Ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc

Sự ra đời của Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc (Vietnamese Business Club in the Republic of Korea - VBCK) lần đầu tiên đánh dấu sự ra đời chính thức của cộng đồng doanh nghiệp người Việt trên đất nước Hàn Quốc.

Ông Trần Hải Linh, Chủ tịch VBCK (trái) và Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Vũ Tú.

Sự kiện diễn ra long trọng với sự có mặt của Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hàn Quốc, Nguyễn Vũ Tú cùng phu nhân, các thành viên của ĐSQ Việt Nam tại Hàn Quốc, Ngài Park Soo Kwan tổng lãnh sự danh dự tại Busan - Kyeongnam, đại diện của các tập đoàn lớn tại Hàn Quốc như Samsung, LG, và đại diện của hơn 100 doanh nghiệp của người Việt và khách mời thuộc các lĩnh vực khác nhau tại Hàn Quốc.

Với khẩu hiệu "Kết nối - Hợp tác - Cùng phát triển", Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại Hàn Quốc ra đời với mục đích tạo môi trường để hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, cửa hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ tại Hàn Quốc; giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác – cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục…, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của 2 đất nước Việt Nam và Hàn Quốc.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Thương nhân Việt Nam tại đất nước Hàn Quốc

Trong bài phát biểu ra mắt, ông Trần Hải Linh, Chủ tịch VBCK cho biết, đây là một dấu mốc rất quan trọng, là sự khởi đầu của một khối liên kết mới trong cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc: Đó là Cộng Đồng Doanh Nhân Việt Nam Tại Hàn Quốc.

Câu lạc bộ ra mắt trong tâm thế quan trọng trong giai đoạn hòa nhập quốc tế, đóng góp tích cực vào việc xây dựng thành cộng đồng doanh nhân Việt Nam có uy tín tại Hàn Quốc nói riêng và khắp nơi trên thế giới nói chung, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và Hàn Quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Vũ Tú đã bày tỏ sự kỳ vọng vào thế hệ thương nhân trẻ trung, năng động và tràn đầy khát vọng làm giàu cho bản thân, gia đình và cho đất nước. Đại sứ cũng đã gửi lời chúc VBCK sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững, trở thành chỗ dựa và là ngôi nhà chung của ngày càng nhiều thương nhân, doanh nhân Việt Nam thành đạt trên đất nước Hàn Quốc.

Buổi lễ kết thúc với sự đồng ca "Nối vòng tay lớn" và "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" của toàn thể ban tổ chức và khách mời, hứa hẹn một tương lai tươi sáng cho cộng đồng doanh nhân - doanh nghiệp Việt Nam tại đất nước Hàn Quốc./.