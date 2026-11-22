Sự kiện có sự tham dự của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Pháp Trịnh Đức Hải, Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh - Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Pháp Anoa Suzanne Dussol, Đại sứ Đinh Toàn Thắng, cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn, đông đảo bà con cộng đồng và các em thiếu nhi.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, ông Đinh Ngọc Đức, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp khẳng định ý nghĩa thiết thực của Ngày Văn hóa Việt Nam đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài như một dịp để gặp gỡ, giao lưu và chung tay gìn giữ bản sắc dân tộc.

"Có thể khẳng định: Ở đâu có người Việt Nam, ở đó có văn hóa Việt Nam. Dù sống ở trong nước hay ở nước ngoài, mỗi người Việt Nam đều mang trong mình những giá trị văn hóa, truyền thống và tình cảm hướng về quê hương, đất nước. Trong các giá trị văn hóa dân tộc, tiếng Việt có vị trí đặc biệt quan trọng. Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp, mà còn lưu giữ lịch sử, văn hóa và kết nối các thế hệ trong gia đình, gắn kết cộng đồng”, ông Đinh Ngọc Đức nhấn mạnh.

Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao chủ trương chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam.

Cùng chung tinh thần đó, Đại sứ Trịnh Đức Hải đánh giá cao chủ trương chọn ngày 24/11 làm Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời biểu dương nỗ lực của Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, các hội đoàn, gia đình và thầy cô giáo đã bền bỉ trao truyền tiếng Việt và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã tổng kết các hoạt động nổi bật năm 2026 và tri ân đội ngũ tình nguyện viên đã nhiệt tình đồng hành cùng Trung tâm.

Đại diện cho các bạn trẻ nhận giấy chứng nhận, tình nguyện viên Hà Linh Chi bày tỏ niềm tự hào khi được góp sức vào các hoạt động cộng đồng. "Điều khiến chúng tôi ấn tượng nhất đó là các hoạt động của trung tâm không những góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam tại Pháp mà còn tạo ra một không gian giúp những người Việt xa quê có thể kết nối với nhau. Trong thời gian tiếp theo, đội ngũ tình nguyện viên vẫn rất mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng trung tâm bởi vì chúng tôi vẫn còn rất nhiều điều muốn học hỏi và rất nhiều ý tưởng muốn được đóng góp để góp phần gìn giữ và quảng bá văn hóa Việt Nam đến với cộng đồng Việt Nam tại Pháp cũng như là bạn bè quốc tế”, Hà Linh Chi nói.

Ban Tổ chức đã tổng kết các hoạt động nổi bật năm 2026 và tri ân đội ngũ tình nguyện viên đã nhiệt tình đồng hành cùng Trung tâm Văn hóa.

Một điểm nhấn xúc động của sự kiện là lễ công bố và trao giải cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con” do Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp cùng Hội Văn hóa và Đời sống Việt (AssoVie Vietnam) tổ chức, thu hút 25 bài dự thi của các em nhỏ đến từ Pháp, Hà Lan, Đan Mạch và Cộng hòa Séc.

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, bà Vũ Thị Tuyết Nhung, thành viên Ban Giám khảo, không giấu được sự xúc động trước sự đầu tư của các gia đình và nét hồn nhiên của thí sinh cho cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con” ở nước Pháp và nước châu Âu.

“Tôi cảm thấy tiếng Việt chưa hề bị quên lãng. Tiếng Việt hơn thế nữa còn được vô cùng trân trọng. Đặc biệt, tôi cảm động với sự giáo dục của gia đình, những trẻ em dự thi, những bài thi được ghi hình rất công phu và có những nét hồn nhiên, sinh động, nhưng rất chân thật trong cuộc sống của trẻ em người Việt ở châu Âu”, bà Vũ Thị Tuyết Nhung nói.

Trao giải cuộc thi “Tiếng Việt trong tim con”.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng ở Giải Bình chọn Cộng đồng, Giải Tiên phong, Bảng châu Âu và Bảng Việt Nam. Xuất sắc giành giải Nhì ở cả Bảng Việt Nam và Giải Bình chọn Cộng đồng, em Lê Nguyễn Hạ Vy, 6 tuổi, đến từ Hà Lan, đã mang đến những lời tâm sự mộc mạc, chạm đến trái tim người nghe qua bài dự thi của mình.

Khép lại chương trình là lễ vinh danh 13 cá nhân và 6 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn văn hóa, dạy tiếng Việt và kết nối cộng đồng tại Pháp, cùng các tiết mục nghệ thuật đặc sắc ca ngợi quê hương, đất nước do các nghệ sĩ và các em thiếu nhi biểu diễn.