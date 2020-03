Sinh viên Việt Nam tại Nga ở lại, nỗ lực vượt khó trong dịch Covid-19

Hiện có khoảng 6.000 lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại 180 trường đại học ở 60 thành phố của LB Nga. Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều sinh viên không tránh khỏi lo lắng, nhưng đã và đang nỗ lực vượt qua, tiếp tục ở lại địa bàn để học tập, mà không về nước.

Sinh viên Việt Nam học tập tại trường ĐH Tổng hợp LB Viễn Đông.

Trước những diễn biến căng thẳng của dịch Covid-19 ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có LB Nga, các sinh viên Việt Nam đang theo học tại các trường đại họ ở đây đều ít nhiều bị tác động trong việc đi lại, sinh hoạt, học tập. Nhất là từ khi số ca nhiễm virus SAR-CoV-2 ở Nga có chiều hướng tăng, thì từ giữa tháng 3, Bộ Khoa học và Giáo dục đại học nước này đã quyết định để tất cả các trường đại học chuyển sang chế độ dạy từ xa qua mạng internet cho sinh viên.



Đỗ Văn Giảng - sinh viên năm thứ 4, Khoa An toàn môi trường và công nghệ-trường ĐH Tổng hợp LB Ural, thành phố Ekaterinburg cho biết, sinh viên Việt Nam tại thành phố Ekaterinburg cũng gặp khó khăn về học tập và sinh hoạt hàng ngày. Về học tập, nhà trường đã cho sinh viên nghỉ học và chuyển sang học online từ ngày 23/03 đến 12/04.

“Về sinh hoạt hàng ngày, chúng em hạn chế ra ngoài, đến những nơi đông người và chỉ ra ngoài khi có công việc cần thiết. Giá cả sản phẩm cũng bình ổn, hợp lý, cung cấp đầy đủ, chỉ có khẩu trang, nước rửa tay là hơi khan hiếm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn như vậy, nhưng chúng em không nản mà quyết định ở lại vì tin tưởng Chính phủ Nga có các biện pháp chống dịch khá tốt”, Đỗ Văn Giảng nói.

Đối với Tiến Thị Thu Huyền - sinh viên năm cuối khoa Luật -Trường Đại học Tổng hợp quốc gia Voronhez thì khó khăn là bị gián đoạn về kế hoạch đi thực tập, phải tạm dừng cho đến ngày 10/4 nhưng Huyền vẫn lạc quan.

“Sinh viên Việt Nam ở đây luôn luôn có tinh thần lạc quan và chấp hành đúng, đầy đủ và những quy định của ký túc xá, của trường và của thành phố như là hạn chế đi ra ngoài, hạn chế tụ tập và điều cần thiết. Hàng ngày đều cập nhật thông tin từ phía chính quyền, từ phía lãnh sự quán Việt Nam tại Liên bang Nga và các bạn sinh viên trong thành phố cũng giữ liên lạc để cùng giúp đỡ lẫn nhau. Chúng tôi cũng rất hy vọng là thời gian này sẽ nhanh chóng qua đi để việc học tập được quay trở lại như ban đầu”.

Theo anh Nguyễn Anh Nam, Chuyên viên Phòng Quốc tế, Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông, nơi có 84 sinh viên Việt Nam đang theo học, khi mới nghe tin về dịch bệnh, các sinh viên cũng hơi lo lắng. Nhưng khi có những thông tin chính thống từ báo, đài trong nước, từ Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga và thông qua Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sinh viên ở đây đã yên tâm hơn và tập trung vào việc học.

“Đại học Tổng hợp LB Viễn Đông hiện tại đã đóng cửa hoàn toàn các tòa nhà giảng đường để đảm bảo an toàn phòng dịch từ. Các sinh viên chính thức chuyển sang học trực tuyến ít nhất là đến ngày 11/4. Do cơ sở hạ tầng của nhà trường đã được chuẩn bị từ trước nên việc học hành các bạn sinh viên rất là đảm bảo không có vấn đề gì khó khăn. Việc học từ xa sẽ giúp đỡ và tạo điều kiện các sinh viên tránh xa những nguy cơ lây lan dịch bệnh và để đảm bảo an toàn cho chính các bạn cũng như để đảm bảo cho toàn bộ nhà trường”, anh Nguyễn Anh Nam nói.

Anh Nguyễn Văn Cầu - Phó bí thư BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga.



Trong số các sinh viên đang theo học tại Nga, thì ở Moscow và Saint.Peterburg tập trung đông hơn cả. Anh Nguyễn Văn Cầu - Phó Bí thư Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại LB Nga cho biết, có một số sinh viên bày tỏ sự lo lắng, có ý định đăng ký về nước để tránh dịch.

Số người mắc Covid-19 tại Nga tiếp tục gia tăng VOV.VN -Ngày 12/3, Nga đã ghi nhận thêm 6 ca dương tính với virus SARS-CoV-2, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên 34 trường hợp.

Nhưng theo anh, nhiều hãng hàng không đã hạn chế các đường bay quốc tế, nguy cơ bị lây nhiễm bệnh cao do đi lại tiếp xúc ở sân bay, trên máy bay... Bên cạnh đó, số người Việt hồi hương hiện nay cũng đông, làm phức tạp tình hình dịch bệnh, tạo thêm gánh nặng về kinh tế cũng như nhân lực trong phòng chống dịch bệnh ở trong nước. Do đó, Ban cán sự đoàn động viên các bạn sinh viên ở lại Nga tiếp tục học tập.

Các sinh viên Việt Nam tại Nga đang nỗ lực thích nghi với hoàn cảnh để đảm bảo việc học tập, sinh hoạt. Các bạn cũng bày tỏ hy vọng, Việt Nam, LB Nga nói riêng và các nước trên thế giới nói chung sẽ sớm ngăn chặn và đẩy lùi được dịch bệnh covid-19 để mọi việc sinh hoạt, học tập, công tác được trở lại bình thường./.