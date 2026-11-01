English
/ NGƯỜI VIỆT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ngày hội Đại đoàn kết tại châu Âu: Gắn kết cộng đồng, hướng về quê hương

Chủ Nhật, 06:47, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 31/10, trong không khí phấn khởi, ấm áp tình đồng bào, hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tại trung tâm thương mại Sapa, Cộng hòa Séc, khai mạc Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với quy mô lớn được tổ chức lần đầu tiên tại châu Âu, thu hút đông đảo sự tham gia của cơ quan ngoại giao Việt Nam, đại diện cộng đồng người Việt của hơn 20 quốc gia trong khu vực. Tới dự và phát biểu tại sự kiện có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Việt Nam. 

ngay hoi Dai doan ket tai chau Au gan ket cong dong, huong ve que huong hinh anh 1
Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Việt Nam tham dự sự kiện.

Trong không khí trang trọng và ấm áp, sau tiếng trống và màn múa lân khai hội, các đại biểu cùng thả những quả bóng mang theo thông điệp tình đoàn kết hữu nghị, kết nối cộng đồng người Việt Nam trên khắp châu Âu, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng một cộng đồng ngày càng phát triển, hội nhập và vững mạnh.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam. Chính những tình cảm ấy đã gắn kết cộng đồng người Việt trên khắp châu Âu, cùng tương trợ, giúp đỡ nhau hội nhập và phát triển trên quê hương thứ hai đồng thời luôn hướng về quê hương đất nước. Ngày hội cũng là điểm hẹn văn hóa, nơi gắn kết các thế hệ người Việt đặc biệt là thế hệ trẻ với cội nguồn dân tộc, la dịp để bà con cộng đồng cùng giao lưu, gặp gỡ, gắn kết và giới thiệu những nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

ngay hoi Dai doan ket tai chau Au gan ket cong dong, huong ve que huong hinh anh 2
Các đại biểu cùng thả những quả bóng mang theo thông điệp tình đoàn kết hữu nghị, kết nối cộng đồng người Việt Nam trên khắp châu Âu.

Sự kiện cũng có ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026) và Đại hội đại biểu lần thứ 3 của Liên hiệp hội.

Trao đổi với phóng viên VOV, Tiến sĩ Phan Bích Thiện xúc động bày tỏ: “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cũng là minh chứng cho việc Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không thể tách rời nhưng đồng thời luôn đồng hành và góp phần để kiến tạo đất nước cùng với đồng bào trong nước. Chúng tôi những người Việt Nam nước ngoài rất là tâm đắc với Nghị quyết 23 và chúng tôi cảm thấy không chỉ tự hào vì được ghi nhận những đóng góp của mình mà chúng tôi còn cảm thấy trách nhiệm của những người con xa quê hương đất nước, phải làm sao đóng góp hết sức trong khả năng của mình, trong vị trí của mình, cùng với đồng bào để đưa đất nước chúng ta bước vào kỷ nguyên mới, hội nhập quốc tế và nâng vị thế Việt Nam trên trường thế giới”.

ngay hoi Dai doan ket tai chau Au gan ket cong dong, huong ve que huong hinh anh 3
Nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc mang đậm nét văn hóa truyền thống trong ngày hội

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam khẳng định sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, là lần đầu tiên ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam được tổ chức ở nước ngoài. Sự kiện cũng là dịp để cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối các hội đoàn, qua đó phát huy sức mạnh tập thể và khơi dậy tinh thần trách nhiệm đối với sự phát triển của đất nước.

“Tôi nghĩ rằng sự kiện này có một ý nghĩa rất quan trọng để kết nối bà con toàn châu Âu vào trong một đại gia đình, một ngôi nhà chung và gắn bó các hội đoàn đã từng cùng với nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn để xây dựng một vị thế của cộng đồng người Việt Nam tại châu Âu trong suốt thời gian qua. Tôi tin tưởng rằng với những sự kiện như này trong thời gian tới, bà con sẽ ngày càng gắn kết hơn và gắn bó hơn với quê hương đất nước", Đại sứ Dương Hoài Nam cho biết. 

ngay hoi Dai doan ket tai chau Au gan ket cong dong, huong ve que huong hinh anh 4
Ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu khẳng định, dù sinh sống ở bất cứ nơi đâu, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam

Theo Đại sứ, sự kiện là bước triển khai thực tế Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị, khẳng định coi bà con kiều bào nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, một điểm quan trọng nữa là bà con là một nguồn lực chiến lược và một cây cầu kết nối bền chặt giữa người Việt Nam ở nước ngoài và với quê hương đất nước.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Châu Âu. Đây là một dấu ấn có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự gắn kết đồng bào ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới. Bà đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội và những thành tựu của Việt nam trong giai đoạn qua, nhấn mạnh có được các kết quả đó nhờ sự đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc – trong đó luôn có sự đóng góp công sức, trí tuệ và tình yêu quê hương đất nước của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

ngay hoi Dai doan ket tai chau Au gan ket cong dong, huong ve que huong hinh anh 5
Bà Hà Thị Nga nhấn mạnh Đảng và Nhà nước ta luôn khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng và là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Dưới màu cờ Tổ quốc, những tà áo dài truyền thống cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, các vị đại biểu khách quý đã được hòa mình trong một không gian sống động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Sự kiện cũng là dịp để thắt chặt tình đoàn kết giữa cộng đồng các dân tộc Việt Nam trên khắp châu Âu, vun đắp tình hữu nghị truyền thống và quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

Hải Đăng - Như Hoa/VOV-Praha
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu
Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu

VOV.VN - Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu, cụ thể tại Praha, Séc từ ngày 30/10-1/11/2026, phóng viên VOV trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam về những ý nghĩa sâu sắc của chuỗi sự kiện này.

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu

Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết, nâng tầm vị thế cộng đồng người Việt tại châu Âu

VOV.VN - Trước thềm Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại châu Âu, cụ thể tại Praha, Séc từ ngày 30/10-1/11/2026, phóng viên VOV trao đổi với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Séc Dương Hoài Nam về những ý nghĩa sâu sắc của chuỗi sự kiện này.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Đắk Lắk hướng về bản sắc cộng đồng
Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Đắk Lắk hướng về bản sắc cộng đồng

VOV.VN - Với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay sẽ chú trọng trải nghiệm di sản, phát huy bản sắc văn hóa từng địa phương.

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Đắk Lắk hướng về bản sắc cộng đồng

Tuần Văn hóa Đại đoàn kết Đắk Lắk hướng về bản sắc cộng đồng

VOV.VN - Với chủ đề “Đắk Lắk - Nơi hội tụ những sắc màu văn hóa”, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Đắk Lắk năm nay sẽ chú trọng trải nghiệm di sản, phát huy bản sắc văn hóa từng địa phương.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư
Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư

Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng về khu dân cư

VOV.VN - Tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị phối hợp triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI.

 
THẾ GIỚI
VĂN HÓA
Kiều bào