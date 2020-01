Nét đẹp truyền thống lễ chùa đầu năm của bà con người Việt tại Praha

Theo quan niệm của mỗi người, cửa chùa là chốn bình yên, thanh tịnh. Do vậy cứ vào sáng sớm mùng 1 Tết, nhiều bà con cộng đồng người Việt tại Praha lại lựa chọn chùa Vĩnh Nghiêm là điểm đến đầu năm để đón không khí an lành cùng gia đình và bạn bè.

Chị Hồ Thanh Phượng.

Chị Hồ Thanh Phượng, đã đón hơn mười cái Tết tại đây chia sẻ, sáng mùng 1 tết hàng năm chị đều thắp hương mời tổ tiên về hưởng lộc đầu xuân, sau đó thu xếp lên chùa cầu an cho gia đình và mọi người. Chị Phượng nói: “Đầu xuân chị hay lên chùa bái Phật và cầu an cho gia đình mọi người mọi nhà một Năm mới vui vẻ hạnh phúc an lạc…”.

Trong cái lạnh khoảng 0 độ C sáng ngày mùng 1 tết, nhiều bà con người Việt vẫn mặc những bộ áo dài truyền thống đi lễ chùa. Họ luôn hướng về nguồn cội, những nét đẹp văn hóa truyền thống và mong muốn được truyền tải thông điệp giữ gìn văn hóa dân tộc cho nhiều thế hệ.

Chị Vũ Hồng Thu chia sẻ: "Hôm nay là ngày mùng 1 Tết cổ truyền, tôi ra chùa thắp hương tưởng nhớ tổ tiên và cầu mong cho mọi nhà luôn ạnh khỏe an khang thịnh vượng và cũng là gửi gắm văn hóa dân tộc đến cho con cháu tương lai sau này để các cháu tiếp nối".

Giáo thọ sư trung ương Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc Thích Nhật Trì.

Trao đổi với phóng viên VOV trong ngày đầu Năm mới, Giáo thọ sư trung ương Hội Phật tử VN tại Cộng hòa Séc Thích Nhật Trì cho biết, năm nay chùa Vĩnh Nghiêm đã đón nhiều phật tử và bà con tới lễ chùa, chùa cũng tổ chức các hoạt động gần gũi hơn với bà con qua đó truyền tải những thông điệp yêu thương tới mọi người.

Dịp này, không chỉ có chùa Vĩnh Nghiêm mà các chùa tại Cộng hòa Séc cũng làm lễ cầu an đầu năm, đây cũng là một nét văn hóa truyền thống, truyền tải những thông điệp yêu thương tới bà con người Việt tại Séc để họ có thêm niềm tin yêu vào cuộc sống và mong một Năm mới nhiều may mắn và an lành./.