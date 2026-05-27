Ngọn lửa quê hương thắp sáng tình đoàn kết kiều bào tại Udon Thani

Khu di tích rộn ràng hơn hẳn khi đông đảo bà con kiều bào rủ nhau về đây từ sớm, tất bật chăm chút từng khóm hoa, nhành cây để chuẩn bị cho sự kiện. Đối với những người con xa xứ, chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước mang đến một niềm vui, niềm xúc động khó tả.

Ông Vũ Mạnh Hùng, thành viên Ban Quản lý Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani.

Ông Vũ Mạnh Hùng, thành viên Ban Quản lý Khu Di tích chia sẻ: "Chuyến thăm này có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan nói chung và bà con Udon Thani nói riêng. Chúng tôi vô cùng xúc động khi được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào, khẳng định bà con ở nước ngoài luôn là một phần không thể tách rời của dân tộc Việt Nam".

Cô Lê Thị Tuyết Thế, người đã gắn bó hơn 20 năm với công tác quản lý khu di tích.

Giữa cái nắng gắt của vùng Đông Bắc Thái Lan, những lời chia sẻ mộc mạc ấy chính là tấm lòng son sắt luôn hướng về nguồn cội. Chuyến thăm không chỉ mang hơi ấm quê nhà đến với khúc ruột ngàn dặm, mà còn là nguồn động viên lớn lao cho những người đã dành cả cuộc đời thầm lặng gìn giữ nơi lưu dấu chân Bác.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani.

Cô Lê Thị Tuyết Thế, người đã gắn bó hơn 20 năm với công tác quản lý khu di tích, xúc động chia sẻ: “Hôm nay là một ngày vô cùng vinh dự và xúc động đối với cộng đồng kiều bào Thái Lan. Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang thăm nơi đây là niềm vui rất lớn không chỉ với bà con Việt kiều mà cả Ban quản lý khu di tích. Kiều bào chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực gìn giữ và truyền lại giá trị của khu di tích này cho các thế hệ sau, để nơi đây ngày càng khang trang, ý nghĩa hơn. Bác Hồ đã từng đến đây để tìm con đường cách mạng cứu nước, vì vậy chúng tôi luôn cố gắng gìn giữ nơi Người từng sống và làm việc cho các thế hệ mai sau”.

Tình cảm ấm áp từ quê hương đang hòa chung với niềm tự hào của bà con kiều bào tại Udon Thani. Chuyến thăm lần này chắc chắn sẽ tiếp thêm ngọn lửa đoàn kết, giúp cộng đồng người Việt tại Thái Lan tiếp tục gìn giữ văn hóa cội nguồn và truyền lại cho thế hệ trẻ, bồi đắp cho tình hữu nghị Việt - Thái mãi xanh tươi, bền vững.