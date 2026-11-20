Sự kiện là hoạt động ngoại giao văn hóa thiết thực chào mừng kỷ niệm 51 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (02/12), Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), đồng thời hướng tới kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Việt Nam - Lào vào năm 2027.

Toàn cảnh không gian sự kiện rực rỡ sắc đỏ ban đêm trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Vientiane.

Sự kiện diễn ra từ 16h đến 21h tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, thu hút sự tham dự của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào, đại diện Ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế, cựu lưu học sinh Lào cùng đông đảo cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Mở đầu chương trình, các đại biểu cùng đại diện khách mời đã thành kính dâng hương tại Phòng thờ Bác Hồ và tham quan Triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - Đất nước - Con người”. Tại Hội trường lớn Đại sứ quán, quan khách đã theo dõi bộ phim tư liệu đặc biệt về nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam - bà Nguyễn Thị Bình, ôn lại chặng đường lịch sử đấu tranh vì độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm khẳng định văn hóa chính là nhịp cầu đưa bạn bè quốc tế đến gần hơn với đất nước, con người và tâm hồn Việt Nam; đồng thời khơi dậy các giá trị từ Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa.

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh: “Đối với người Việt Nam cũng như người Lào, bữa cơm không chỉ là dịp sẻ chia những món ăn ngon mà còn là nơi gắn kết tình thân, thể hiện lòng hiếu khách và sự trân trọng dành cho nhau”.

Bà Naly Sisoulith, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith thưởng lãm không gian thư pháp Việt tại Ngày Văn hóa Ẩm thực 2026.

Tại khu vực gian hàng, các đại biểu và bạn bè quốc tế đã tham quan trình diễn và thưởng thức nhiều món ăn đậm đà bản sắc như Phở gà, Bánh đa cua Hải Phòng, Bánh trôi, Bánh xu xê, Nem chua Thanh Hóa, Nem rán, Bún bò Huế, Bánh canh hải sản, Bánh xèo, Bánh cuốn cùng các loại nông sản, gia vị nổi tiếng như trà, cà phê, hoa hồi, quế, thảo quả, hạt tiêu.

Chương trình nghệ thuật chào mừng thêm phần sinh động với tiết mục múa quạt và múa nón do học sinh Trường Song ngữ Lào - Việt Nam Nguyễn Du thể hiện. Trong không gian tiệc ngoài trời ấm áp, các video clip tư liệu quảng bá thành tựu phát triển kinh tế, du lịch và danh lam thắng cảnh Việt Nam liên tục được trình chiếu.

Khách tham quan trải nghiệm nét đẹp nghệ thuật thư pháp Việt truyền thống tại sự kiện.

Sự kiện đã phát huy hiệu quả vai trò của ngoại giao văn hóa, góp phần củng cố và thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.