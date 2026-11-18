Trong thông báo đưa ra ngày 18/11, Bộ Nội vụ Australia cho biết vừa cho phép thêm Việt Nam và 4 quốc gia khác là Ấn Độ, Lào, Mông Cổ và Myanmar vào danh sách các nước mà công dân có thể tự gửi dữ liệu sinh trắc học thông qua ứng dụng “Australia Immi App” phục vụ cho quá trình xin thị thực.

Người Việt Nam có thể tự làm sinh trắc học khi xin thị thực Australia trên ứng dụng Australia Immi App

Ứng dụng Australia Immi App được Australia sử dụng từ năm 2024. Ban đầu ứng dụng này chỉ được dùng cho các quốc gia ở Thái Bình Dương song sau đó được mở rộng cho nhiều quốc gia khác. Đến nay, ứng dụng này cho phép công dân của 52 quốc gia sử dụng. Kể từ khi được đưa vào sử dụng, ứng dụng này đã tiếp nhận hơn 170.000 hồ sơ, với tỷ lệ sử dụng trung bình đạt 59% trên tất cả các quốc gia áp dụng.

Việc cho phép các đương đơn xin thị thực sử dụng ứng dụng Australia Immi App sẽ giúp người Việt Nam tiết kiệm gần 300.000 VND và quan trọng hơn là tiết kiệm thời gian đặt lịch và đi đến nơi lấy mẫu sinh trắc học.

Để có thể tự gửi dữ liệu sinh trắc học đến cơ quan chức năng của Australia, những người xin thị thực cần có điện thoại thông minh có kết nối internet và tải ứng dụng Australia Immi App xuống điện thoại. Đồng thời điện thoại cũng cần thiết lập các tùy chọn cho phép ứng dụng này truy cập vào camera trên điện thoại, bật tính năng Giao tiếp trường gần (NFC) và cho phép ứng dụng truy cập dịch vụ định vị.

Sau đó, đương đơn cần vào ứng dụng, cung cấp mã số nộp hồ sơ thị thực (VLN); quét trang dữ liệu hộ chiếu và chip trên hộ chiếu; xác nhận thông tin hộ chiếu; chụp ảnh đương đơn và gửi yêu cầu xác minh danh tính.

Sau khi các bước này hoàn thành, ứng dụng sẽ gửi các thông tin về hộ chiếu và hình ảnh khuôn mặt của đương đơn đến Bộ Nội vụ Australia và không lưu trữ các dữ liệu này sau khi đã gửi đi.

Nếu quá trình sử dụng xuất hiện lỗi khiến thông tin chưa được gửi đi, ứng dụng sẽ thông báo đến đương đơn để thực hiện lại quá trình này.

Khi gửi thành công dữ liệu sinh trắc học tới Bộ Nội vụ Australia, ứng dụng sẽ gửi thông báo về việc này ngay trên màn hình điện thoại. Nếu Bộ Nội vụ Australia cần thêm thông tin thì sẽ liên lạc với đương đơn để hướng dẫn. Việc gửi dữ liệu sinh trắc học cũng sẽ được cập nhật trên tài khoản xin thị thực của đương đơn trong vòng 24h kể từ khi dữ liệu được gửi đi.