Năm nay, Ngày hội Văn hóa Việt Nam càng có ý nghĩa khi diễn ra trong năm đầu tiên triển khai chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24/11 hằng năm theo tinh thần Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị. Sự kiện cũng là dịp để lan tỏa tinh thần đại đoàn kết dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và ở nước ngoài.

Ngày hội mở đầu bằng lễ dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, kiều bào Thái Lan thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời bày tỏ tình cảm hướng về cội nguồn và quyết tâm gìn giữ các giá trị văn hóa dân tộc.

Đại sứ Phạm Việt Hùng, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh cùng đại diện kiều bào dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích mang tên Người ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan

Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời: "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công. Nếu đại đoàn kết là sức mạnh tinh thần, thì văn hóa chính là hồn cốt của dân tộc. Ngày hội Văn hóa Việt Nam là dịp để các thế hệ kiều bào thêm yêu, thêm tự hào về tiếng Việt và truyền thống quê hương".

Cùng chung niềm tự hào ấy, Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng khẳng định, chìa khóa tạo nên 50 năm quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước chính là sự hiểu biết, gần gũi về địa lý và văn hóa, được vun đắp bởi tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước, thể hiện qua các chuyến thăm cấp cao giữa lãnh đạo hai quốc gia trong năm 2026. Khoảng 100 đại biểu, khách mời và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đã cùng xếp hình số 50, biểu tượng cho chặng đường nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan.

Bà Lê Thị Hồng, 78 tuổi, sinh ra ở Udon Thani, mang đến cuộc thi ẩm thực “Hương vị Việt Nam” món nem rán mà bà học làm từ mẹ khi còn nhỏ

Được lựa chọn là nơi đăng cai sự kiện, Phố Việt Nam (Vietnam Town) tại Udon Thani - khu phố Việt Nam đầu tiên trên thế giới ra mắt từ năm 2023 - tiếp tục khẳng định vai trò là không gian giao lưu văn hóa, du lịch và kết nối cộng đồng. Ông Lương Xuân Hòa, Chủ tịch Hội người Việt Nam tỉnh Udon Thani, xúc động chia sẻ: "Chúng tôi luôn ý thức rằng dù sinh sống ở Thái Lan thân thiện, quê hương Việt Nam vẫn luôn ở trong tim. Phố Việt Nam không chỉ là nơi sinh hoạt của bà con mà còn là cầu nối hữu nghị, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Các đại biểu và khách tham quan cũng đã chiêm ngưỡng triển lãm ảnh về đất nước, con người Việt Nam và chặng đường 50 năm quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Udon Thani Nattapong Khamwongpin khẳng định: "Việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam lần này là cơ hội quan trọng để quảng bá nghệ thuật, văn hóa, phong tục tập quán và bản sắc tốt đẹp của Việt Nam, cũng như thúc đẩy giao lưu, học hỏi giữa nhân dân hai nước, từ đó góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam ngày càng vững mạnh hơn trong khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện".

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng nồng nhiệt chào đón các đại biểu, bà con kiều bào và người dân địa phương đến dự Ngày Văn hóa Việt Nam tại Phố Việt sáng ngày 21/11/2026.

Ngày hội thêm rộn ràng với các tiết mục văn nghệ, dân ca Quan họ Bắc Ninh cùng những gian hàng ẩm thực mang đậm hương vị quê hương. Trong không gian ngập tràn sắc màu văn hóa ấy, những câu chuyện của các thế hệ kiều bào càng làm nổi bật tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ truyền thống dân tộc. Bà Nguyễn Thị Hạnh, kiều bào đến từ Nong Khai, xúc động chia sẻ: "Đây là bánh bột lọc, bánh xèo, bánh cuốn, cả cuộc đời chúng tôi nuôi con ăn học thành người cũng nhờ làm món bánh cuốn này bán trên Nong Khai, nuôi con cái khôn lớn. Hôm nay chị em lại đây rất là vui, tự hào".

Cùng chung niềm vui ấy, bà Nguyễn Thị Lai, một kiều bào sinh ra và lớn lên ngay tại Udon Thani, cho biết: "Ngày xưa trong xóm này bà con người Việt ở đây hết, rồi dựng lên Vietnam Town, năm nay là năm thứ tư, khác ngày xưa nhiều, phát triển nhiều. Hôm nay rất mừng, phố Vietnam Town hôm nay là nơi tụ họp của người Việt ở các tỉnh trên khắp Thái Lan về đây hết. Chúng tôi làm những món ăn truyền từ đời bố mẹ, cho tới nay chúng tôi vẫn tiếp tục giữ gìn".

Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Nattapong ghi nhận những đóng góp của cộng đồng người Thái gốc Việt đối với sự phát triển của tỉnh và vai trò cầu nối của bà con trong việc vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước

Đại diện kiều bào Thái Lan cùng đại diện Cơ quan ngoại giao Việt Nam chụp ảnh lưu niệm trên Phố Việt ở Udon Thani, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan

Giữa lòng Đông Bắc Thái Lan, tiếng Việt thân thương, tiếng hát quê hương, những món ăn truyền thống và tình cảm hướng về cội nguồn đã cùng tạo nên bức tranh sinh động về cộng đồng người Việt đoàn kết, gắn bó. Đó cũng chính là những giá trị đang được gìn giữ và tiếp nối, khẳng định sức sống bền bỉ của văn hóa Việt trong cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Thái Lan.

Chùm ảnh hoạt động tại Ngày hội Văn hóa Việt Nam:

Đại sứ Phạm Việt Hùng giới thiệu với lãnh đạo tỉnh Udon Thani và các đại biểu những bức ảnh ghi dấu 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, trưng bày trên Phố Việt Nam

Đại sứ Việt Nam tại Thái Lan Phạm Việt Hùng và Phó Tỉnh trưởng Udon Thani Nattapong Khamwongpin cùng thưởng thức món ăn Việt tại ngày hội trên Phố Việt Nam

Các đại biểu và kiều bào giương quốc kỳ hai nước trên Phố Việt Nam ở Udon Thani trong hoạt động xếp hình số 50, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (1976-2026)

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh phát biểu khai mạc cuộc thi “Tiếng hát kiều bào - Nghĩa tình quê hương” nhân sự kiện Ngày Văn hóa Việt Nam chiều 21/11/2026 tại tỉnh Udon Thani