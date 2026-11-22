Sự kiện có sự tham dự của đại diện Bộ Tư pháp và Bộ Y tế Lao động Phúc lợi Nhật Bản, các tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, nghiệp đoàn quản lý, cùng gần 500 người lao động Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác lao động trong tổng thể quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác lao động trong tổng thể quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Nhật Bản. Cộng đồng người lao động Việt Nam không chỉ đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Nhật Bản, giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực tại nhiều ngành nghề, mà còn là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự hiểu biết, giao lưu và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Về phần mình, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng khẳng định quyết tâm tiếp tục hoàn thiện chính sách, nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, đào tạo và quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Theo Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng, hợp tác lao động Việt Nam – Nhật Bản đã chính thức bước sang một giai đoạn phát triển mới, cao hơn, bền chặt hơn và hiệu quả hơn.

Trong đó, quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam được đảm bảo tốt hơn, nguồn nhân lực được tuyển chọn, đào tạo kỹ hơn trước khi đi và không ngừng được nâng cao tay nghề trong thời gian làm việc tại Nhật Bản, sẽ trở thành nguồn nhân lực quý, là cầu nối hữu nghị bền chặt cho cả hai nước.

Sự kiện còn có sự tham dự của ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam (thứ 2 từ bên phải) cùng đại diện các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tiếp nhận, nghiệp đoàn quản lý của Nhật Bản.

Về phía Nhật Bản, Bộ trưởng Tư pháp Yamashita Takashi và Thứ trưởng Bộ Y tế - Lao động và Phúc lợi Urano Yasuto cũng đã có bài phát biểu chào mừng tại sự kiện, đánh giá cao những đóng góp của người lao động Việt Nam đối với các ngành kinh tế và đời sống xã hội Nhật Bản. Đồng thời, khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam trong phát triển nguồn nhân lực, cải thiện môi trường làm việc, bảo vệ quyền lợi người lao động và thúc đẩy giao lưu nhân dân.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình là lễ trao Thư khen, giấy chứng nhận biểu dương cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực hợp tác lao động Việt Nam – Nhật Bản. Năm nay, Ban tổ chức đã vinh danh và tặng thưởng cho tổng cộng 22 người lao động có tay nghề ưu tú, thành tích xuất sắc, 18 công ty tiếp nhận tiêu biểu và 10 nghiệp đoàn quản lý, tổ chức hỗ trợ đăng kí đã nỗ lực hỗ trợ người lao động trong công việc và cuộc sống.

Sự kiện thu hút khoảng 500 đại diện lao động Việt Nam tại Nhật Bản.

Sau 3 lần tổ chức, Ngày Lao động Việt Nam tại Nhật Bản đã thực sự trở thành ngày hội để người lao động Việt Nam tại Nhật Bản gặp gỡ và giao lưu, chia sẻ trong một không gian thấm đượm tình đoàn kết, gắn bó, đồng thời là dịp để tôn vinh tinh thần cống hiến và những đóng góp cho Tổ quốc và nước sở tại.