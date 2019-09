Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Tham dự sự kiện có nhiều quan chức cao cấp Chính quyền và Quốc hội Mỹ, đại diện các bộ, ngành, cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, các trợ lý Quốc hội, đại diện giới doanh nghiệp, học giả, văn hoá, báo chí. Đại sứ các nước Nga, Cuba, các nước ASEAN, và nhiều bạn bè quốc tế và bà con người Việt.

Đại sứ Hà Kim Ngọc cùng Phu nhân và các quan chức chính phủ Mỹ dự tiếp tân Quốc khánh Việt Nam gồm Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell, Giám đốc cao cấp về châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Matt Pottinger và đồng Chủ tịch Nhóm APEC của Hạ viện Rick Larsen

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh ý nghĩa trọng đại của ngày Quốc khánh trong lịch sử dân tộc Việt Nam cùng những thành tựu Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Với việc đảm nhận vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021 và Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục đóng góp duy trì hòa bình, an ninh, hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Hà Kim Ngọc đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ đã có những bước phát triển năng động, mạnh mẽ trên cả chín trụ cột hợp tác, trên cơ sở hiểu biết và tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Việt Nam cũng nỗ lực thúc đẩy cân bằng thương mại giữa hai nước và tăng cường mở cửa thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ. Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ lợi ích chiến lược trong xử lý các vấn đề quốc tế và khu vực, đặc biệt là củng cố hòa bình, an ninh, hợp tác, trật tự dựa trên luật lệ tại Ấn Độ - Châu Á - Thái Bình Dương, bảo đảm an ninh an toàn và tự do hàng hải và hàng không cũng như các hoạt động kinh tế hợp pháp trên Biển Đông.

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc

Đồng thời, hai nước cũng phối hợp thúc đẩy hợp tác tiểu vùng sông Mê Công trong các lĩnh vực cùng quan tâm như cơ sở hạ tầng, năng lượng, an ninh nguồn nước. Việt Nam tiếp tục đóng góp thúc đẩy tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên. Nhân dịp này, Đại sứ Hà Kim Ngọc cảm ơn các giới của Hoa Kỳ, các nước ASEAN và cộng đồng quốc tế đã luôn ủng hộ Việt Nam trong phát triển đất nước và giữ vững chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Đại sứ Hà Kim Ngọc cũng đánh giá cao những nỗ lực của cộng đồng người Việt thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đồng thời đóng góp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu đáp từ, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ David Stilwell nhất trí đánh giá Việt Nam và Hoa Kỳ đã vượt qua rất nhiều khó khăn để đạt những thành tựu trước đây không ai tin sẽ thành hiện thực. Hai nước đang cùng hợp tác xử lý các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, trong đó có các thách thức an ninh khu vực, tại tiểu vùng Mekong, đóng góp duy trì một khu vực hòa bình và thịnh vượng. Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell cũng khẳng định cam kết của Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và đảm nhận các vai trò quan trọng của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và ASEAN trong thời điểm rất quan trọng.

Giám đốc cao cấp về châu Á của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Matt Pottinger

Phó Trợ lý của Tổng thống, Giám đốc cao cấp về châu Á của Hội đồng An ninh quốc gia Matt Pottinger chuyển lời Tổng thống Donald Trump chúc mừng Quốc khánh và những thành tựu phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Phía Hoa Kỳ đánh giá mô hình phát triển kinh tế của Việt Nam là một điển hình mà Triều Tiên có thể tham khảo và cảm ơn Việt Nam đã tổ chức Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều lần thứ hai.

Phó Trợ lý của Tổng thống Pottinger khẳng định quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ hiện trên đà phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ Việt Nam bảo vệ độc lập và chủ quyền tại Biển Đông cũng như phối hợp của hai nước trong bảo đảm tự do hàng hải tại Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Hạ nghị sỹ Ted Yoho

Hạ nghị sỹ Ted Yoho nhấn mạnh quan hệ Hoa Kỳ - Việt Nam phát triển mạnh mẽ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, trong mọi lĩnh vực, nhất là thương mại, quốc phòng, giải quyết hậu quả chiến tranh và xử lý các vấn đề khu vực.... Hạ nghị sỹ Ted Yoho nêu rõ các tàu Trung Quốc đã vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tại Biển Đông và khẳng định Hoa Kỳ sẽ luôn sát cánh cùng ASEAN và Việt Nam chống lại hành vi bắt nạt của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực. Hạ nghị sỹ bày tỏ đánh giá cao đóng góp của Việt Nam đối với tiến trình đàm phán giữa Hoa Kỳ và Triều Tiên.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 74 năm Quốc khánh Việt Nam tại Hoa Kỳ

Các khách mời và Đại sứ Hà Kim Ngọc nhất trí rằng hướng tới kỷ niệm 25 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ vào năm 2020, hai nước sẽ cùng thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện ngày càng chặt chẽ và mạnh mẽ hơn.

Trao đổi tại buổi lễ, các khách mời đều đánh giá cao kết quả đã đạt được trong mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ những năm vừa qua và khẳng định sẵn sàng hợp tác với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tăng cường hơn nữa mối quan hệ này./.