Quảng bá hình ảnh Việt Nam qua Ngày Văn hóa ASEAN tại Hungary

Tại sự kiện, Đại sứ quán Việt Nam giới thiệu, quảng bá hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống lịch sử, có nền văn hóa lâu đời, đa dạng và giàu bản sắc, với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, con người thân thiện, mến khách và nền ẩm thực phong phú. Thông qua các hoạt động trưng bày, giới thiệu văn hóa và ẩm thực, Đại sứ quán mong muốn đưa hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với giảng viên, sinh viên Trường Đại học Pécs và bạn bè Hungary, qua đó góp phần tăng cường sự quan tâm, hiểu biết và tình cảm của công chúng sở tại đối với Việt Nam.

Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện các Đại sứ quán ASEAN đã có buổi làm việc với Hiệu trưởng Trường Đại học Pécs, Tiến sĩ Adrián Fábián, cùng các cán bộ lãnh đạo, phụ trách quan hệ quốc tế và giảng viên của Nhà trường. Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về triển vọng tăng cường hợp tác giữa Trường Đại học Pécs với các quốc gia ASEAN, trong đó có Việt Nam, tập trung vào khả năng mở rộng quan hệ giữa các trường đại học, cơ sở nghiên cứu; thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên; hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học. Đây là cơ hội để Đại sứ quán Việt Nam cùng các cơ quan đại diện ASEAN kết nối trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường, góp phần mở rộng các kênh hợp tác giáo dục và giao lưu học thuật trong thời gian tới.

Một nội dung đáng chú ý của sự kiện là phiên thảo luận bàn tròn và diễn đàn mở với sự tham gia của các Đại sứ ASEAN, tạo cơ hội để giảng viên và sinh viên Trường Đại học Pécs trao đổi trực tiếp với các nhà ngoại giao về ASEAN, quan hệ ASEAN với Hungary và các đối tác quốc tế, cũng như những vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hoạt động góp phần giới thiệu vai trò, vị thế ngày càng tăng của ASEAN, đồng thời giúp sinh viên có thêm góc nhìn thực tiễn về Đông Nam Á và cơ hội hợp tác giữa hai khu vực.

Bên cạnh hoạt động giới thiệu của Việt Nam, chương trình còn có nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và hoạt động trưng bày văn hóa của các nước ASEAN, góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu. Các hoạt động chung đã giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa Đông Nam Á, đồng thời tạo điều kiện để khách tham dự tìm hiểu những nét tương đồng và khác biệt giữa các quốc gia trong khu vực.

Ngày Văn hóa ASEAN là hoạt động ngoại giao văn hóa có ý nghĩa thiết thực, không chỉ góp phần quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc mà còn mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục, văn hóa và kết nối nhân dân. Qua đó, hoạt động đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hungary, đồng thời tăng cường kết nối giữa Việt Nam, ASEAN và Hungary trong thời gian tới.