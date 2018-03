Người Việt tại Séc cầu an trong Đại lễ Thượng Nguyên 2018

Nhân dịp Rằm tháng Giêng, ngày 11/3 (tức 19 tháng Giêng năm Mậu Tuất), hơn 200 Phật tử và bà con kính yêu đạo Phật tại Praha, Cộng hòa Séc và các vùng lân cận đã tham gia Đại lễ Thượng Nguyên, được tổ chức tại Trung tâm thương mại Sa Pa ở thủ đô Praha, để cầu cho quốc thái dân an, người người yên vui, nhà nhà no ấm.

Đã thành thông lệ cứ vào dịp Rằm tháng Giêng hàng năm, Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc tổ chức Đại lễ Thượng Nguyên cho bà con đi lễ Phật và cầu an đầu năm mới. Đây là món ăn tinh thần, một nhu cầu sinh hoạt không thể thiếu trong đời sống tâm linh của Phật tử và những người con kính yêu đạo Phật tại đây. Ngoài việc cầu an, cầu phúc, cầu lộc cho gia đình, cộng đồng và xã hội, đây còn là dịp để bà con hiểu hơn triết lý từ - bi - hỉ - xả, luôn hướng thiện của giáo lý nhà Phật.

Dâng hoa cúng dường chư tôn đức.

Trong pháp thoại của mình, Đại đức Thích Thanh Hương, thuộc đoàn Giáo thọ sư Trung ương Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Séc, nêu bật ý nghĩa của việc cầu an trong ngày đầu năm mới vốn là nét đẹp văn hóa cổ truyền của dân tộc, và từ lâu nó được hòa quyện với nếp sống tâm linh của đạo Phật. Đi lễ Phật chính là thể hiện tấm lòng thành của người dân với đức Phật, cầu cho mọi việc hanh thông và cuộc sống bình an trong năm mới.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam và Trung ương Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc ghi nhận nỗ lực vượt khó của bà con và mong bà con tiếp tục phấn đấu xây dựng cộng đồng ổn định, đoàn kết, hội nhập với xã hội sở tại.

Gác lại mọi lo toan bộn bề của cuộc sống mưu sinh xa xứ, đông đảo bà con người Việt đã đến với buổi lễ để tìm hiểu về giáo lý hướng thiện của nhà Phật, cùng nhau dâng sớ cầu an cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Anh Vũ Đức Vinh, một doanh nhân người Việt tại Séc, chia sẻ: "Các cụ thường nói Lễ cả năm không bằng ngày Rằm tháng Giêng, riêng đối với bản thân tôi là một doanh nghiệp sống xa quê hương đến đây với một lời cầu chúc cho mưa thuận, gió hòa, cầu bình an, cầu hạnh phúc và may mắn cho tất cả mọi người".

Hòa chung dòng người đi lễ Phật đầu năm, đến từ thành phố Brno, miền Nam của Cộng hòa Séc, bạn trẻ Dương Thùy Linh tâm niệm bình an sẽ mang tới mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống, và vì thế đây là điều mà bạn cũng như nhiều người khác muốn và tìm kiếm.

Em Linh cho biết: "Em đến từ rất xa, (cách Praha) hơn 200km để cầu bình an cho toàn gia đạo và tất cả mọi người. Theo em, bình an là một điều rất quan trọng của cuộc sống, có bình an là sẽ có tất cả. Và em cũng cầu cho mọi chúng sinh mọi điều tốt đẹp nhất".

Các Phật tử đốt đèn làm lễ cầu an.

Đại lễ Thượng Nguyên 2018 của người Việt tại Séc còn thu hút sự tham dự của một số người dân nước sở tại. Trao đổi với phóng viên thường trú Đài TNVN tại Praha, anh Vladimir Nemec, một chuyên gia ngành giáo dục của Séc, cho biết khi biết tin qua bạn bè, anh muốn đến tìm hiểu về nét đẹp trong truyền thống văn hóa của người Việt Nam ngày đầu xuân.

Anh Nemec cho hay: "Tôi rất thích tìm hiểu về văn hóa châu Á, trong đó có Phật giáo. Tôi đến một phần tò mò về Phật giáo của Việt Nam, một phần để xem các bạn cầu bình an thế nào trong ngày đầu năm mới. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, dù sống trong bất kỳ nền văn hóa hay tôn giáo nào, đều coi trọng và mong muốn bình an, may mắn và hạnh phúc đến với mọi nhà trong năm mới".

Dù bận công việc kinh doanh và gia đình, đông đảo Phật tử và bà con người Việt tại Cộng hòa Séc vẫn dành thời gian để tới tham dự Đại lễ Thượng Nguyên – cầu an 2018. Điều đó chứng tỏ ước vọng khát khao có được sự bình an và cuộc sống ấm no của những người con sống xa Tổ quốc. Nó cũng thể hiện tinh thần hướng về cội nguồn, cùng nhau gìn giữ và phát huy nét đẹp truyền thống văn hóa dân tộc của bà con người Việt nơi đây./.