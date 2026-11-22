Hội chợ Từ thiện Quốc tế là hoạt động thường niên được tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao tại Cộng hòa Séc, là cơ hội tăng cường tình đoàn kết, kết nối và giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.

Các đại biểu đại diện Cơ quan đại diện Việt Nam tham dự hội chợ

Hội chợ lần này trở thành một trong những điểm nhấn của mùa Giáng sinh ở Praha, thu hút hàng nghìn du khách. Sự kiện cũng là dịp để khám phá văn hóa, truyền thống của các quốc gia trên thế giới và tận hưởng không khí lễ hội vui vẻ, ấm áp cùng gia đình và bạn bè.

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026 có sự tham gia của khoảng 50 quốc gia, với nhiều sản phẩm truyền thống, đa dạng về mẫu mã và mang những nét đặc trưng riêng của mỗi nước.

Hội chợ Từ thiện Quốc tế 2026 có sự tham gia của khoảng 50 quốc gia, với nhiều sản phẩm truyền thống, đa dạng về mẫu mã và mang những nét đặc trưng riêng của mỗi nước.

Các du khách đã có cơ hội trải nghiệm, tham quan và cùng chung tay hỗ trợ các tổ chức từ thiện của Cộng hòa Séc bằng việc mua các món ăn, sản phẩm đặc trưng từ những gian hàng của các cơ quan ngoại giao.

Bên cạnh đó, khách tham quan đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật và âm nhạc truyền thống đặc sắc đến từ nhiều nước trên thế giới.

Phu nhân Tổng thống Séc, Eva Pavlová, thăm gian hàng của Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Jana Muranska, Chủ tịch Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao bày tỏ ấn tượng trong bối cảnh tình hình thế giới đang biến động, khó khăn nhưng cộng đồng ngoại giao tại Séc đã đoàn kết vì mục tiêu từ thiện trong năm nay.

“Đây không chỉ là dịp giới thiệu những sản phẩm truyền thống đặc sắc của mỗi quốc gia mà còn là cơ hội gắn kết con người. Giá trị to lớn mà sự kiện mang lại đó là sự tôn trọng dành cho người xung quanh và tinh thần giúp đỡ những đối tượng đang gặp khó khăn”, bà nhấn mạnh.

Phu nhân Tổng thống Séc, Eva Pavlová chụp ảnh lưu niệm cùng cộng đồng và CQĐD Việt Nam tại Séc.

Trong những năm qua, Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Hội chợ Từ thiện Quốc tế và có nhiều đóng góp trong các hoạt động thiện nguyện trên toàn Séc. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với các hoạt động thiện nguyện nói chung mà còn là cơ hội quảng bá văn hóa, ẩm thực và những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam tới người dân sở tại và bạn bè quốc tế.

Nhiều mặt hàng như lụa, thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ cùng một số món ăn truyền thống của Việt Nam được bày bán trong sự kiện lần này.

Năm nay, khách tham quan rất ấn tượng với nhiều mặt hàng như lụa, thổ cẩm, hàng thủ công mỹ nghệ cùng một số món ăn truyền thống của Việt Nam. Sự kết hợp giữa văn hóa ẩm thực, thủ công mỹ nghệ mang bản sắc Việt đã góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, năng động và ngày càng hội nhập sâu vào quốc tế.

Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm, Việt Nam muốn gửi gắm thông điệp về sự đoàn kết, tương thân tương ái và giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở Séc mà còn bất cứ nơi nào trên thế giới.

Nhiều món ăn truyền thống của Việt Nam được bày bán tại Hội chợ

Thông qua chương trình này, Hiệp hội Phu nhân, Phu quân Ngoại giao cũng mong muốn thúc đẩy hơn nữa tình hữu nghị giữa các quốc gia, lan tỏa các giá trị nhân văn, giao lưu kết nối văn hóa giữa các thành viên và nhân dân trên toàn thế giới.