mong muốn đóng góp cho quê hương là động lực ban đầu. Nhưng để duy trì sự hợp tác lâu dài thì cần có những điều kiện phù hợp.

Trước hết là sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Các nhà khoa học và chuyên gia kiều bào mong muốn được tham gia với tư cách là những đối tác thực sự, có cơ hội đóng góp ý tưởng, chuyên môn và cùng đưa ra các quyết định.

Thứ hai là cần có cơ chế hợp tác rõ ràng và hiệu quả. Kinh nghiệm bản thân cho thấy các nhà khoa học ở nước ngoài thường có nhiều trách nhiệm trong công việc của mình. Vì vậy, các thủ tục phức tạp hoặc sự chậm trễ trong quá trình triển khai có thể khiến họ khó duy trì sự cam kết lâu dài.

Thứ ba là xây dựng hợp tác theo hướng bền vững, từ nhỏ đến lớn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng những hoạt động phù hợp với năng lực của các bên, có thể nhỏ nhưng cần mục tiêu rõ ràng. Những thành quả bước đầu sẽ tạo dựng niềm tin và là cơ sở để mở rộng hợp tác trong tương lai.

Tôi tin rằng, khi có được những điều kiện này, các chuyên gia kiều bào sẽ không chỉ tiếp tục tham gia mà còn chủ động đề xuất các dự án mới và kết nối thêm các nguồn lực quốc tế cho Việt Nam.

PV: Theo ông, làm thế nào để các nhân tài kiều bào thuận lợi hơn trong các hoạt động hợp tác với Việt Nam và làm thế nào để các hoạt động hợp tác này có hiệu quả cao, phù hợp với mục tiêu chung của cả Việt Nam và Australia?

GS Nghiêm Đức Long: Theo tôi, để các hoạt động hợp tác giữa chuyên gia kiều bào và Việt Nam đạt hiệu quả, cần chú ý đến một số yếu tố.

Thứ nhất là duy trì và phát triển quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Australia. Các hoạt động hợp tác cần tôn trọng luật pháp, lợi ích và văn hóa của mỗi quốc gia, đồng thời phù hợp với những ưu tiên phát triển chung của hai bên. Cả Việt Nam và Australia ở cấp độ chính phủ đều đang làm rất tốt việc này.

Thứ hai là tạo điều kiện để các chuyên gia kiều bào hiểu rõ nhu cầu, tiềm lực và những khó khăn thực tế tại Việt Nam. Bên cạnh việc cung cấp thông tin, các chuyến đi thực địa có vai trò đặc biệt quan trọng. Qua những chuyến đi này, các chuyên gia có cơ hội trực tiếp tìm hiểu thực tế, trao đổi với các đối tác trong nước và xác định những vấn đề mà chuyên môn của mình có thể đóng góp. Tôi cũng mong muốn là trong tương lai, các cơ quan và doanh nghiệp của Việt Nam tạo thêm điều kiện để các chuyên gia, kiều bào tại Australia có thêm nhiều chuyến đi thực tiễn về Việt Nam.

Từ đó, các bên có thể cùng xây dựng những dự án hợp tác phù hợp với điều kiện thực tế, có tính khả thi và mang lại kết quả thiết thực. Tôi tin rằng, sự hiểu biết lẫn nhau, cùng với cơ chế hợp tác thuận lợi và minh bạch, sẽ giúp phát huy tốt hơn nguồn lực trí thức kiều bào, đóng góp vào sự phát triển của cả Việt Nam và Australia.

Kết nối trí tuệ Australia - Việt Nam vì nền nông nghiệp đổi mới sáng tạo VOV.VN - Hôm 24/11 tại Đại học Murdoch, bang Tây Australia diễn ra Hội thảo Kết nối Australia - Việt Nam 2026 về “Đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp và an ninh lương thực”. Sự kiện quy tụ đông đảo các nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp cùng tìm hướng hợp tác trong lĩnh vực ngày càng cấp thiết.

PV: Ông có thể chia sẻ những việc làm nổi bật mà VASEA đã làm trong thời gian qua và sẽ làm trong thời gian tới để không chỉ mở ra các cơ hội hợp tác mới giữa Australia với Việt Nam mà còn giúp Việt Nam phát triển hơn nữa?

GS Nghiêm Đức Long: Trong năm 2026, VASEA đã có một năm hoạt động rất bận rộn, với nhiều đóng góp thiết thực nhằm thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Australia. Tôi xin chia sẻ ba hoạt động nổi bật.

Thứ nhất là VASEAN đã hoàn thiện và chuyển giao nền tảng VietNEST cho VietSchool. Đây là phần mềm dạy và học tiếng Việt trên nền tảng số, có sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo. VietNEST giúp các em học sinh học tiếng Việt một cách sinh động và thú vị hơn. Đồng thời, giáo viên có thể xây dựng những bài giảng đa dạng và theo dõi quá trình học tập, sự tiến bộ của từng học sinh thông qua các công cụ đánh giá có hỗ trợ AI.

Thứ hai, VASEA đã đồng hành cùng các đối tác Việt Nam và Australia tổ chức thành công sự kiện Vietnam–Australia TechConnect tại ĐH Công nghệ Sydney, nằm trong trung tâm thành phố Sydney ngày 10/8/2026. Sự kiện vinh dự có sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. TechConnect đã thể hiện sự đa dạng trong hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa hai quốc gia, với sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, trường đại học và viện nghiên cứu.

Thứ ba, VASEA đang phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Tập đoàn FPT triển khai nền tảng Viet-Bridge. Đây là nền tảng kết nối ba nhà: Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, nhằm thúc đẩy chia sẻ tri thức, tìm kiếm đối tác và phát triển các dự án hợp tác. Dự kiến Viet-Bridge sẽ được triển khai rộng rãi từ tháng 1/2027.

Thông qua những hoạt động này, VASEA mong muốn không chỉ tạo ra những cơ hội hợp tác mới, mà còn xây dựng các nền tảng kết nối lâu dài, giúp huy động tri thức, công nghệ và nguồn lực quốc tế phục vụ sự phát triển của Việt Nam, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Australia.

PV: Xin trân trọng cảm ơn GS và chúc GS sẽ có thêm nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với Việt Nam trong thời gian tới!