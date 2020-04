Người Việt tại Campuchia hỗ trợ người dân, chính quyền chống Covid-19

Sáng nay (14/4), tại thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia, Hội Khmer - Việt Nam và Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã tổ chức trao quà hỗ trợ người gốc Việt và người Khmer có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Châu Văn Chi, Chủ tịch Hội Khmer - Việt Nam tại Campuchia phát biểu.

Tại buổi trao quà, ông Sym Chi, Chủ tịch Hội Khmer – Việt Nam đã bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới những nhà hảo tâm đã quyên góp tiền bạc, vật chất giúp đỡ bà con đang có hoàn cảnh khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Nguồn quỹ ủng hộ này sẽ giúp hàng nghìn hộ người Campuchia gốc Việt và người Khmer được san sẻ gánh nặng, cùng góp sức với chính quyền sở tại chiến đấu chống dịch bệnh.

Theo kế hoạch của Hội Khmer – Việt Nam, chương trình trao quà này được triển khai tại tất cả 25/25 tỉnh, thành của Campuchia, mỗi phần quà được trao đến tận tay bà con bao gồm gạo, khẩu trang kháng khuẩn và tiền mặt. Hội Khmer – Việt Nam cũng trao tặng các phần quà tương ứng đến chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Chủ tịch Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia trao quà cho bà con.

Ông Pan Thanak - Trưởng công an phường Boeng Prolit thay mặt chính quyền cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giúp đỡ phòng chống Covid-19.

Ông Pan Thanak, Trưởng công an phường Boeng Prolit xúc động nói: “Tôi xin chân thành cảm ơn chính phủ và người dân Việt Nam đã tặng quà hỗ trợ chúng tôi phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những món quà này không những giúp chúng tôi phòng chống dịch bệnh tốt hơn mà còn có giá trị tinh thần hết sức to lớn. Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc mừng năm mới Chol Chhnam Thmay tới tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người một năm mới bình an và hạnh phúc”.

Hiện nay, cộng đồng người Campuchia gốc Việt chưa có trường hợp nào bị Covid-19. Trong thời gian qua, Hội Khmer – Việt Nam đã rất tích cực tuyên truyền, vận động bà con chủ động chống dịch, chấp hành tốt mọi quy định, hướng dẫn của các cơ quan Chính phủ Campuchia về phòng chống dịch bệnh./.