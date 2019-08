Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh (2/9) tại Mozambique

Ngày 29/8/2019, tại thủ đô Maputo, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với cộng đồng người Việt tại Mozambique đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 74 Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2019) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2019). Đây là hoạt động rất có ý nghĩa, có sự hưởng ứng tham dự của đông đảo lãnh đạo đại diện chính quyền quốc hội các ban ngành sở tại trong bối cảnh hai nước đang triển khai các hoạt động kỷ niệm 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Đại sứ Lê Huy Hoàng.

Tham dự buổi Lễ có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mozambique Higino Francisco de Marrule, cùng trên 400 vị khách mời trong đó có Lãnh đạo đại diện Đảng cầm quyền FRELIMO và Quốc hội, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao và các Bộ/ngành, các viện nghiên cứu, các Đại sứ, đại diện Đoàn Ngoại giao, cùng đông đảo đại diện Cộng đồng doanh nghiệp người Việt Nam đang sinh sống làm việc ở sở tại.



Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mozambique Lê Huy Hoàng nêu bật ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, điểm lại chặng đường 74 năm vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong đó có những thành tựu nổi bật về phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại.

Đại sứ khẳng định chủ trương đẩy mạnh hội nhập, là đối tác có trách nhiệm và tin cậy, nhấn mạnh những đóng góp tích cực của Việt Nam đối với hòa bình phát triển ở khu vực và trên thế giới, trong đó có việc Việt Nam tham gia nhiều hoạt động gìn giữ hòa bình tại châu Phi và đang chuẩn bị để đảm nhiệm tốt vai trò ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021 và Chủ tịch ASEAN vào năm 2020.

Về tình hình Biển Đông, Đại sứ thông tin về những diễn biến gần đây, nêu rõ các vụ việc vi phạm vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa của Việt Nam, nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam hợp tác với các nước xử lý các vấn đề một cách hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có Công ước Luật biển 1982 để cộng đồng quốc tế hiểu và tiếp tục ủng hộ.

Về quan hệ hai nước, Đại sứ chúc mừng những thành tựu nhiều mặt của Mozambique trong đó có việc ký kết Hiệp định Hòa bình Maputo gần đây; khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống với Mozambique, mong muốn hai nước tiếp tục đẩy mạnh hợp tác thực chất nhiều mặt trong đó có các lĩnh vực hai bên ưu tiên như viễn thông, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, giáo dục, y tế, khai khoáng, trao đổi chuyên gia.

Bộ trưởng Nông nghiệp Mozambique.

Thay mặt Chính phủ Mozambique, Bộ trưởng Nông nghiệp và An ninh lương thực Mozambique Higino Francisco de Marrule bày tỏ sự ngưỡng mộ, chúc mừng những thành tựu to lớn của Chính phủ và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do trước đây cũng như việc không ngừng nâng cao vị thế đất nước, phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế thành công hiện nay.

Đánh giá cao sự trợ giúp thiết thực nhiều mặt của Việt Nam dành cho Mozambique trong nhiều năm qua, Bộ trưởng nhấn mạnh Mozambique cam kết không ngừng thắt chặt quan hệ đoàn kết hữu nghị với Việt Nam, mong Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế và hội nhập, hai nước đẩy mạnh hợp tác về nông nghiệp, viễn thông và nhiều lĩnh vực khác hai bên có thế mạnh và nhu cầu.

Cũng tại buổi lễ, Đại sứ Lê Huy Hoàng đã chuyển lời thăm hỏi ân cần của Lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến bà con người Việt đang sinh sống tại Thủ đô cũng như tại các vùng sâu, vùng xa của 11 tỉnh/thành tại Mozambique; kêu gọi cộng đồng phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái để cùng phát triển hòa nhập thành công ở Mozambique, góp phần nâng cao vị thế và hình ảnh tốt đẹp của con người Việt Nam trên đất nước bạn.

Trong không khí đầm ấm của buổi tiệc, các vị khách sở tại cùng bà con người Việt vui mừng thưởng thức các hoạt động chiếu phim, quảng bá giới thiệu văn hóa, danh lam thắng cảnh và nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam./.