Người Việt tại châu Âu: Nguồn lực trí tuệ cho khát vọng phát triển Việt Nam

Ngày 1/11, tại Cộng hòa Séc, Đại hội đại biểu Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu lần thứ III, nhiệm kỳ 2026 -2031 đã được tổ chức trọng thể. Dự và phát biểu tại hội nghị có đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các bộ ban ngành Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cùng khoảng 200 đại diện các tổ chức kiều bào từ hơn 20 quốc gia trong khu vực.

Ủy viên trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hà Thị Nga khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh to lớn, là nền tảng củng cố đồng thuận xã hội, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

Phát biểu khai mạc, ông Hoàng Đình Thắng, chủ tịch Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu nhấn mạnh nhìn lại chặng đường 10 năm kể từ ngày thành lập 29/10/2016 tại thủ đô Praha, từ sự chung tay của các hội đoàn người Việt ở 15 quốc gia, đến nay Liên hiệp Hội đã mở rộng hoạt động, kết nối cộng đồng tại 23 quốc gia châu Âu.

Các đại biểu, khách quý chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chấp hành mới của Liên hiệp các hội người Việt tại châu Âu.

Mười năm qua, dù gặp không ít khó khăn, nhưng Liên hiệp Hội đã từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung, là cầu nối gắn kết các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt trên toàn châu lục; góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ hội nhập, hướng về quê hương, đất nước và tăng cường tình hữu nghị với nhân dân các nước sở tại.

Các đại biểu tham dự Đại hội liên hiệp hội người Việt tại châu Âu

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hà Thị Nga khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh to lớn, là nền tảng củng cố đồng thuận xã hội, đồng thời cũng là động lực để thúc đẩy phát triển đất nước và nâng cao vị thế quốc gia trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch hạ viện Tomio Okamura thăm không gian Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Cộng hòa Séc.

Trong mạch nguồn đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời và là nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước, góp phần nâng cao sức cạnh tranh tổng hợp của quốc gia.

Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt kỳ vọng và chào đón đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nhân kiều bào ở nước ngoài – với tri thức, tầm nhìn và mạng lưới quốc tế rộng mở sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, tiên phong, đóng góp trực tiếp vào các chương trình, dự án trọng điểm quốc gia về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.

các tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu.

Sau một ngày làm việc khẩn trưởng và nghiêm túc, Đại hội lần III Liên hiệp các hội người Việt Nam tại Châu Âu đã tiến hành bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 74 ủy viên, ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên Hiệp các hội người Việt Nam tại Châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao bằng khen cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc. Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu cũng đã trao 500 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” trong nước.

Chủ tịch Hạ viện,Tomio Okamura, đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các hội người Việt Nam ở châu Âu góp phần vun đắp lòng tin, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa các cộng đồng người Việt ở khắp châu lục

Cùng ngày, Chủ tịch Hạ viện Séc, Tomio Okamura, đã thăm không gian Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Praha và tham dự Lễ kỉ niệm 10 năm Liên hiệp các hội người Việt tại châu Âu. Tại lễ kỷ niệm, ông Tomio Okamura đánh giá cao hoạt động của Liên hiệp các hội người Việt Nam ở châu Âu góp phần vun đắp lòng tin, sự hợp tác và tình hữu nghị giữa các cộng đồng người Việt ở khắp châu lục.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao bằng khen cho tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc

Ông cũng nhấn mạnh cộng đồng người Việt tại Séc đã hòa nhập tốt và có những đóng góp đáng kể cho kinh tế, làm phong phú thêm đời sống văn hóa cho xã hội Séc. Ông khẳng định việc hợp tác giữa các cộng đồng người Việt tại châu Âu sẽ đóng góp quan trọng vào tăng cường sự hiểu biết giữa Việt Nam với các quốc gia ở khu vực.

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam bày tỏ tự hào trước những đóng góp thiết thực của Liên hiệp hội và các hội đoàn thành viên trong việc kết nối cộng đồng, gìn giữ văn hóa, hỗ trợ đồng bào và nâng cao vị thế người Việt tại châu Âu.

Liên hiệp các hội người Việt Nam tại châu Âu cũng đã trao 500 triệu đồng ủng hộ cho Quỹ “Vì người nghèo” trong nước.

Ông nhấn mạnh, cộng đồng người Việt đã trở thành bộ phận trong xã hội sở tại nhờ tinh thần cần cù, hiếu học, sự gắn kết và tuân thủ pháp luật. Thời gian tới, Đại sứ mong muốn Liên hiệp Hội tiếp tục đổi mới hoạt động, quan tâm hơn tới thế hệ trẻ, phát huy thế mạnh từng cộng đồng để xây dựng các chương trình hợp tác hiệu quả hơn.