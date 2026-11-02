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Phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí cho cộng đồng người Việt tại Lào

Thứ Hai, 11:27, 02/11/2026
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VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Lào phối hợp với Bộ Công an Lào vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ cho cộng đồng Người Việt Nam tại Lào.

 

Sự kiện nhằm phổ biến các quy định pháp luật của Lào giai đoạn 2026 - 2028, nâng cao ý thức chấp hành và vận động kiều bào tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

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Toàn cảnh Hội nghị Tuyên truyền, Phổ biến Pháp luật về Quản lý, Thu hồi Vũ khí, Vật liệu nổ cho Cộng đồng Người Việt Nam tại Lào diễn ra tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

Hội nghị có sự tham dự của Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng đại diện các cơ quan, hội đoàn, doanh nghiệp và đông đảo kiều bào đang sinh sống, học tập tại thủ đô Vientiane. Về phía Lào có đại diện Bộ Công an Lào cùng một số lãnh đạo chủ chốt đã tham dự.

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Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an hai nước trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả thực chất. Phía Bộ Công an Lào đã ban hành 3 văn bản pháp lý quan trọng, nổi bật là quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo kê khai thu hồi vũ khí, súng quân dụng và vật liệu nổ trên toàn quốc.

Sau khi triển khai, công tác thu hồi đã có chuyển biến rõ rệt: số lượng vũ khí quân dụng thu hồi tăng đột biến; nhiều lãnh đạo cấp cao và người nước ngoài cũng đã tự giác giao nộp vũ khí cho cơ quan công an.

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Đại diện Bộ Công an Lào, Đại sứ quán Việt Nam cùng đông đảo kiều bào, đại diện doanh nghiệp tham dự hội nghị.

Ghi nhận cộng đồng người Việt Nam tại Lào chấp hành nghiêm pháp luật nước sở tại,  Đại sứ Nguyễn Minh Tâm cho biết: “Cộng đồng Người Việt Nam tại Lào nhìn chung cơ bản chấp hành tốt các quy định pháp luật của Nhà nước nước Lào, trong đó có các quy định về bảo đảm an ninh trật tự và quản lý các loại vũ khí và vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các vật phẩm thuộc diện quản lý đặc biệt”.

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Đại diện Bộ Công an Lào, Đại sứ quán Việt Nam, đại diện doanh nghiệp cùng đông đảo kiều bào chụp ảnh lưu niệm tại hội nghị.

Đại sứ đề nghị kiều bào tiếp tục tuyên truyền, chấp hành nghiêm quy định pháp luật của nước sở tại; nhận thức rõ nguy cơ và tác hại nghiêm trọng của việc sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại vũ khí, vật liệu nổ. Đồng thời, phát huy tinh thần đoàn kết để vận động công dân Việt Nam tại Lào tự giác tuân thủ pháp luật.

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Trần Tuấn, Cảnh Thành/VOV-Vientiane
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