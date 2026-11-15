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“Làng Việt Nam” giữa Fukuoka, Nhật Bản: Kết nối cộng đồng, lan tỏa bản sắc Việt

Chủ Nhật, 20:01, 15/11/2026
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VOV.VN - Mô hình “Làng Việt Nam” với 10 không gian văn hóa đặc trưng vùng miền đã trở thành điểm nhấn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa Việt Nam 2026 ở Fukioka, Nhật Bản, góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê, gìn giữ bản sắc và lan tỏa văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Ngày 15/11, tại thành phố Fukuoka, Nhật Bản, gần 1.000 người đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lần thứ 2 và Ngày hội Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Sự kiện cũng diễn ra trong những ngày hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026), góp phần lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, tâm huyết và nguồn lực của kiều bào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

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Gần 1.000 người đã tham dự Ngày hội tại Fukuoka, Nhật Bản.
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Chương trình văn nghệ chào mừng.

Ngày hội được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu; Hội Người Việt Nam tại Fukuoka; Hiệp hội Doanh nghiệp xúc tiến thương mại và đầu tư Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản; Hội Phụ nữ Việt Nam tại Kyushu – Nhật Bản, cùng sự đồng hành của các hội đoàn, doanh nghiệp, tổ chức cộng đồng và đông đảo tình nguyện viên.

Tham dự Ngày hội có bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka; ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng Thư ký Mạng lưới Giảng dạy Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam toàn cầu, Trưởng Ban Tổ chức; đại diện các hội đoàn, tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, trường học cùng đông đảo cộng đồng người Việt và bạn bè Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Trịnh Thị Mai Phương nhấn mạnh ý nghĩa của việc duy trì tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

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Bà Trịnh Thị Mai Phương, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka.

“Tôi tin rằng những tình cảm và lời căn dặn của Tổng Bí thư cũng chính là nguồn động viên, khích lệ để cộng đồng người Việt Nam tại Kyushu - Okinawa tiếp tục đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, hội nhập thành công và luôn hướng về quê hương, đất nước”, bà Trịnh Thị Mai Phương nói.

Cùng nhấn mạnh ý nghĩa của tinh thần đại đoàn kết, ông Nguyễn Duy Anh khẳng định: “Hai tiếng ‘Đại đoàn kết’ đối với người Việt Nam chưa bao giờ chỉ là một khẩu hiệu. Đó là sức mạnh đã đi cùng dân tộc qua nhiều thế hệ; là sợi dây nối những người Việt dù sinh sống ở trong nước hay ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”.

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Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Duy Anh, những người Việt Nam ở nước ngoài có thể khác nhau về quê quán, nghề nghiệp, thế hệ và hành trình sống, nhưng vẫn cùng chung một cội nguồn, một tiếng Việt, một nền văn hóa và một tình yêu dành cho Tổ quốc.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka 2026”, với 10 không gian văn hóa được xây dựng từ sự chung tay của các hội đoàn, nhóm đồng hương, doanh nghiệp, gia đình và tình nguyện viên người Việt Nam tại Nhật Bản.

Các không gian tái hiện nét đặc trưng của nhiều vùng miền, từ Đất Tổ Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh, Huế – Đà Nẵng đến Tây Nguyên, Nam Bộ và văn hóa 54 dân tộc Việt Nam. Đáng chú ý, không gian biển đảo quê hương giới thiệu về Hoàng Sa, Trường Sa, góp phần bồi đắp tình yêu quê hương, ý thức về lịch sử, địa lý và chủ quyền quốc gia, nhất là đối với thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên tại Nhật Bản.

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Đông đảo bà con hưởng ứng diễu hành tại Ngày hội.

Thông qua trang phục truyền thống, hình ảnh di sản, sản vật địa phương, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm, mỗi không gian mang đến một góc nhìn về đất nước, con người Việt Nam, qua đó tái hiện một Việt Nam thống nhất trong đa dạng.

Đặc biệt, Ban Tổ chức triển khai sáng kiến “Hộ chiếu Làng Việt Nam”, giúp khách tham quan khám phá từng không gian và lưu giữ dấu ấn văn hóa thông qua các con dấu biểu trưng. Hoạt động này tạo trải nghiệm thú vị giúp trẻ em gốc Việt tiếp cận văn hóa quê hương một cách trực quan, gần gũi.

Dịp này, Tổ chức Kỷ lục Người Việt toàn cầu (VietWorld) công bố và trao chứng nhận xác lập kỷ lục đối với mô hình “Làng Việt Nam tại Fukuoka” – mô hình tổ chức đồng thời nhiều không gian giới thiệu, quảng bá và trải nghiệm các giá trị văn hóa, di sản đặc trưng của Việt Nam nhất trong một chương trình cộng đồng tại Nhật Bản. Mô hình cũng mở ra khả năng được tiếp tục nhân rộng tại những địa bàn có đông người Việt sinh sống, góp phần phát huy vai trò của cộng đồng kiều bào tại nước sở tại.

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Xác lập thành công kỷ lục Làng Việt Nam tại Fukuoka

Bên cạnh các hoạt động văn hóa, Ngày hội còn tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao và Giải bóng đá Cúp Đại Đoàn Kết Kyushu 2026. Giải đấu năm nay mở rộng sự tham gia của các đội bóng thuộc nhiều cộng đồng quốc tế đang sinh sống tại Nhật Bản, tạo cơ hội giao lưu, tăng cường hiểu biết và tình hữu nghị. Kết thúc giải, FC Newhouse giành chức vô địch, FC Hà Tĩnh đoạt ngôi Á quân.

Thông qua sự kiện này, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa hai đất nước. Những hoạt động kết nối, gìn giữ tiếng Việt và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc góp phần giúp các thế hệ người Việt xa quê gắn bó với nguồn cội, đồng thời giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Diệp Thảo/VOV.VN
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