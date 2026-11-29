Options 2026: Điểm tựa cho định hướng tương lai cho thế hệ trẻ Việt tại Séc
VOV.VN - Ngày 28/11, hội thảo hướng nghiệp Options 2026 do NVICE phối hợp với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Séc và các tổ chức người Việt tổ chức, thu hút hàng trăm học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh tham dự.
Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kết nối các thế hệ trẻ người Việt, giúp các thanh thiếu niên người Việt tại Séc định hướng tương lai và chuẩn bị hành trang vào Đại học.
Anh Lưu Danh Tiệp, Trưởng ban tổ chức cho biết, Chương trình Options 2026 được tổ chức với thông điệp hướng nghiệp cho các bạn trẻ, học sinh cấp 3 và quan trọng nhất là các bạn tìm được định hướng nghề nghiệp và hoạt động trong tương lai.
“Sự kiện nhằm mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho thế hệ học sinh thứ hai, thứ ba, đồng thời tạo cơ hội để những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, định hướng và giúp thế hệ trẻ khám phá con đường phù hợp, tìm được công việc mình yêu thích và có thể gắn bó lâu dài”, anh Tiệp chia sẻ.
Đánh giá cao tính thiết thực của chương trình, ông Giang Thành, PCT thường trực Liên Liên hiệp hội người Việt Nam tại Séc cho biết, đây là hoạt động thiết thực hướng nghiệp cho thế hệ trẻ tự tin hơn trong tương lai. Ông cũng mong muốn các bậc phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng các con trong việc lựa chọn ngành nghề vì Đại học không phải con duy nhất để thành công.
Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, hội tụ được nhiều tài năng, tri thức trẻ trong nhiều lĩnh vực như Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y tế… tới chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, thu hút đông đảo các tổ chức và cộng đồng người Việt tại Séc tham gia.
Options 2026 được kỳ vọng sẽ mang tới cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm bổ ích, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tích cực của các thế hệ đi trước đối với các thanh thiếu niên người Việt, trong việc phát triển tri thức, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.