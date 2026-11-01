Ngày hội Đại đoàn kết tại châu Âu: Gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên tại châu Âu, thu hút đông đảo sự tham gia của cơ quan ngoại giao Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt của hơn 20 quốc gia trong khu vực. Tới dự và phát biểu tại sự kiện có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Việt Nam.

Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Việt Nam tham dự sự kiện.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, sau tiếng trống và màn múa lân khai hội, các đại biểu cùng thả những quả bóng mang theo thông điệp tình đoàn kết hữu nghị, kết nối cộng đồng người Việt Nam trên khắp châu Âu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển, hội nhập và vững mạnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính những tình cảm ấy đã gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp châu Âu, cùng tương trợ, giúp đỡ nhau hội nhập và phát triển trên quê hương thứ hai đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước. Ngày hội cũng là điểm hẹn văn hóa, nơi gắn kết các thế hệ người Việt đặc biệt là thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc, la dịp để bà con cộng đồng cùng giao lưu, gặp gỡ, gắn kết và giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Các đại biểu cùng thả những quả bóng mang theo thông điệp tình đoàn kết hữu nghị, kết nối cộng đồng người Việt Nam trên khắp châu Âu.

Sự kiện cũng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) và Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Liên hiệp hội.

Trao đổi với phóng viên VOV, Tiến sĩ Phan Bích Thiện xúc động bày tỏ: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là minh chứng cho việc Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời nhưng đồng thời luôn đồng hành và góp phần để kiến tạo đất nước cùng với đồng bào trong nước. Chúng tôi những người Việt Nam nước ngoài rất là tâm đắc với Nghị quyết 23 và chúng tôi cảm thấy không chỉ tự hào vì được ghi nhận những đóng góp của mình mà chúng tôi còn cảm thấy trách nhiệm của những người con xa quê hương đất nước, phải làm sao đóng góp hết sức trong khả năng của mình, trong vị trí của mình, cùng với đồng bào để đưa đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế và nâng vị thế Việt Nam trên trường thế giới”.

Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống trong ngày hội

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là lần đầu tiên ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài. Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các hội đoàn, qua đó phát huy sức mạnh tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

“Tôi nghĩ rằng sự kiện này có một ý nghĩa rất quan trọng để kết nối bà con toàn châu Âu vào trong một đại gia đình, một ngôi nhà chung và gắn bó các hội đoàn đã từng cùng với nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để xây dựng một vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng với những sự kiện như này trong thời gian tới, bà con sẽ ngày càng gắn kết hơn và gắn bó hơn với quê hương đất nước", Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết.

Ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

Theo Đại sứ, sự kiện là bước triển khai thực tế Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, khẳng định coi bà con kiều bào nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, một điểm quan trọng nữa là bà con là một nguồn lực chiến lược và một cây cầu kết nối bền chặt giữa người Việt Nam ở nước ngoài và với quê hương đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Châu Âu. Đây là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn kết đồng bào ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Bà đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội và những thành tựu của Việt nam trong giai đoạn qua, nhấn mạnh có được các kết quả đó nhờ sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc – trong đó luôn có sự đóng góp công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Dưới màu cờ Tổ quốc, những tà áo dài truyền thống cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các vị đại biểu khách quý đã được hòa mình trong một không gian sống động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kiện cũng là dịp để thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp châu Âu, vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.