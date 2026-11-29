Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan tổ chức, quy tụ các giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia, nghiên cứu sinh và đại diện lưu học sinh đến từ nhiều cơ sở đào tạo uy tín như Học viện Công nghệ châu Á (AIT), Đại học Chulalongkorn, Đại học Kasetsart...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng đánh giá cộng đồng chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan là nguồn lực giàu kinh nghiệm, có chuyên môn sâu và mạng lưới hợp tác quốc tế rộng, song vẫn thiếu một đầu mối kết nối thường xuyên. Theo Đại sứ, mạng lưới ra đời nhằm tạo đầu mối kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và trí thức trẻ người Việt tại Thái Lan, giúp những sáng kiến, ý tưởng và mong muốn đóng góp cho đất nước có cơ hội được hiện thực hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng cùng các chuyên gia, trí thức Việt Nam thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan

Ở góc độ giới nghiên cứu, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh, chuyên gia hàng đầu về môi trường và ô nhiễm không khí tại Viện Công nghệ châu Á (AIT), cho rằng, việc thành lập mạng lưới là cần thiết trong bối cảnh cộng đồng trí thức Việt Nam tại Thái Lan ngày càng phát triển.

“Đây là thời điểm cần có một mạng lưới kết nối để mỗi người có thể đóng góp cho Việt Nam theo những cách khác nhau. Dù học tập ở đâu, chúng tôi đều mong muốn kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được sẽ có ích cho đất nước, cho công việc và gia đình. Vì vậy, điều quan trọng là cùng hướng tới những lĩnh vực mà đất nước đang cần”, Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh cho hay.

Giáo sư Nguyễn Thị Kim Oanh (AIT) chia sẻ về vai trò của mạng lưới trong việc kết nối và phát huy đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam tại Thái Lan

Từ mong muốn đóng góp đó, nhiều đại biểu cho rằng, điều quan trọng không chỉ là kết nối đội ngũ trí thức người Việt tại Thái Lan mà còn tạo cơ chế để tri thức, kinh nghiệm và các mối quan hệ quốc tế của họ được chuyển hóa thành những đóng góp cụ thể cho đất nước.

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc nhấn mạnh: "Chúng ta phải xây dựng một quy chế hoạt động để làm sao trí thức Việt Nam ở ngoài nước cũng như các trí thức Việt kiều có thể đóng góp hơn nữa cho phát triển kinh tế cũng như chuyển giao công nghệ cho đất nước".

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Thái Lan Lê Hữu Phúc cho rằng cần tạo cơ chế để trí thức Việt Nam ở nước ngoài tham gia nhiều hơn vào quá trình phát triển kinh tế và chuyển giao công nghệ cho đất nước

Theo ông Phúc, hiệu quả của mạng lưới sẽ được thể hiện bằng những kết quả cụ thể như kết nối chuyên gia với nhu cầu trong nước, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm từ các lĩnh vực Thái Lan có thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm hay tiêu chuẩn kỹ thuật.

Còn với Tham tán Trần Thị Huệ, Trưởng Văn phòng Khoa học và Công nghệ (Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan), việc thành lập mạng lưới không chỉ giải quyết bài toán kết nối của cộng đồng trí thức ở sở tại, mà còn cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Đặc biệt, khi Nghị quyết 57 xác định khoa học, công nghệ là động lực then chốt để phát triển đất nước, cùng với các chính sách trọng dụng nhân tài đang được triển khai mạnh mẽ, mạng lưới sẽ là cầu nối thiết thực để trí thức kiều bào đóng góp trực tiếp cho quê hương.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia, trí thức Việt Nam tại Thái Lan ngày 28/11/2026

Tại sự kiện, các đại biểu thống nhất xây dựng mạng lưới theo hướng thiết thực, lấy kết nối chuyên gia, hỗ trợ nghiên cứu sinh, sinh viên và thúc đẩy trao đổi học thuật làm trọng tâm. Trong thời gian tới, mạng lưới sẽ từng bước hoàn thiện cơ chế hoạt động, xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia và triển khai các nền tảng kết nối nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động hợp tác, nghiên cứu và chia sẻ tri thức.

Sự ra đời của mạng lưới được kỳ vọng sẽ tạo thêm nhịp cầu vững chắc, giúp trí thức kiều bào tại Thái Lan đóng góp thiết thực hơn vào sự phát triển khoa học công nghệ, giáo dục và đổi mới sáng tạo ở quê nhà.