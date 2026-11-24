Với chủ đề “Giáng sinh vòng quanh thế giới”, sự kiện quy tụ đại sứ quán cùng đại diện của khoảng 30 quốc gia, các trường quốc tế và tổ chức thiện nguyện tại Slovakia. Giữa không khí lễ hội rộn ràng, gian hàng Việt Nam chào đón người dân Bratislava và bạn bè quốc tế bằng những món ăn đậm đà hương vị quê nhà cùng các sản phẩm thủ công mỹ nghệ mang đậm bản sắc dân tộc.

Toàn cảnh Hội chợ từ thiện.

Nhân dịp này, Đại sứ quán đã giới thiệu những nét đẹp gần gũi trong đời sống thường ngày và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đông đảo du khách. Qua đó, bạn bè quốc tế có thêm góc nhìn chân thực về phong tục, nếp sống cũng như những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ của người Việt.

Giới thiệu ẩm thực Việt Nam với khách tham quan

Chia sẻ về sự kiện, Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang cho biết hội chợ là dịp để các cơ quan ngoại giao quảng bá văn hóa truyền thống và ẩm thực đặc trưng, đồng thời mở ra cầu nối giúp người dân Slovakia và bạn bè quốc tế hiểu thêm về sự đa dạng văn hóa của các quốc gia, dân tộc.

Điểm nhấn thú vị của hội chợ năm nay là cuốn “hộ chiếu” lưu niệm được phát cho khách tham quan ngay tại lối vào. Ghé thăm mỗi gian hàng quốc gia, du khách có thể sưu tầm những con dấu đặc trưng, lưu giữ kỷ niệm về hành trình khám phá các nền văn hóa đa sắc màu.

Gian hàng Việt Nam

Theo ban tổ chức, qua 31 kỳ tổ chức trước đó, hội chợ đã quyên góp được hơn 1,43 triệu euro cho các hoạt động thiện nguyện tại Slovakia, góp phần hỗ trợ các cơ sở chăm sóc trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật cùng nhiều chương trình y tế, giáo dục và giảm nghèo. Thành công bền bỉ qua nhiều năm của sự kiện có sự đóng góp không nhỏ từ đội ngũ tình nguyện viên của nhiều cơ quan, tổ chức.

Sự góp mặt của gian hàng Việt Nam lần này không chỉ lan tỏa hương vị và bản sắc Việt đến gần hơn với công chúng Slovakia, mà còn tiếp nối tinh thần chung tay của Đại sứ quán cùng cộng đồng quốc tế vì các hoạt động thiện nguyện ở nước sở tại.