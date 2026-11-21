Van Guillemin, nữ họa sĩ người Việt sống và làm việc tại Pháp, vừa hoàn thành và ra mắt cuốn sách "Vẫn Y Nguyên – Origine". Chương trình Giới thiệu tác phẩm văn học và Triển lãm tranh "Vẫn Y Nguyên – Origine" được tổ chức tại Hà Nội chiều 20/11/2026.

Sự kiện là dịp để độc giả gặp gỡ tác giả, tìm hiểu câu chuyện phía sau tác phẩm, đồng thời khám phá sự kết hợp giữa văn chương và hội họa trong hành trình sáng tạo của Van Guillemin, người Việt hiện đang sống và làm việc tại Pháp.

Van Guillemin giao lưu cùng độc giả tại buổi ra mắt sách

Những khoảng lặng tìm về cội nguồn

Cuốn sách đầu tay "Vẫn Y Nguyên – ORIGINE" (NXB Dân Trí, 2026) được hình thành từ những trải nghiệm và ký ức đã theo tác giả qua nhiều chặng đường: từ Việt Nam đến Pháp, từ tuổi thơ, gia đình, quê hương đến những cuộc gặp gỡ, tình yêu, chia xa và những biến chuyển trong cuộc sống. Không đặt mục tiêu kể lại toàn bộ cuộc đời hay đưa ra những câu trả lời có sẵn, tác phẩm bắt đầu từ mong muốn lưu giữ những cảm xúc và suy nghĩ từng hiện diện trong mỗi thời điểm.

Van Guillemin chia sẻ: "Thật ra ban đầu tôi không có dự định viết sách. Cuốn sách này không đến từ một kế hoạch. Nó đến vào lúc mà tôi rất mệt, rất im lặng.

Đó là những buổi sáng khi mà tôi có cảm giác là mình đang vắng mặt ngay giữa chính cuộc đời mình. Và có một buổi chiều tôi ngồi trước tấm toan trắng, cọ trong tay mà cũng không vẽ được. Và tôi nghe thấy một tiếng gọi rất khẽ từ bên trong: Nhìn vào đi, đừng quay mặt nữa!

Tôi không viết vì muốn viết. Tôi viết vì không thể không viết. Và suốt nhiều năm tranh là nơi tôi nói thật, nhưng có những điều mà màu sắc giữ giùm tôi mà tôi chưa nói được thành lời. Tuổi thơ ở quê, bố mẹ những năm ở Pháp và cả những căn phòng tối. Viết cuốn sách này là cách mà tôi ngừng bỏ rơi chính mình. Và nếu có một điều tôi mong thì đó là ai đang đọc cũng cho phép mình làm điều như vậy."

Vẫn Y Nguyên- cuốn sách đầu tay của Van Guillemin

Nhan đề Vẫn Y Nguyên gợi mở một câu hỏi xuyên suốt: sau tất cả những đổi thay của cuộc đời, điều gì vẫn còn ở lại trong mỗi người?

Với tác giả, “vẫn y nguyên” không có nghĩa là con người không thay đổi hay phải giữ mình như thuở ban đầu. Trưởng thành đồng nghĩa với việc đi qua những trải nghiệm, những mất mát và bước ngoặt. Nhưng giữa những biến chuyển ấy, vẫn có những giá trị sâu thẳm không dễ mất đi: tình yêu dành cho gia đình, ký ức đã nuôi dưỡng mình, lòng biết ơn và những điều làm nên bản sắc cá nhân.

Đó cũng là ý nghĩa của ORIGINE – Cội Nguồn. Cội nguồn không chỉ là nơi một người sinh ra, mà còn là những con người, ký ức, văn hóa và giá trị âm thầm đồng hành, dù họ có đi đến bất cứ đâu.

Tranh cùng chữ kể những điều khó gọi tên

Một điểm đặc biệt của Vẫn Y Nguyên – ORIGINE là sự song hành giữa tự sự và hội họa. Trong thế giới sáng tạo của Van Guillemin, viết và vẽ không phải hai con đường tách biệt, mà là hai ngôn ngữ cùng hướng đến việc lưu giữ và diễn đạt những cảm xúc đôi khi khó gọi tên.

Nếu ngôn từ giúp tác giả kể lại những câu chuyện, ký ức và suy tưởng, thì màu sắc, đường nét, chuyển động và chất liệu hội họa lại mở ra một cách biểu đạt khác – nơi những cảm xúc chưa thể thành lời có thể tìm thấy hình hài.

"Tôi nghĩ điều mới nhất có lẽ lại là điều cũ nhất. Vẫn Y Nguyên là ba chữ bố tôi dùng để gọi tôi mỗi chiều hồi còn nhỏ. Bố đứng ngoài ngõ, tay chống hông, giọng trầm trầm vọng vào cuối xóm.

Và nhiều năm sau khi mà tôi ngồi bên dòng sông Seine rất xa nhà và khi bố không còn nữa. vậy mà tôi vẫn nghe thấy giọng nói ấy. Và lúc đó tôi hiểu là mình đã đi rất xa, đã thay đổi rất nhiều nhưng có một phần trong mình vẫn y nguyên.

Đây không phải là câu chuyện về thành công. Nó kể về việc rời đi, về việc đứng giữa hai ngôn ngữ, hai nền văn hóa, có lúc phải dịch cả chính mình. Trong sách, tranh và chữ đi cùng nhau, tranh không để minh họa mà là người bạn đồng hành.

Và còn điều mà tôi muốn nói với độc giả, nhất là những người đang mệt mà vẫn nói “Không sao”, bạn không cần phải giấu giỏi đến thế. “Chữa lành” không phải là một đích đến. Tôi cũng chưa lành xong, tôi “đang lành”. Và như thế là đủ." - Cô nói.

24 tác phẩm hội họa trong cuốn sách không đơn thuần đóng vai trò minh họa. Tranh và chữ tạo nên một không gian nghệ thuật, để người đọc có thể dừng lại trước một đoạn văn, người xem có thể lưu lại lâu hơn trước một bức tranh và mỗi người tự tìm thấy những liên tưởng, ký ức hay cảm xúc của riêng mình.

Van Guillemin sinh năm 1994 tại Việt Nam. Cô tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Kinh doanh Quốc tế tại Pháp. Sau nhiều năm làm việc trong lĩnh vực luật, đầu tư và kinh doanh quốc tế, cô lựa chọn nghệ thuật như một con đường sống và sáng tạo toàn thời gian. Các tác phẩm hội họa của cô đã được triển lãm tại Pháp, Italia, Dubai và Việt Nam.

Trước khi cuốn sách ra đời, Vân Guillemin từng giới thiệu triển lãm tranh Cội Nguồn tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, với 19 tác phẩm xoay quanh hành trình khám phá bản sắc, ký ức và thế giới nội tâm. Với Vẫn Y Nguyên – ORIGINE, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng qua ngôn từ, đồng thời kết nối với hội họa trong một hình thức biểu đạt đa chiều hơn.

“Điều đẹp đẽ nhất sau những hành trình không nhất thiết là trở về nơi ta đã bắt đầu, mà là nhận ra những gì trong mình vẫn còn nguyên vẹn”./.