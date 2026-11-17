Ngày 16/11, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva (MPGU) đã tổ chức đêm nhạc văn hóa mang tên “Mạch nguồn”, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Đây không chỉ là dịp tri ân các thế hệ thầy cô giáo, chương trình còn góp phần quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam, tăng cường giao lưu và vun đắp tình hữu nghị giữa sinh viên hai nước.

Chương trình có sự tham dự của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva, đại diện các tổ chức thanh niên, sinh viên và cộng đồng người Việt Nam tại Nga, cùng gần 600 sinh viên Việt Nam và Nga.

Với chủ đề “Mạch nguồn”, đêm nhạc là lời tôn vinh truyền thống hiếu học, đạo lý tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục trong việc kết nối các thế hệ và tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước. Đây cũng là hoạt động văn hóa hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026) và 96 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 - 18/11/2026).

Chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn” mang đậm dấu ấn văn hóa

Trong thư chúc mừng gửi lãnh đạo, giảng viên và sinh viên nhà trường, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ của Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva đối với các hoạt động của sinh viên Việt Nam, coi đây là biểu hiện sinh động của tình hữu nghị và mối quan hệ hợp tác giáo dục truyền thống giữa hai nước.

Đại sứ đặc biệt nhắc lại dấu ấn lịch sử của nhà trường, tiền thân là Viện Sư phạm Quốc gia Moskva mang tên V.I. Lenin, một trong những cơ sở giáo dục đại học đầu tiên của Liên Xô tiếp nhận sinh viên Việt Nam thuộc đoàn 100 thanh niên được Chủ tịch Hồ Chí Minh cử sang học tập vào giữa những năm 1950. Tại đây, những giáo viên tiếng Nga đầu tiên của Việt Nam đã được đào tạo, sau này có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành giảng dạy tiếng Nga và quan hệ hợp tác giáo dục, văn hóa giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Viktor Pavlovich Dronov, Quyền Phó Hiệu trưởng thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva (MPGU), nhấn mạnh truyền thống hợp tác lâu dài, hiệu quả giữa nhà trường với Việt Nam. Ông Dronov cho biết, Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva tự hào là một trong những cơ sở đào tạo đội ngũ giáo viên cho Việt Nam, đồng thời đang mở rộng hợp tác với các trường đại học Việt Nam. Theo ông Dronov, các sinh viên Việt Nam không chỉ đạt kết quả tốt trong học tập mà còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, góp phần trở thành những nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, bà Vũ Thị Lan, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết: “Thông qua chương trình này thì chúng tôi muốn truyền tải đến bạn bè Nga, cũng như bạn bè quốc tế nét văn hóa của người Việt Nam. Đó là truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thầy cô giáo đã truyền lửa cho chúng tôi”.

Đại diện Trường MPGU trao giấy khen cho các sinh viên Việt Nam có thành tích xuất sắc trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường

Không chỉ thu hút sinh viên Việt Nam, đêm nhạc còn nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên Nga. Với nhiều bạn trẻ, đây là cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa Việt Nam, đặc biệt là truyền thống tôn trọng tri thức và lòng biết ơn đối với những người làm công tác giáo dục.

“Trước đây, tôi chưa hiểu biết nhiều về văn hóa Việt Nam, nhưng hôm nay tôi đã có cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu sâu hơn. Đây thực sự là một chương trình rất tuyệt vời. Tôi rất vui khi được tham gia với vai trò tình nguyện viên. Ở những sự kiện như thế này, mọi người có cơ hội gặp gỡ, làm quen và tìm hiểu văn hóa của nhau. Điều đó góp phần xây dựng những mối quan hệ bền chặt giữa con người với con người, cũng như giữa các dân tộc và các quốc gia", chị Alyona, sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Moskva, tham gia chương trình với vai trò tình nguyện viên chia sẻ.

Chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn” mang đậm dấu ấn văn hóa

Chương trình nghệ thuật “Mạch nguồn” mang đậm dấu ấn văn hóa gồm hai chương: “Mạch nguồn tri thức” tái hiện truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt Nam được trao truyền qua nhiều thế hệ, và “Nhịp cầu hữu nghị - Giáo dục trong thời đại mới” đề cao sự hợp tác và khát vọngvun đắp hoà bình bằng tri thức.

Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu với những nhà giáo, cựu sinh viên từng có thời gian học tập, giảng dạy và công tác tại Việt Nam và Nga. Gian hàng văn hoá Việt Nam cũng được giới thiệu tới bạn bè quốc tế nhân dịp này.