Ấm tình Tết cộng đồng người Việt tại Indonesia Xuân Canh Tý 2020

Phát biểu trước các cơ quan đại diện Việt Nam, cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại Indonesia, cùng đại diện ngoại giao đoàn và bạn bè Indonesia, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Indonesia Phạm Vinh Quang vui mừng thông báo về tình hình đất nước, những thành tựu đối nội và đối ngoại nổi bật của Việt Nam trong năm 2019.



Theo Đại sứ Phạm Vinh Quang, trong bối cảnh tình hình an ninh, kinh tế - chính trị thế giới biến chuyển nhanh chóng, phức tạp, Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu lớn. An ninh - chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định; tốc độ tăng trưởng GDP đạt mức cao 7,02%, xuất siêu đạt mức kỷ lục 9,92 tỷ USD, lạm phát ở mức dưới 3%. Khách du lịch quốc tế lần đầu tiên đạt con số ấn tượng lên tới 18 triệu lượt, tăng 10 bậc trong năng lực cạnh tranh quốc gia theo đánh giá của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF).

Cộng đồng người Việt tại Indonesia đón Xuân Canh Tý 2020 (Ảnh: ĐSQ)

Về quan hệ song phương Việt Nam – Indonesia, Đại sứ Phạm Vinh Quang nhấn mạnh, trong năm 2019, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển ấn tượng. Thương mại song phương giữa hai nước tiếp tục tăng trưởng từ mức 8,4 tỷ USD năm 2018 lên khoảng hơn 9 tỷ USD năm 2019 và hứa hẹn có thể đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào năm 2020. Hợp tác trong các lĩnh vực du lịch, thể thao, văn hóa và giao lưu nhân dân có nhiều bước tiến thực chất, hiệu quả.

Đặc biệt, trong năm 2019, hai bên đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Indonesia và Tổng thống Sukarno thăm Việt Nam. Hai hãng hàng không Vietnam Airlines và Vietjet Air đã mở mới hai đường bay thẳng Thành phố Hồ Chí Minh – Bali, tới đây sẽ có đường bay Hà Nội – Jakarta tạo đà thúc đẩy giao thương hai nước.

Đại sứ Phạm Vinh Quang bày tỏ tin tưởng, quan hệ hai nước sẽ còn tiến xa hơn nữa trong năm 2020 khi hai nước cùng là Ủy viên Không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc, Việt Nam đảm nhận Chủ tịch ASEAN, và hai nước sẽ kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Những món ăn truyền thống mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc. (Ảnh: ĐSQ)

Trong không khí thân tình, gần gũi và đậm nét văn hoá truyền thống, cộng đồng người Việt tại Indonesia và bạn bè quốc tế đã cùng nhau nâng ly chúc một mùa xuân mới an lành, hạnh phúc, cùng thưởng thức những món ăn truyền thống mang hương vị Tết cổ truyền dân tộc, trong không gian nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ Việt Nam trình bày.

Tết cộng đồng người Việt tại Indonesia không chỉ mang mang hơi thở mùa xuân quê hương đến với những người con đang ở xa Tổ quốc, mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh và các nét văn hoá truyền thống của người Việt tới bạn bè Indonesia và quốc tế./.