Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm kết nối các thế hệ trẻ người Việt, giúp các thanh thiếu niên người Việt tại Séc định hướng tương lai và chuẩn bị hành trang vào Đại học.

Hội thảo hướng nghiệp Options 2026 do Mạng lưới Trí thức và chuyên gia Việt Nam tại Cộng hoà Séc ((NVICE), phối hợp cùng với Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Séc tổ chức

Anh Lưu Danh Tiệp, Trưởng ban tổ chức cho biết, Chương trình Options 2026 được tổ chức với thông điệp hướng nghiệp cho các bạn trẻ, học sinh cấp 3 và quan trọng nhất là các bạn tìm được định hướng nghề nghiệp và hoạt động trong tương lai.

“Sự kiện nhằm mở rộng lựa chọn nghề nghiệp cho thế hệ học sinh thứ hai, thứ ba, đồng thời tạo cơ hội để những người đi trước chia sẻ kinh nghiệm, định hướng và giúp thế hệ trẻ khám phá con đường phù hợp, tìm được công việc mình yêu thích và có thể gắn bó lâu dài”, anh Tiệp chia sẻ.

Các đại biểu nghe các tri thức trẻ trong nhiều lĩnh vực như Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y tế … tới chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp

Đánh giá cao tính thiết thực của chương trình, ông Giang Thành, PCT thường trực Liên Liên hiệp hội người Việt Nam tại Séc cho biết, đây là hoạt động thiết thực hướng nghiệp cho thế hệ trẻ tự tin hơn trong tương lai. Ông cũng mong muốn các bậc phụ huynh sẽ luôn đồng hành cùng các con trong việc lựa chọn ngành nghề vì Đại học không phải con duy nhất để thành công.

Chương trình thu hút sự quan tâm của hàng trăm học sinh, thanh thiếu niên và phụ huynh người Việt tham gia

Chương trình năm nay được tổ chức với quy mô lớn hơn các năm trước, hội tụ được nhiều tài năng, tri thức trẻ trong nhiều lĩnh vực như Luật, Kinh tế, Công nghệ thông tin, Y tế… tới chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, thu hút đông đảo các tổ chức và cộng đồng người Việt tại Séc tham gia.

Các bạn trẻ được lắng nghe tư vấn và tham gia trải nghiệm trong các lĩnh vực như Công nghệ thông tin, Y tế, Luật, Kinh tế

Options 2026 được kỳ vọng sẽ mang tới cho các bạn trẻ nhiều trải nghiệm bổ ích, thể hiện tinh thần đoàn kết, hỗ trợ tích cực của các thế hệ đi trước đối với các thanh thiếu niên người Việt, trong việc phát triển tri thức, định hướng nghề nghiệp trong tương lai.