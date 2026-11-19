Cuộc gặp là dịp để Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh lắng nghe tâm tư, chia sẻ của bà con, đồng thời động viên cộng đồng tiếp tục đoàn kết, gắn bó và hướng về quê hương.

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Bengaluru. Ảnh: Đình Nam/VOV

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Trịnh Minh Mạnh bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên có dịp trực tiếp gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ công tác tại Ấn Độ. Nhân dịp này, Đại sứ đã chia sẻ với bà con về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, những định hướng lớn của đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò và những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045.

Đại sứ khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, đồng thời là nguồn lực quan trọng đối với sự phát triển của đất nước: "Tôi cho rằng, đối với những người Việt Nam đang sinh sống xa Tổ quốc, trong đó có bà con sống tại Ấn Độ, thì tinh thần đại đoàn kết dân tộc càng có ý nghĩa sâu sắc. Dù mỗi người có hoàn cảnh, công việc và cuộc sống khác nhau, chúng ta vẫn có chung cội nguồn, tiếng nói, bản sắc văn hóa và tình yêu quê hương. Chính những điều đó là sợi dây gắn kết cộng đồng, gần gũi, sẻ chia và hỗ trợ nhau trong cuộc sống nơi xa xứ, giúp bà con gắn bó nhau hơn".

Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh phát biểu tại buổi gặp. Ảnh: Đình Nam/VOV

Đại sứ cũng khẳng định, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bà con trong cuộc sống, từ việc chia sẻ thông tin, giải quyết các vấn đề lãnh sự đến hỗ trợ khi gặp khó khăn. Đại sứ mong muốn cộng đồng thường xuyên trao đổi, đóng góp ý kiến để Đại sứ quán có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động kết nối và hỗ trợ thiết thực, phù hợp với nhu cầu của bà con.

Thay mặt cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru, chị Vũ Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Ấn Độ, bày tỏ cảm ơn trước sự quan tâm của Đại sứ quán. Chị cho biết, dù mỗi người có hoàn cảnh, công việc khác nhau, cộng đồng người Việt tại Bengaluru vẫn luôn duy trì tinh thần đoàn kết, sẵn sàng hỗ trợ nhau, cùng gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương.

Chị Vũ Thị Hòa, Ủy viên Ban Chấp hành Hội người Việt Nam tại Ấn Độ. Ảnh: Đình Nam/VOV

Cộng đồng người Việt tại Bengaluru hiện có nhiều thành phần, từ các gia đình Việt Nam - Ấn Độ, nghiên cứu sinh, sinh viên đến các chuyên gia công nghệ thông tin, kỹ sư và người làm việc trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Không chỉ xây dựng cuộc sống tại sở tại, nhiều người còn tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối thương mại, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Trong số đó, có chị Đỗ Thị Ý, một cô dâu Việt Nam tại Ấn Độ, hiện sở hữu trang Facebook cá nhân với hơn 200 nghìn người theo dõi. Thông qua những câu chuyện và hình ảnh về cuộc sống gia đình, công việc, bạn bè tại Bengaluru, chị mong muốn giới thiệu đến người Việt Nam một góc nhìn gần gũi, chân thực và đa chiều hơn về đất nước, con người Ấn Độ.

Chị Đỗ Thị Ý cho hay: "Từ trước đến giờ thì mình thấy một số người Việt Nam và rất nhiều đất nước khác có những cái nhìn một chiều về đất nước và con người Ấn Độ, do những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội. Đó là điều đã thôi thúc mình muốn quảng bá và giới thiệu một góc nhìn khác, một khía cạnh khác về cuộc sống của Ấn Độ ngày nay, đặc biệt là ở thành phố Bengaluru, miền Nam Ấn Độ. Cuộc sống nơi đây rất là phóng khoáng, hiện đại, văn minh. Những nét truyền thống, người dân vẫn giữ lại, nhưng nói về hiện đại thì người dân nơi đây cũng rất là hiện đại luôn. Và đặc biệt là những mối quan hệ gia đình, bạn bè hay là những cái đối tác làm ăn của chồng mình cũng khiến mình rất bất ngờ. Họ cực kỳ là văn minh, hiện đại, rất lịch thiệp và rất ga lăng luôn".

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, giúp tăng cường sự gắn kết giữa Đại sứ quán với cộng đồng người Việt Nam tại Bengaluru. Qua đó, tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đối với bà con kiều bào; đồng thời khuyến khích cộng đồng phát huy tinh thần đoàn kết, gìn giữ bản sắc dân tộc, quảng bá hình ảnh đất nước và góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ.