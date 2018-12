Người thân gặp mặt các nạn nhân vụ xe chở người Việt bị đánh bom

Thân nhân của anh Lê Minh Đức đang bị thương và vợ là Nguyễn Thúy Quỳnh đã mất, và thân nhân của gia đình chị Lê Thị Ngọc Hà đang bị thương nặng và chồng là anh Trần Hóa Khánh đã mất, cùng đại diện công ty du lịch Sài Gòn Tour, công ty du lịch Ai Cập, cơ quan chức năng Ai Cập đã gặp các nạn nhân.

Người thân gặp một nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.

Họ đã khá yên tâm sau khi được gặp người thân và được sự hỗ trợ tích cực của bệnh viện, cơ quan chức năng của Ai Cập. Sức khỏe của 12 nạn nhân cơ bản ổn định, tỉnh táo và dần hồi phục sức khỏe. Phía công ty Saigontour cam kết sẽ mua vé sớm nhất để họ về nước sau khi các thủ tục pháp lý hoàn thành và phía Ai Cập cho phép.

Anh Lê Ngọc Hải, người nhà của 3 nạn nhân trong đó có anh rể Trần Hóa Khánh đã mất trong vụ tai nạn vừa qua cho biết: “Tôi đã gặp chị gái tôi và người nhà. Tạm thời chị tôi và người thân qua cơn nguy kịch và không bị hoảng loạn như lúc đầu. Tôi lo nhất là chị bị hoảng loạn. Rất may là chị đã vững tâm hơn. Tôi thấy phía Ai Cập cử người ra sân bay đón rất trách nhiệm, cũng như Đại sứ quán. Gia đình rất cảm ơn dù chuyện gia đình không mong muốn. Sau sự việc thấy rằng sự quan tâm của mọi người đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi đau mất mát. Như gia đình và ý chị sẽ đưa thi hài của anh rể về nước nhanh nhất. Chị gái tôi có thể không về ngay được do bị thương. Chúng tôi mong muốn càng giải quyết đưa thi hài anh về nước càng sớm càng tốt để lo an táng cho anh về nơi an nghỉ cuối cùng".

Tâm trạng chung của người nhà nạn nhân là mong sớm được trở về Việt Nam. Để tìm hiểu xem mức độ ổn định về sức khỏe của các nạn nhân, phóng viên VOV đã trao đổi với các bác sĩ điều trị tại bệnh viện Sheikh Zayed. Một bác sỹ cho biết: “Bệnh nhân Lê Phúc là bệnh nhân đầu tiên trong sáng nay tôi kiểm tra, đang phục hồi rất nhanh. Tôi nghĩ trong một vài ngày tới bện nhân có thể rời bệnh viện và trở về nước. Khả năng bệnh nhân có thể rời khỏi bệnh viện vào ngày mai vẫn chưa rõ vì cần phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố và kết luận cụ thể từ các bác sĩ chuyên môn. Còn tất cả các bệnh nhân Việt Nam khác điều trị tại đây đều đang được giám sát chặt chẽ và các bác sĩ chuyên môn sẽ quyết định khi nào họ có thể được rời khỏi bệnh viện. Các trường hợp có mức độ nặng nhẹ khác nhau. Vì chúng tôi cũng phải đảm bảo các điều kiện đó là sau khi rời bệnh viện các bệnh nhân sẽ phải trở về nước và các điều kiện bay có đảm bảo được an toàn cho các bệnh nhân hay không?”.

Trong thời gian 2 ngày các nạn nhân điều trị tại bệnh viện này, nhiều người dân Ai Cập cũng thăm hỏi, chia sẻ với nỗi đau, mất mát của các nan nhân và gia đình các nạn nhân. Đây là mất mát và nỗi buồn không chỉ của các nạn nhân, gia đình họ mà cả người dân Ai Cập.

Nhiều bà con Việt kiều, bạn bè Ai Cập cũng mong muốn tới thăm và động viên các nạn nhân, chia sẻ với họ. Anh Mohamed chia sẻ: “Chúng tôi là những người bạn của Việt Nam. Chúng tôi rất đau buồn khi nghe tin vụ tai nạn. Chúng tôi cực lực lên án vụ tấn công này đây là hành động của những kẻ điên dồ, vô đạo. Chúng tôi xin chia sẻ đau thương với các nạn nhân và mong muốn họ sớm bình phục để trở về đoàn tụ cùng gia đình”./.

